Trump küplere bindi: ABD Senatosu Savaş Yetkileri Yasası'nı onayladı! ABD ordusunda dikkat çeken hareketlilik

UAEA, 'eninde sonunda' İran'ı denetleyeceğini belirtti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, ajans müfettişlerinin "eninde sonunda" İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerinde denetim gerçekleştireceğini kaydetti. Grossi, Tokyo'da gazetecilere yaptığı konuşmada denetimlerin zamanlamasının kesin olmadığını ancak sürecin mutlaka işletileceğini bildirdi.

UAEA Başkanı, "Bu ister ertesi gün, ister bir hafta sonra, ister 10 gün sonra olsun, önemli ama şart değil. Bu olacak." ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

ABD'li ve İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin nükleer denetim konusundaki kararlılığı hakkında farklı açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın UAEA müfettişlerini ülkeye tekrar davet etmeyi kabul ettiğini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran'ın Grossi ile görüşmediğini ve herhangi bir denetim için net bir takviminin olmadığını söylemişti.