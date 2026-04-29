Trump'tan abluka talimatı: 'ABD ordusu hazırlıklara başladı'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:43

İran-ABD-İsrail savaşı son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ablukanın uzatılması talimatı verdiği iddia edildi. ABD ordusunun ablukayı sürdürmek için hazırlık yaptığı belirtilirken, Körfez ülkelerinin füze ve İHA'lara karşı erken uyarı sistemlerini geliştirme kararı aldığı kaydedildi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), üye ülkeler arasında askeri entegrasyonun artırılacağını bildirdi.

İsrail, 'sarı hat'ın kuzeyini hedef aldı
İsrail, Lübnan'da işgal sınırlarını belirleyen "sarı hat"ın kuzeyinde kalan ve kontrol ele geçirmeyi planladığı bölgelere yönelik saldırılar düzenlediğini doğruladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güncellemede, güçlerinin 3 Hizbullah savaşçısını etkisiz hale getirdiğini ve bölgedeki altyapıyı bombaladığını bildirdi. Çatışmada İsrailli bir askerin "hafif şekilde yaralandığı ve tahliye edildiği" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda ne oluyor?
ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşının başlamasından günler sonra, 4 Mart’ta Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın “tamamen kontrolünü” ele geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kritik su yolunun dünyaya açık ancak İran’ın düşmanlarına kapalı olduğu belirtildi. Fiilen bir “geçiş gişesi” oluşturulduğu, gemilerin izin alması ve bazı durumlarda Çin yuanı cinsinden ücret ödemesi gerektiği ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN BOĞAZ KAPALI

8 Nisan’da ABD ve İran ateşkes konusunda anlaştı ancak Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını gerekçe göstererek boğazı kapalı tuttu. 13 Nisan’da Pakistan’daki barış görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sona erdi. Bunun ardından ABD boğazda kendi ablukasını uygulayarak İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemileri hedef aldı.

ABD VE İRAN’DAN HAMLELER

ABD ordusu, 13 Nisan'dan bu yana Umman Körfezi’nde İran bağlantılı en az 39 geminin rotasını değiştirdiğini ve Hint Okyanusu’nda iki İran bağlantılı petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. İran ise Hürmüz Boğazı’nı tüm gemilere kapattığını ilan ederek 2 yabancı ticari gemiyi ele geçirdi.

Boğazın kapanması dünya çapında yakıt ve gübre kıtlığına yol açıyor. BM’ye göre bu durum küresel bir gıda krizine neden olarak milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa itebilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü ise Körfez’de yaklaşık 2 bin geminin ve 20 bin kadar denizcinin mahsur kaldığını belirtiyor.

Trump'tan abluka kararı
ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına İran’a yönelik ablukanın uzatılması için hazırlık yapma talimatı verdi. ABD ordusunun Trump'ın talimatı doğrultusunda hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, son toplantılarda İran limanlarına giden ve buralardan çıkan nakliyatı engelleyerek ülkenin ekonomisini ve petrol ihracatını baskı altında tutmaya devam etme kararı aldı. Yetkililer, Trump’ın bombardımanı yeniden başlatma ya da çatışmadan çekilme seçeneklerini ablukayı sürdürmekten daha riskli bulduğunu belirtti.

Körfez ülkelerinden askeri entegrasyon adımı
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan'da gerçekleşen toplantıda, KİK ülkeleri arasındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı alındığını belirtti.

Cidde'de bir araya gelen KİK liderlerinin Orta Doğu'da yaşanan gerilimin yanı sıra İran'ın KİK ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarını görüştüklerini aktaran Budeyvi, bölgedeki krizi sonlandırabilecek diplomatik çözüm yolları ve Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini giderecek anlaşma olanaklarının ele alındığına işaret etti.

Hürmüz'de geçişler yüzde 95,3 azaldı
Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujaric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail arama kurtarma ekiplerine saldırdı
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde arama kurtarma ekiplerini hedef aldığı saldırıda, 3'ü sivil savunma görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaydetti. Lübnan Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde bir binayı hedef alan İsrail saldırısının ardından bölgeye ulaşan ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir saldırıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail'den Lübnan'a 2 hafta süre
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail, Lübnan ile müzakereler için iki haftadan fazla süre vermeyecek. Ayrıca İsrail "süresiz olarak bekleyemeyeceği" konusunda uyardı. Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da Washington'da yeniden kuruldu.

