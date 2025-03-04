Trump son darbeyi vurdu: Felç edici bir etkisi olacak! Ukrayna ne kadar dayanabilir?

CNN: Felç edici bir etki

CNN'e göre ABD başkanı Ukrayna konusunda ne kadar ileriye gidebileceğinin sınırlarını test ediyor. Peki bu durum Kiev'i nasıl etkileyecek?



CNN'e göre askeri yardımları durdurma kararı, çatışmalarda gerçek sonuçlar doğurabilecek ve Putin'in elini güçlendirebilecek bir adım. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Mark Cancian yayın organına yaptığı açıklamada "Kararın etkisi felç edici derecede büyük olacak" dedi.



Avrupa ülkelerinden gelen yardımların Kiev'in şimdilik ayakta kalmasına yardımcı olacağını ancak gerçek etkinin iki ila dört ay içinde hissedileceğini belirten Cancian “Cephe hatları zorlanmaya devam edecek ve sonunda kırılacak. Ukrayna barış anlaşmasını kabul etmek zorunda kalacak, bu da Zelenski için son derece küçük düşürücü olacak” ifadelerini kullandı.Albay Cedric Leighton ise Trump'ın askeri yardımlara ara vermesinin Ukrayna'yı yıllarca etkileyebileceğini öne sürdü.