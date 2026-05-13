Trump'ı CIA yalanladı: Gizli İran raporları ortaya çıktı! Füze üsleri yeniden aktif

Trump'ı CIA yalanladı: Gizli İran raporları ortaya çıktı! Füze üsleri yeniden aktifGüncelleme Tarihi:
İsrail ordusu, Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki askerlerine roketlerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin kısa bir süre önce Lübnan'da İsrail askerlerinin operasyon yürüttüğü bir bölgede "şüpheli bir hava hedefini" durdurduğunu kaydetti.
İsrail'in kuzeyindeki Avivim bölgesinde sirenlerin çalmasına da değinilen açıklamada, “düşman hava cisimlerinin ülkeye sızdığının zannedilmesi nedeniyle yanlış alarm verildiği ifade edildi.
İsrail, 6 Lübnan kasabasının sakinlerine saldırılardan önce tahliye emri verdi. İsrail ordusu, Meiss el-Jabal, Yanouh, Borj El Chmali, Hula, Debl ve Aabbasiyyeh sakinlerine zorunlu tahliye emri yayınlayarak, Lübnan’ın güneyindeki kasaba ve köylere "yakında" saldırı düzenleyeceği uyarısını yaptı.
İsrail ordusunun açıklamasında, evlerini terk etmeyi reddedenlerin “hayatlarını tehlikeye atacakları” belirtilerek, Lübnanlılara evlerinden en az 1 kilometre uzaklıktaki “açık alanlara” gitmeleri söylendi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut ile güney Lübnan'ı birbirine bağlayan otoyol üzerinde, Jiyeh bölgesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. İsrail'in güney Lübnan'da bir başka araca da saldırı düzenlediği kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan'da çatışmaların yeniden başlamasından bu yana Hizbullah yöneticilerine ait olduğunu öne sürdüğü araçlara suikast saldırıları düzenliyor.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, MOSSAD adına casusluk yapmakla suçlanan İhsan Efreşte'nin idam cezasının infaz edildiğini açıkladı. MOSSAD tarafından sanal ortamda eğitildiği öne sürülen Efreşte'nin, Farsça dışında İngilizce, Arapça ve İbranice bildiği, Mossad ile mesaj yoluyla irtibat kurduğu ve "James" kod adını kullandığı iddia edildi. Kurtarılan e-postalarında MOSSAD ile çok sayıda yazışmasının tespit edildiği öne sürülen Eşrefte, siber uzman olarak işe girdiği bir bilişim şirketinde kuruma ve yetkililere ait özel bilgileri MOSSAD'a göndermekle suçlanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona erdirilmesi amacıyla İran’la yürütülen müzakerelerde ABD'lilerin ekonomik durumunu "dikkate almadığını" belirtti.
Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, müzakereler sırasında Amerikalıların mali durumunu ne ölçüde dikkate aldığına ilişkin bir soruya, “Hiç dikkate almıyorum” yanıtını verdi.
Trump açıklamasında, “İran hakkında konuşurken tek önemli olan şey; onların nükleer silaha sahip olmaması. ABD'lilerin mali durumunu düşünmüyorum. Kimseyi düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.
Trump’ın açıklamaları, İran’la süren gerilim ve savaşın ABD’de enerji maliyetlerini artırdığına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Okulu’nun İran Savaşı Enerji Maliyet Takipçisi'nin verilerine göre, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş ABD'lilere yaklaşık 38,1 milyar dolarlık ek enerji maliyeti getirdi.
NBC News’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran’a karşı düzenlenecek yeni askeri operasyonların farklı bir isim ve yeni bir operasyon planı kapsamında yürütüleceğini söyledi. Pentagon’un, mevcut ateşkesin bozulması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatma kararı alması halinde, saldırılara “Balyoz Operasyonu” adını vermeyi planladığı bildirildi.
ABD’li yetkililere göre, savaşın yeni bir isimle ambalajlanması, Trump yönetiminin 28 Şubat’ta başlayan çatışmaları yeniden başlatma ihtimalini ciddi şekilde ele aldığını ortaya koyuyor. Yetkililer, operasyonun adının değişmesiyle Trump yönetiminin, savaş için Kongre onayını gerektiren 60 günlük sürenin yeniden başladığı yönünde hukuki ve siyasi bir argüman sunabileceğini belirtti.
New York Times'ın haberine göre, gizli ABD istihbarat raporları, İran’ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu ortaya koydu. Mayıs ayı başındaki istihbarat bulguları, İran’ın Hürmüz Boğazı boyunca uzanan 33 füze üssünden 30’u da dahil olmak üzere tesislerinin çoğuna yeniden operasyonel erişim sağladığını gösteriyor. Haberde, İran’ın savaş öncesi füze stokunun ve seyyar fırlatıcılarının yaklaşık yüzde 70’ine hâlâ sahip olduğu belirtildi. Raporlarda ayrıca, ülke çapındaki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90’ının şu anda “kısmen veya tamamen operasyonel” olduğu tespiti yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde. Durum çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olması söz konusu değil. Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.
"YA DOĞRU OLANI YAPACAKLAR YA DA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"
İran'ın donanmasının, kara ve hava unsurlarının ve radar sistemlerinin yok edilerek askeri açıdan yenilgiye uğradığını savunan Trump, "Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz." dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak "başladığı işi tamamen bitirmek istediğini" ifade etti.
"ÇİN'İN YARDIMINA İHTİYACIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Çin'in İran konusuna karışmasına gerek olmadığını düşündüğünü söyleyen Trump, bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde İran gündemini de ele alacaklarını aktardı. Trump, İran konusunda Jinping’in yardımına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ifade ederek, "Hayır, İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde kazanacağız. Barışçıl yoldan ya da başka türlü kazanacağız" ifadelerini kullandı.
"NATO'YA İHTİYACIMIZ YOK"
ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir kez daha NATO'yu hedef alarak İttifakın ABD'ye destek vermediğini ve bundan memnun olmadıklarını ifade etti. "NATO’ya ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacımız varken orada değillerdi; NATO, bizi çok hayal kırıklığına uğrattı." diyen Trump, artık İran konusunda İttifakın yardımına ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’in Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup silahlı bir grubun Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunduğuna yönelik ortaya attığı iddiaların “gerçeği yansıtmadığını” bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’in Bubiyan Adası'na sızma girişimi ile alakalı iddiaları hakkında bildiri yayımladı. Bildiride, İran'ın, Kuveyt'e karşı düşmanca eylem planladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve söz konusu 4 İran memurunun deniz devriye görevi sırasında seyrüsefer sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Kuveyt kara sularına girdiği ancak Kuveyt’in bu konuyu “siyasi propaganda” haline dönüştürdüğü vurgulandı.
İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi. Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti. İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki İngiltere çıkarları ve müttefiklerini savunmak için bölgeye savaş gemisine ek olarak dron avlama sistemleri, Eurofighter Typhoon jetleri göndereceğini bildirdi. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın başkanlığında 40'tan fazla ülkenin savunma bakanının katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ele alındığı belirtildi.