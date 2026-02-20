Son dakika... Trump'ın saldırı planı: 'Hedef sadece Hamaney değil... 1 günde 125 bombardıman mümkün!' İran karşılık verecek

ABD'nin saldırı hazırlıkları

Uzmanlar, Washington’un İran hükümetine karşı olası bir hava harekatı için Orta Doğu’da halihazırda yeterli askeri varlık bulundurduğunu belirtti. Yaklaşık 1 aydır Arap Denizi’nde görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunda F-35 Lightning II ile F/A-18 Super Hornet tipi uçakların da aralarında bulunduğu 9 filo yer alıyor. Lincoln'ün günde en az 125 bombardıman görevi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

USS Gerald R. Ford öncülüğündeki ikinci uçak gemisi grubunun ise Doğu Akdeniz’e yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen Ford’un, geçen ay Karayip Denizi’nde Venezuela lideri Nicolás Maduro’ya yönelik bir operasyon sonrasında bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Geçen yaz ABD Başkanı Donald Trump, İran devletinin Fordo’daki yer altı nükleer zenginleştirme tesisine yönelik bir saldırı kararı için iki hafta süre tanıdığını açıklamış ancak birkaç gün içinde B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla hedefi vurmuştu.

ABD'NİN SALDIRI KAPASİTESİ

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü Askeri Bilimler Direktörü Matthew Savill, 2 uçak gemisi grubunun birlikte birkaç hafta boyunca günde yüzlerce sorti düzenleyebileceğini ve bu yoğunluğun “12 Günlük Savaş” dönemindekinden daha yüksek olacağını söyledi. Savill’e göre Ford görev almasa dahi Lincoln’den havalanacak uçaklar günlük 125’in üzerinde bombardıman gerçekleştirebilir.

The Guardian'ın haberine göre, mevcut yığınak, Washington’a sivil ve askeri altyapıyı geniş çaplı biçimde hedef alma imkanı sunuyor. Havacılık uzmanları da ABD’nin bölgeye kayda değer sayıda askeri uçak sevk ettiğini, gerçek zamanlı komuta-kontrol faaliyetleri için kritik öneme sahip altı E-3 Sentry AWACS uçağının ABD ve Japonya’dan Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne konuşlandırıldığını vurguladı.

ABD'NİN SEÇENEKLERİ GENİŞ

Askeri hazırlıkların, Beyaz Saray’a yalnızca İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i değil, üst düzey isimleri ve stratejik tesisleri hedef alacak daha geniş bir bombardıman seçeneği sunduğu kaydedildi.

"İRAN'IN SAVUNMASI KARŞI SALDIRI OLACAK"

İsrail’in, ABD’nin İran devletinin en önemli askeri unsurlarından biri olarak görülen balistik füze programını hedef alması için baskı yaptığı bildirildi. İran’ın yaklaşık 2 bin balistik füzeye ve ülke genelinde 25’e kadar fırlatma üssüne sahip olduğu, bunların altısının Haziran ayındaki saldırılardan etkilenmediği tahmin ediliyor.

İran’ın hava savunma kapasitesinin sınırlı olduğu ve yaz aylarındaki çatışmada İsrail ordusu tarafından büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bu nedenle Tahran yönetiminin en güçlü seçeneğinin karşı saldırı olabileceği belirtildi.

"İRAN'IN SALDIRISINI ENGELLEMEK ZOR"

Uzmanlar, balistik füze salvolarının gelişmiş hava savunma sistemleriyle dahi tamamen engellenmesinin güç olduğuna ve İran’ın son çatışmada isabet oranını artırdığına dair işaretler bulunduğuna dikkat çekti.

Hamaney, salı günü yaptığı açıklamada ABD'yi, savaş gemilerini “denizin dibine göndermekle” tehdit etmişti.