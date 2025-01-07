'Trump'ın itirazı yok: İsrail zor olsa da İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilir'

İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilir

ABD'li New York Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar İran'ın nükleer tesislerinin İsrail güçleri tarafından vurulmasının “son derece” zor olacağını ancak Tel Aviv'in 'gerekli' görmesi durumunda böyle cesur bir adım atmaya hazır olduğunu söylediler. Kaynaklar ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın da buna itirazı olmadığını ileri sürüyor.



İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeni ile Tahran'ın zayıf düştüğünü, İsrail'in de İran'ın nükleer kapasitesini gerekirse güç kullanarak yok etmek istediğini söylüyor. Yetkililerden biri gazeteye verdiği demeçte "Bunu durdurmanın askeri olmayan bir yolu olduğunu umuyoruz ama olmazsa, askeri olarak harekete geçmeye hazırız.” derken, Trump'ın İsrail'in yanında duracağından emin olduğunu vurguladı.