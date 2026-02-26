Son dakika... Trump'ın İran'ı savaşa çekme planı: Tetiği İsrail çekecek mi?Güncelleme Tarihi:
İran ve ABD heyetleri, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelere katılmak üzere dün beraberindeki heyetle İsviçre'nin Cenevre kentine hareket etti.
Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’da düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında İran konusunda sorulan bir soruya yanıt verdi.
İran ile ilgili önemli duyuruları ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağını vurgulayan Vance, Tahran yönetimi ile yürütülen müzakerelere atıfta bulunarak, "Başkan, mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak amacıyla yarın Cenevre’ye en iyi iki müzakerecisini gönderiyor. Ancak temel ilke basit: İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi.
'KANITLAR GÖRDÜK'
İran’ın nükleer silah kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışmasının ABD açısından sorun teşkil ettiğinin altını çizen Vance, "Fakat, tam olarak bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıtlar gördük" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump’ın İran meselesini diplomasi yoluyla çözmek istediğini aktaran Vance, "Ancak, elbette Başkan'ın başka seçenekleri de mevcut" hatırlatmasını yaptı.
CNN International'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Başkan Donald Trump ile doğrudan bir gerilim yaşamaktan kaçınırken, İran’a yönelik olası bir askeri harekat için seçenekler üzerinde çalışıyor. İran’a dönük muhtemel saldırı planlarının taslağı hazırlanırken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden üst düzey isimlerin Caine’in ofisine çağrıldığı bildirildi.
PENTAGON’DA GİZLİ TOPLANTILAR
Hassas operasyonların genellikle Pentagon’da "Tank" olarak bilinen yüksek güvenlikli salonda ele alındığı biliniyor. Ancak sızıntıları önlemeye odaklanan mevcut yönetim anlayışı nedeniyle Caine’in, dikkat çekmemek için toplantıları daha dar kapsamlı ve kısa süreli gerçekleştirdiği belirtildi.
Pentagon’daki görüşmelerde Caine’in, İran’ı hedef alan geniş çaplı bir operasyonun risklerine dikkat çektiği, böyle bir girişimin ölçeği, karmaşıklığı ve olası ABD kayıpları konusunda çekincelerini dile getirdiği kaydedildi. Buna karşın Trump’ın, ABD ordusunun hızlı ve net bir başarı elde edebileceği yönündeki iyimser yaklaşımının Beyaz Saray çevrelerinde öne çıktığı ifade edildi.
TRUMP İLE İNCE DENGE
Caine’in, selefi Mark Milley döneminde yaşanan tartışmalardan ders çıkararak daha temkinli bir iletişim stratejisi izlediği kaydedildi. Trump’ın en üst düzey askeri danışmanı olarak görev yaptığı süre boyunca, hem profesyonel askeri değerlendirmelerini sunmaya hem de doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalıştığı öne sürüldü.
Caine’in yaklaşımına aşina bazı kaynaklar, Beyaz Saray’daki temaslarında daha ölçülü bir üslup benimsediğini, askeri liderlerle yaptığı kapalı toplantılarda ise görüşlerini daha açık dile getirdiğini iddia etti.
ABD basınına göre, Rubio, Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'yi bölgedeki üslerini ve ortaklarını tehdit eden, özellikle kısa menzilli olmak üzere çok sayıda balistik füzeye sahip olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'deki tüm üslerinin bu kapsama girdiğini kaydetti.
Ayrıca deniz taşımacılığını ve ABD Donanması'nı tehdit etmeye çalışan deniz unsurlarına da sahip olduğunu öne süren Rubio, "Bu nedenle, herkesin şunu anlamasını istiyorum. Nükleer programın ötesinde, yalnızca Amerika'ya ve Amerikalılara saldırmak için tasarlanmış bu konvansiyonel silahlara da sahipler." diye konuştu.
ODAK NÜKLEER PROGRAMDA
Rubio, bu konuların ele alınması gerektiğini ve yapılacak müzakereler ile görüşmelerin büyük ölçüde nükleer programa odaklanacağını belirterek, şunları dile getirdi:
"İlerleme kaydedilebileceğini umuyoruz çünkü Başkan'ın tercihi diplomatik alanda ilerleme sağlamak ancak şunu da unutmamak önemli, İran balistik füzeler hakkında bizimle veya herhangi kimseyle konuşmayı reddediyor ve bu büyük bir sorun."
Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, ABD'nin İran'ı İsrail saldırısıyla savaşa çekmek istediği iddialarıyla ilgili yorum talebi üzerine, "Medya başkanın düşünceleri hakkında spekülasyon yapmayı sürdürse de, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisi bilir" açıklamasında bulundu.
Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Muhtemel bir harekatın kapsamının belirsiz olduğunu ve potansiyel risklerin göz önüne alındığını vurgulayan kaynaklar, ABD’nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü İran saldırısı için kullanmasının, Çin'i Tayvan'ı işgal etme konusunda cesaretlendirebileceğine dikkat çekti.
Bir kaynağın "Eğer rejim değişikliği hedefleyen bir saldırıdan bahsediyorsak, İran'ın elindeki her şeyle misilleme yapması çok muhtemel. Bölgede çok sayıda varlığımız var ve bunların her biri potansiyel bir hedef. Ayrıca ‘Demir Kubbe’ koruması altında değiller. Bu nedenle Amerika’nın kayıplarının olma ihtimali yüksek. Ve bu da çok fazla siyasi risk içeriyor" dediği açıklandı.
ABD basınına demeç veren bir kaynak, "Yönetim içinde ve çevresinde, İsrail'in önce tek başına harekete geçmesinin ve İran'ın bize karşı misilleme yaparak, bize harekete geçmek için daha fazla neden vermesinin siyasi açıdan çok daha iyi olacağı düşüncesi hakim" açıklamasını yaptı.
ABD'li yetkililerin İran’a karşı ortak bir ABD-İsrail operasyonunu muhtemel gördüğü kaydedilirken, Trump'a en yakın kişilerin İran’a saldırıya kesin gözüyle baktığı bildirildi.
ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD merkezli haber sitesi Politico’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Politico’nun adını gizli tutan 2 hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarının, İran’a ilk saldırıyı İsrail’in yapmasından yana olduğu belirtildi.
İran’ı misillemeye sevk edecek bir İsrail saldırısının mantıklı görüldüğü ve bunun muhtemel bir askeri harekat için ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı ifade edildi.