Trump küplere bindi: ABD Senatosu Savaş Yetkileri Yasası'nı onayladı! ABD ordusunda dikkat çeken hareketlilik

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, ajans müfettişlerinin "eninde sonunda" İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerinde denetim gerçekleştireceğini kaydetti. Grossi, Tokyo'da gazetecilere yaptığı konuşmada denetimlerin zamanlamasının kesin olmadığını ancak sürecin mutlaka işletileceğini bildirdi.
UAEA Başkanı, "Bu ister ertesi gün, ister bir hafta sonra, ister 10 gün sonra olsun, önemli ama şart değil. Bu olacak." ifadelerini kullandı.
ABD VE İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
ABD'li ve İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin nükleer denetim konusundaki kararlılığı hakkında farklı açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın UAEA müfettişlerini ülkeye tekrar davet etmeyi kabul ettiğini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran'ın Grossi ile görüşmediğini ve herhangi bir denetim için net bir takviminin olmadığını söylemişti.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askerî müdahalesini Kongre iznine bağlayan savaş yetkileri kararını onayladı. Daha önce Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarı, Senato’da daha önceki oylamalarda reddedilmişti, ancak bu kez 4 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte oy kullanmasıyla kabul edildi. Karar, ABD’nin Kongre’den izin almadıkça İran hükümetine karşı yeniden savaş ilan edemeyeceğini ya da askerî harekat başlatamayacağını öngörüyor.
BEYAZ SARAY YÜKSEK MAHKEME'Yİ İŞARET ETTİ
Al Jazeera'nin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, kararın uygulanabilirliğine ilişkin kaygı taşımadıklarını belirtti. Yetkililer, kararın bağlayıcı yasal dayanağı bulunmadığını ve olası bir savaş durumunda yasanın Anayasa'ya uygunluğunun Yüksek Mahkeme’ye götürülebileceğini ifade etti. Beyaz Saray’daki yetkililer son aylarda yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın ABD’nin tehdit altında olup olmadığına ve saldırı başlatılıp başlatılmayacağına karar verme yetkisinin bulunduğunu savunuyordu.
Karar, aynı zamanda Senato’daki Cumhuriyetçi kanat ile Trump arasında yaşanan ilk önemli ayrılık olarak değerlendiriliyor. Tasarının kabulü, Trump'ın dış politika yetkilerine yönelik Kongre’den gelen ilk ciddi sınırlama girişimi olarak dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Senato’nun İran’a karşı askerî harekatı durdurma yönündeki savaş yetkileri kararını onaylamasını eleştirdi. Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın zamanlamasını “kötü” ve “anlamsız” olarak nitelendirdi.
Trump, kararın kendisini zor durumda bıraktığını belirterek, “İran’ı köşeye sıkıştırdım, düşüşe hazır, bize neredeyse her şeyi vermeye razı ve on yıllardır ilk kez, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Başkanı’na son derece saygı duyuyorlar. Ancak ABD Senatosu, zamanlaması kötü ve anlamsız bir Savaş Yetkileri Yasası oylaması yapmaya karar veriyor.” dedi.
'SENATÖRLER DÜŞMANA YARDIM ETTİ'
Senato'nun bu adımla kendisine “dünyadaki terörün bir numaralı sponsoru” olan ülkeye yönelik politikalarından rahatsız olduğunu ve durması gerektiğini söylediğini savunan Trump, ABD'li senatörlerin düşmana yardım ve destek sağladığını ifade etti. Trump, karara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Trump, tasarıyı onaylamak için Demokratlarla birlikte oy kullanan 4 Cumhuriyetçi senatörü de hedef alarak, “Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar ama bir şekilde halledeceğim çünkü ben her zaman hallederim” ifadelerini kullandı.
ABD Senatosunda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Trump'ın Amerikan ordusunu İran'a karşı kullanma yetkilerini sınırlandıracak savaş yetkileri tasarısı kabul edildi. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, oylamayla ilgili açıklamasında, Amerikalıların "Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödediğini" belirterek, "Bu, Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek." dedi.
Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaş hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor.
Oylama, Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmat ile stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı.
Umman, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon içinde gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağladığını duyurarak, Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorumlulukları ve boğazın küresel ekonomi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Umman'ın açıklamasında, uluslararası ve deniz hukukuna bağlılıklarının yanı sıra ABD-İran arasında sonuç veren çabalar doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nda bir ücret uygulamaksızın gemilerin geçişini sağladıkları ifade edildi.
Umman Sultanlığının bu çerçevede IMO ile koordinasyon halinde çalıştığı kaydedilen açıklamada, tüm gemiler için Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine IMO ile koordinasyon sağladıkları belirtildi. Açıklamada, bu koridordan geçiş yapmak isteyen gemilerin, gerekli koordinasyonu IMO ile sağlamaları gerektiği bilgisine yer verildi.
İsrailli i24News televizyonunun haberine göre ABD ordusu, İsrail'in talebi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki yakıt ikmal uçaklarını azaltma çalışmalarına başladı.
Bu adımın yaz aylarında artacak hava trafiğine hazırlık olarak havalimanında ek alan açmak ve uçak kapasitesini artırma ihtiyacı doğrultusunda atıldığına işaret edilen haberde, şu ifadeler yer aldı:
"Ben Gurion Havalimanı'ndaki yakıt ikmal uçaklarını azaltma adımı, ABD'nin Orta Doğu'daki asker sayısını düşürme anlamına gelmiyor. ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları, bölgedeki diğer bazı yerlere nakledildi."
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız." dedi. İran resmi ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Ülkesinin füze programına ilişkin konuların mutabakat zaptında yer almadığını ve hiçbir zaman da tartışma konusu olmayacağını Pezeşkiyan, "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız. Eğer savunma silahlarımız olmasaydı düşman aynı Gazze gibi ülkeyi yerle bir ederdi." diye konuştu. İran-Pakistan ilişkilerinin daha ileri düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, iki ülkenin ortak işbirliğiyle bölgede örnek bir kardeşlik modeli inşa edebileceğini ifade etti.