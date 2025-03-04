Trump son darbeyi vurdu: Felç edici bir etkisi olacak! Ukrayna ne kadar dayanabilir?

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İngiltere Başbakan Yardımcısı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e askeri yardımı askıya almasının ardından Ukrayna'ya destek mesajı verdi. İngiltere'nin barışın sağlanmasına odaklandığını belirten Starmer "Son gelişmeler bunu rayından çıkaramayacak" dedi.
Fransa, ABD'nin askeri yardımlarına ara verilmesinin Ukrayna'ya barışı daha da uzaklaştırdığını açıklarken Macaristan hükümeti karara destek verdi. Orban hükümetinin sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında , "Macaristan hükümeti ABD başkanı ile aynı görüşte. Silah sevkiyatına ve savaşa devam etmek yerine, mümkün olan en kısa sürede ateşkes ve barış görüşmelerine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır olduğunu açıkladı.
AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Leyen Washington'ın Ukrayna'ya yardımları askıya almasının ardından Ukrayna'ya "acil" askeri destek sağlamak için beş bölümlü bir plan sundu."Bu Avrupa için kritik bir an ve biz harekete geçmeye hazırız" diyen Leyen açıklamasında "'ReArm Europe' güvenli ve dirençli bir Avrupa için 800 milyar avroya yakın savunma harcamasını harekete geçirebilir." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Washington Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana ülkeye yaklaşık 65,9 milyar dolarlık askeri yardım gönderdi.ABD'nin sağladığı imkanlar Ukrayna'nın cephede elini güçlendiren türden.AB'nin, başta hava savunma sistemleri olmak üzere, ABD tarafından sağlanan desteğin tamamını sağlayabilmesinin mümkün olmadığı yorumları yapılıyor.AB desteğini artırsa bile ABD'nin desteğinin kesilmesi halinde orta ve uzun vadede Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesine ihtimal verilmiyor.Ukrayna'nın, Amerikan desteği olmaksızın mevcut savaş gücünü birkaç ay koruyabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almanın yolunun, Ukrayna'da ülkesine ekonomik avantajlar sağlanmasından geçtiğini belirtti.Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı."Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.
CNN'e göre ABD başkanı Ukrayna konusunda ne kadar ileriye gidebileceğinin sınırlarını test ediyor. Peki bu durum Kiev'i nasıl etkileyecek?
CNN'e göre askeri yardımları durdurma kararı, çatışmalarda gerçek sonuçlar doğurabilecek ve Putin'in elini güçlendirebilecek bir adım. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Mark Cancian yayın organına yaptığı açıklamada "Kararın etkisi felç edici derecede büyük olacak" dedi.
Avrupa ülkelerinden gelen yardımların Kiev'in şimdilik ayakta kalmasına yardımcı olacağını ancak gerçek etkinin iki ila dört ay içinde hissedileceğini belirten Cancian “Cephe hatları zorlanmaya devam edecek ve sonunda kırılacak. Ukrayna barış anlaşmasını kabul etmek zorunda kalacak, bu da Zelenski için son derece küçük düşürücü olacak” ifadelerini kullandı.Albay Cedric Leighton ise Trump'ın askeri yardımlara ara vermesinin Ukrayna'yı yıllarca etkileyebileceğini öne sürdü.
New York Times gazetesine göre, Trump'ın Ukrayna’ya yapılan tüm askeri yardımları durdurma kararı Beyaz Saray'da Trump ve üst düzey ulusal güvenlik yardımcıları arasında yapılan bir dizi toplantı sonucunda ortaya çıktı.
Söz konusu karar Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük NATO müttefikleriyle doğrudan karşı karşıya getiriyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başını çektiği Avrupa ülkelerinin çoğu, son günlerde Ukrayna'ya yardımlarını artırma sözü verdi. Avrupa Trump yönetimiyle olan anlaşmazlıkta Zelenski'nin yanında yer alsa da kısa vadede farkı telafi edecek stoklara sahip değiller.
Ukrayna ve güvenlik konusunda ABD'nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri günlerdir çıkış yolu arıyordu ancak Trump'tan gelen son hamle ile transatlantik ilişkilerin onarılamaz noktaya doğru gidebileceği endişesi arttı. NATO'nun geleceği konusunda da endişeler belirmeye başladı.
Axios'a göre Trump'ın kararı Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunma kabiliyetine ciddi zarar verecek. Üstelik Kiev sadece silah ve mühimmat konusunda değil, başka konularda da ABD'ye güveniyor. Ukrayna Ordusu, saldırılarda ABD istihbaratına güvenirken, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starlink uydu internet sistemine de bel bağlamış durumda. Ülke genelinde yaklaşık 42.000 Starlink terminali faaliyette.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Karar büyün dünyada bir şok etkisi yaratırken Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.