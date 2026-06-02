Trump ile Netanyahu arasında İran kavgası: Hakaretler havada uçuşmuş! İsrail ile ABD arasında tansiyonu yükselten iddialar

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in bölgesel gerilimi artıran ateşkes ihlalleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığı vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen, ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları dahil ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiği açıktır" hatırlatmasında bulunuldu.
Aynı zamanda İsrail’in de ateşkesi açıkça çiğnediği vurgulanan açıklamada, "Siyonist rejim Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini yok saymış; bu durum, binlerce Lübnan vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına, 2 milyon kişinin yerinden edilmesine ve ülkedeki altyapı ile konutların zarar görmesine yol açmıştır. Herhangi bir cephede ateşkesin ihlali, tüm cephelerde ateşkesin ihlali anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği iddia edildi.
Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın dün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı belirtildi.
Haberde, Trump'ın İran'la müzakere sürecini "baltaladığı" gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen delisin." ifadesini kullandığı kaydedildi.
'HERKES SENDEN NEFRET EDİYOR'
ABD Başkanı'nın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." değerlendirmesini yaptığına işaret edilen haberde, yetkililerden birinin, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor." şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı bilgisine de yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.
Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.
Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.
ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.
'İSRAİL ASKERLERİ GERİ DÖNDÜ'
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a "büyük bir saldırı düzenlememesi" çağrısında bulunduğunu, Netanyahu'nun da askerleri "geri çevirdiğini" öne sürdü.
Hizbullah ile dolaylı görüştüğüne işaret eden Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirine ateş açmamayı kabul ettiğini kaydetti. Trump, "Bakalım bu ne kadar sürecek. Umarım sonsuza kadar sürer." ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı’nda gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan’daki çatışmaların durdurulacağı yönündeki açıklamasına rağmen saldırıların devem edeceğini duyurdu. Netanyahu, "Bu akşam Başkan Trump ile görüştüm ve ona, Hizbullah şehirlerimize ve vatandaşlarımıza saldırmayı bırakmazsa İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını söyledim. Bu tutumumuz değişmedi. Buna paralel olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek" dedi.
"İSRAİL ONLARA SALDIRMAYACAK, ONLAR DA İSRAİL’E SALDIRMAYACAK"
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" demişti.
Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Trump ayrıca, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan’a yönelik saldırılarla ilgili uyarıda bulundu.
Parmaklarının tetikte olduğunu vurgulayan Azizi, "Eğer Lübnan’a yönelik saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejim ile bölgedeki ABD güçlerini karanlık günler bekliyor. Onlar bunun bir tehdit olmadığını da gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.
İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından, arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi de İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail’in kuzeyini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelere ilişkin belirsizliğin arttığı bir noktada süreci değerlendirdi.
Tahran'ın "görüşmelerin askıya alındığı" yönündeki açıklamasının aksini savunan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor." ifadesini kullandı.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.
İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.