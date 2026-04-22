Trump, İran'ın talebini ilk kez açıkladı: İran'dan ablukaya misilleme! Tahran'dan yanıt gecikmedi
İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin "deniz ablukasını" durdurmaya hazır olduğuna dair işaret aldıklarını ve ABD'nin ablukayı sona erdirmesi halinde bir sonraki görüşme turunun Pakistan'da yapılabileceğini belirtti.
ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getiren İravani, "Biz onlara ablukayı kaldırmaları gerektiğini söyledik. Onlardan ablukayı durduracaklarına dair işaret aldık. Böylece İslamabad'da ikinci tur müzakereler gerçekleşebilir." dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan ABD ve İsrail'e "uyarı" niteliğinde açıklama geldi.
Açıklamada, "ABD Başkanı ile saldırgan ve terörist ordu komutanlarının tekrarlanan tehditlerini göz önüne alarak uyarıyoruz: Ellerimiz tetikte" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Yetenekli ve güçlü kuvvetlerimiz uzun zamandır tetikte, yüzde yüz hazır durumda bekliyor. Bu nedenle İran'a karşı herhangi bir saldırı veya eylem olması durumunda önceden belirlenmiş hedeflere derhal ve güçlü bir şekilde saldıracaklar, saldırgan ABD ve çocuk katili siyonist rejime daha öncekinden daha sert bir ders verecekler" denildi.
ABD'li Senatör Bernie Sanders, Batı Şeria'daki duruma işaret ederek "ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmamasını" savundu.
Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunun dikkatinin Gazze, İran ve Lübnan'daki çatışmalarda olduğu bir dönemde, Batı Şeria'daki durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çekerek "Sadece Gazze, İran ve Lübnan değil. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrailli askerler ve yerleşimciler 1071 Filistinliyi öldürdü, 6 binden fazla evi yıktı, 200'den fazla yasa dışı karakol kurdu. ABD'den İsrail'e artık askeri yardım yok." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği yerlerde evleri yıkmaya devam ediyor. İsrail güçleri Ayta Şaab ve Bayyada beldelerinde evleri ve iş yerlerini yıktı.
Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde işgal ettiği Şakra ve Hula beldeleri çevresine topçu saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu, 19 Nisan'da geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece saatlerinde Batı Bekaa'ya bağlı Cubur bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun (UKMTO) açıklamasına göre, Umman açıklarındaki bir kargo gemisi, İran donanmasının saldırısına uğradığını bildirdi. İran savaş gemisinin açtığı ateş sonucu geminin güvertesinde ağır hasar oluştuğu duyurulurken, mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın "itibarını korumak" için Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmak istediğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:
"İran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını istemiyor; boğazın açık kalmasını istiyorlar ki günde 500 milyon dolar kazanabilsinler (Boğaz kapanınca kaybettikleri miktar da budur!). Ben boğazı tamamen abluka altına aldığım (kapattığım!) için kapatılmasını istediklerini söylüyorlar, yani sadece ‘itibarlarını korumak’ istiyorlar. 4 gün önce insanlar bana gelip, ‘Efendim, İran boğazı derhal açmak istiyor’ dediler. Ama bunu yaparsak, İran'ın geri kalanını, liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran'la asla bir anlaşma yapılamaz!"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığına" yönelik açıklamasına ilişkin, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." ifadesini kullandı.
Muhammedi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız.” İfadelerine yer verildi.
İran'ın ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi. Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı kaydedildi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Diplomatik çabaların devam edebilmesi amacıyla ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul ettiği için Trump'a teşekkür ettiğini ifade eden Şerif, Pakistan'ın çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı. Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."