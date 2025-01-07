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'Trump'ın itirazı yok: İsrail zor olsa da İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilir'

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#İsrail#İran#Suriye
Trumpın itirazı yok: İsrail zor olsa da İranın nükleer tesislerini hedef alabilir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:11

ABD'li New York Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail'in cesur bir adım atarak İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazır olduğunu ve seçilmiş başkan Trump'ın da buna itirazı olmadığını iddia ediyor.

BM: İsrail, 2024'te işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 1767 yapıyı yıktı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) internet sitesinde yer alan verilere göre, İsrail güçleri, Ocak 2010 ve Ocak 2025 tarihleri arasında Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde yaptığı yıkımlarla 2 bin 822 Filistinliyi tehcir etti.İsrail'in Batı Şeria'daki A ve B bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkımlardan zarar gören Filistinli sayısı 90 bini geçti.

Geçen yıl 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde Filistinlilere ait toplam 493 yapıyı yıkan Tel Aviv yönetimi, C bölgesinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'tekilerle birlikte, 2024 yılında ise toplam 1767 ev ve yapıyı yıkarak, 4 bin 258 Filistinliyi zorla göç ettirdi.İsrail, işgal ettiği topraklardaki söz konusu yıkımla toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdi.

ABD'li Senatör Sanders'tan hükümete İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı
ABDli Senatör Sanderstan hükümete İsraile silah satışının durdurulması çağrısı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimine İsrail'e silah ve mühimmat satışını durdurma çağrısı yaptı.Sanders, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, halihazırda 45 bin kişiyi öldüren, Gazze'nin konut, sağlık ve eğitim sistemlerini yok eden ve insani yardımları engelleyerek açlığa neden olan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine daha fazla bomba göndermemelidir." ifadesini kullandı.

İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilir

ABD'li New York Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar İran'ın nükleer tesislerinin İsrail güçleri tarafından vurulmasının “son derece” zor olacağını ancak Tel Aviv'in 'gerekli' görmesi durumunda böyle cesur bir adım atmaya hazır olduğunu söylediler. Kaynaklar ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın da buna itirazı olmadığını ileri sürüyor.

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeni ile Tahran'ın zayıf düştüğünü, İsrail'in de İran'ın nükleer kapasitesini gerekirse güç kullanarak yok etmek istediğini söylüyor. Yetkililerden biri gazeteye verdiği demeçte "Bunu durdurmanın askeri olmayan bir yolu olduğunu umuyoruz ama olmazsa, askeri olarak harekete geçmeye hazırız.” derken, Trump'ın İsrail'in yanında duracağından emin olduğunu vurguladı.

İsrail güçlerinin işgal altında Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'ın Tamun beldesindeki saldırıda 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.Beldedeki baskında çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin söz konusu bölgeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre ise İsrail askerleri, Tamun ve güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Buldozerler eşliğinde altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskınında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Yerel kaynaklar da İsrail askerlerinin söz konusu beldeye baskın düzenleyerek eski tutuklulardan Cafer Debasise'yi evinin önünde vurarak öldürdüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri kadın 6 sivil öldü

 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı saldırılarda biri kadın 6 sivilin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.Filistinli "Abdülhadi" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda ölen 3 sivilin cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Ebu Safiyye için İngiltere Parlamentosu önünde gösteri düzenlendi
Ebu Safiyye için İngiltere Parlamentosu önünde gösteri düzenlendi

İngiltere Parlamentosu önünde bir araya gelen ve aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu onlarca kişi, İsrail'in Gazze'deki sağlık alt yapısına yönelik düzenlediği saldırıları protesto etti.Filistin bayraklarının yanı sıra ellerinde "Hastaneler hedef olamaz", "Sağlık çalışanlarına özgürlük" ve "Sağlık hizmeti suç değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Filistin destekçisi İngiliz milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de burada yaptıkları konuşmalarda, Ebu Safiyye'nin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı
ABD, Suriyeye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde adım attı.Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'deki temel hizmetlerin devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir lisans yayımladı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan, kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası yayımlanan lisansın, ABD'nin yaptırımlarının, temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetleri, kamu hizmetlerinin sağlanmasını veya insani yardımları engellemeyecek şekilde uygulanması konusundaki taahhüdünü vurguladığı aktarıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBM: İsrail, 2024'te işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 1767 yapıyı yıktı
timelineABD'li Senatör Sanders'tan hükümete İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı
timelineİsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilir
timelineİsrail güçlerinin işgal altında Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli hayatını kaybetti
timelineİsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda biri kadın 6 sivil öldü
timelineEbu Safiyye için İngiltere Parlamentosu önünde gösteri düzenlendi
timelineABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı
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#İsrail#İran#Suriye

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