Trump, kritik gelişmeyi duyurdu: 34 yıl sonra bir ilk! İran'dan gemilere saldırı tehdidi... Hizbullah ile İsrail arasında şiddetli çatışma

Trump, kritik gelişmeyi duyurdu: 34 yıl sonra bir ilk! İran'dan gemilere saldırı tehdidi... Hizbullah ile İsrail arasında şiddetli çatışmaGüncelleme Tarihi:
Al Jazeera'nın haberine göre, Lübnanlı yetkililer İsrail ile bir görüşme yapılacağını doğrulamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlerin bir araya geleceğini duyurmasına karşın, gazeteye bilgi veren resmi kaynaklar, liderlerin ya da büyükelçilerin görüşmesine ilişkin bir plan yapılmadığını ifade etti.
Haberde, ABD'nin Lübnan'daki savaşı İran cephesinden ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği yorumuna yer verildi. Washington'da çarşamba günü gerçekleştirilen İsrail-Lübnan görüşmesinin, fotoğraf vermek ve Hizbullah'ın zayıflamasını sağlamak için düzenlendiği kaydedildi.
ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanma yetkisini sınırlandırmaya yönelik bir savaş yetkileri tasarısını daha reddetti. Demokrat Partili siyasetçilerin savaşın başından bu yana oylamaya götürdüğü dördüncü savaş yetkileri tasarısı, Senato’da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Partililer tarafından engellendi.
Senato’daki oylamada, Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısı 47’ye karşı 52 oyla reddedildi. Oylaması sırasında Kentucky temsilcisi Rand Paul haricindeki bütün Cumhuriyetçi senatörler, tasarıya "hayır" oyu kullanırken, Demokrat Partililerden tek "hayır" oyu ise Pennsylvania Senatörü John Fetterman’dan geldi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), bu sabah erken saatlerde Bint Jbeil kasabasında Hizbullah güçleri ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını duyurdu. NNA’ya göre İsrail ordusu çatışmalar sırasında bölgeye savaş uçakları ve helikopterler gönderdi. Kasabada aralıklı çatışmalar sürüyor
İsrail güçleri ayrıca şehrin Büyük Pazar girişindeki birkaç evi yıktı. İsrail jetlerinin Tebnine kasabasına hava saldırısı düzenlediği ve yerel hastanede önemli hasara yol açtığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin perşembe günü 34 yıldır ilk kez birbirleriyle doğrudan görüşeceklerini söyledi.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da "İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun bir süre geçti, yaklaşık 34 yıl. Bu görüşme yarın gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.
İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile yapılan ateşkesin uzamasının İran'ın lehine olmadığını söyledi.
Bunun kesin bir ateşkes değil, "askeri sessizlik" olduğunu dile getiren Rızayi, "Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız." dedi.
Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Rızayi, ateşkesin anlam kazanmasının, tüm anlaşmalar ve İran'ın haklarının yerine getirilmesi ve bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir bildiri sunulmasıyla mümkün olacağını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ve Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang'la görüşmesinde Arakçi, ABD'yle ateşkesin sağlanmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, Washington yönetiminin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki kışkırtıcı tutum ve eylemlerinin bölgedeki durumu daha karmaşık hale getirebilecek tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade etti.
İranlı bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde sunulan tasarıya karşı Çin ve Rusya'nın aldığı sorumlu tutumu takdir ederek, bu yaklaşımın gerilimin tırmanmasını önlemede etkili olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang ise konuşmasında, savaş döneminde İran halkının direnişinden övgüyle söz ederek, Pekin'in diplomasiyi ilerletme ve savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda hazır olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şerif, Cidde’de bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Pakistan Başbakanı Şerif’in liderliğindeki heyet, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere çabaları kapsamında dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’a gelmişti.
Pakistan Başbakanı Şerif, bölgedeki diplomatik temasları çerçevesinde Suudi Arabistan’ın ardından Katar ve Türkiye’yi de kapsayan dört günlük bir tur gerçekleştiriyor.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir başkanlığındaki üst düzey bir heyet de İran’ın başkenti Tahran’da temaslarda bulundu.
Pakistanlı yetkililerin bölge ülkelerine yönelik yoğun diplomasi trafiğinin, ABD ile İran arasında planlanan yeni müzakere turu öncesine denk gelmesi dikkati çekti.