Trump, kritik gelişmeyi duyurdu: 34 yıl sonra bir ilk! İran'dan gemilere saldırı tehdidi... Hizbullah ile İsrail arasında şiddetli çatışma

Lübnan'dan Trump'a yalanlama

Al Jazeera'nın haberine göre, Lübnanlı yetkililer İsrail ile bir görüşme yapılacağını doğrulamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlerin bir araya geleceğini duyurmasına karşın, gazeteye bilgi veren resmi kaynaklar, liderlerin ya da büyükelçilerin görüşmesine ilişkin bir plan yapılmadığını ifade etti.

Haberde, ABD'nin Lübnan'daki savaşı İran cephesinden ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği yorumuna yer verildi. Washington'da çarşamba günü gerçekleştirilen İsrail-Lübnan görüşmesinin, fotoğraf vermek ve Hizbullah'ın zayıflamasını sağlamak için düzenlendiği kaydedildi.