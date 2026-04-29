Trump'tan abluka talimatı: 'ABD ordusu hazırlıklara başladı'

Hürmüz Boğazı'nda ne oluyor?

ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşının başlamasından günler sonra, 4 Mart’ta Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın “tamamen kontrolünü” ele geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kritik su yolunun dünyaya açık ancak İran’ın düşmanlarına kapalı olduğu belirtildi. Fiilen bir “geçiş gişesi” oluşturulduğu, gemilerin izin alması ve bazı durumlarda Çin yuanı cinsinden ücret ödemesi gerektiği ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN BOĞAZ KAPALI

8 Nisan’da ABD ve İran ateşkes konusunda anlaştı ancak Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını gerekçe göstererek boğazı kapalı tuttu. 13 Nisan’da Pakistan’daki barış görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sona erdi. Bunun ardından ABD boğazda kendi ablukasını uygulayarak İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemileri hedef aldı.

ABD VE İRAN’DAN HAMLELER

ABD ordusu, 13 Nisan'dan bu yana Umman Körfezi’nde İran bağlantılı en az 39 geminin rotasını değiştirdiğini ve Hint Okyanusu’nda iki İran bağlantılı petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. İran ise Hürmüz Boğazı’nı tüm gemilere kapattığını ilan ederek 2 yabancı ticari gemiyi ele geçirdi.

Boğazın kapanması dünya çapında yakıt ve gübre kıtlığına yol açıyor. BM’ye göre bu durum küresel bir gıda krizine neden olarak milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa itebilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü ise Körfez’de yaklaşık 2 bin geminin ve 20 bin kadar denizcinin mahsur kaldığını belirtiyor.