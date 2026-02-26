Son dakika... Trump'ın İran'ı savaşa çekme planı: Tetiği İsrail çekecek mi?

Pentagon'da savaş hazırlıkları

CNN International'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Başkan Donald Trump ile doğrudan bir gerilim yaşamaktan kaçınırken, İran’a yönelik olası bir askeri harekat için seçenekler üzerinde çalışıyor. İran’a dönük muhtemel saldırı planlarının taslağı hazırlanırken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden üst düzey isimlerin Caine’in ofisine çağrıldığı bildirildi.

PENTAGON’DA GİZLİ TOPLANTILAR

Hassas operasyonların genellikle Pentagon’da "Tank" olarak bilinen yüksek güvenlikli salonda ele alındığı biliniyor. Ancak sızıntıları önlemeye odaklanan mevcut yönetim anlayışı nedeniyle Caine’in, dikkat çekmemek için toplantıları daha dar kapsamlı ve kısa süreli gerçekleştirdiği belirtildi.

Pentagon’daki görüşmelerde Caine’in, İran’ı hedef alan geniş çaplı bir operasyonun risklerine dikkat çektiği, böyle bir girişimin ölçeği, karmaşıklığı ve olası ABD kayıpları konusunda çekincelerini dile getirdiği kaydedildi. Buna karşın Trump’ın, ABD ordusunun hızlı ve net bir başarı elde edebileceği yönündeki iyimser yaklaşımının Beyaz Saray çevrelerinde öne çıktığı ifade edildi.

TRUMP İLE İNCE DENGE

Caine’in, selefi Mark Milley döneminde yaşanan tartışmalardan ders çıkararak daha temkinli bir iletişim stratejisi izlediği kaydedildi. Trump’ın en üst düzey askeri danışmanı olarak görev yaptığı süre boyunca, hem profesyonel askeri değerlendirmelerini sunmaya hem de doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalıştığı öne sürüldü.

Caine’in yaklaşımına aşina bazı kaynaklar, Beyaz Saray’daki temaslarında daha ölçülü bir üslup benimsediğini, askeri liderlerle yaptığı kapalı toplantılarda ise görüşlerini daha açık dile getirdiğini iddia etti.