Trump'ın İran'a karşı sabrı kalmadı: İsrail ordusuna roketlerle misilleme! Arakçi'den ABD'ye 'savaş' uyarısı
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinden sabah saatlerine kadar güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı beldelere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi. İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Kana, el-Kleyle, es-Sultaniye, Tebnin, Şuhur ve Debal beldelerini hava saldırılarıyla bombaladığı aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Sur kentinde bir evi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı ifade edildi.
Vurulan evde yangın çıktığı ve yaralıların olduğu paylaşılan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki köyleri de topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Golani Tugayı'ndan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi. Açıklamada, ölen askerin 20 yaşındaki Negev Dagan olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 19'a yükseldi.
HİZBULLAH MİSİLLEMEYİ DUYURDU
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Lübnan'ın güneyindeki el-Beyyada, et-Taybe beldelerinde İsrail güçlerini bir dizi roketle hedef aldıkları belirtildi. İsrail güçlerinin doğrudan vurdukları bilgisine yer verildi.
Fox News'e demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren müzakerelerde sabrının tükenmek üzere olduğunu belirterek, “Artık daha fazla sabırlı olamayacağım. Hayır, olamayacağım. Anlaşma yapmalılar” dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de diplomatik bir anlaşma istediğini kaydeden Trump “Başkan Şi bir anlaşma yapılmasını istiyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor” diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerinin sorulması üzerine Arakçi, "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar." ifadelerini kullandı.
Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Arakçi, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırdığını ve bu konuda kesin delillere sahip olduklarını kaydeden Arakçi, "Birleşik Arap Emirlikleri, bu savaşta ABD'nin yanındaydı ve mağdur rolü oynayıp topraklarına saldırıldığını söyleyemez. İran yalnızca Emirlikler topraklarındaki Amerikan hedeflerine saldırdı. Bu konuyu da BRICS toplantısında dile getirdim." diye konuştu.
İranlı Bakan, "Biz ve Birleşik Arap Emirlikleri komşuyuz, geçmişte birlikte yaşadık ve gelecekte de birlikte yaşamalıyız. Bu nedenle bakış açımızı değiştirmeli ve güvenliği yabancı ülkelerle değil, birbirimizle işbirliğinde görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesini değerlendirdi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini aktardı.
ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Şi, (İran'la) bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin onlarla (İranlılarla) bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.