Suriye'de son durum: Esad rejimi alarmda: Silah ve mühimmat dağıtılıyor! 18-40 yaş arası erkekler askerlik için alıkonuldu

Suriye rejimi alarmda: Silah ve mühimmat dağıtılıyor

Yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lazkiye'de zorla askere almaları artıran rejim, Tartus ili ve Lazkiye'ye bağlı Banyas ile Ceble'deki ilçelerinde mühimmat ve silah dağıtıyor.Rejim, gönüllü olmak isteyenlere aylık yaklaşık 200 dolara tekabül eden 3 milyon Suriye lirası teklif ediyor. Bu miktar, Suriye'de bir memur maaşının yaklaşık 10 katına denk geliyor.



Suriye rejimi ordusuna katılmaya kimse gönüllü olmayınca, rejim, dün ve önceki gün sanayi bölgelerine baskın düzenleyerek 18-40 yaş arası kişileri alıkoydu. Rejim, mahallelerde yol kontrol noktaları kurarak 6 ay askerlik tecil hakkı olmayan öğrencileri da zorla cephelere alırken, gençlerin bir kısmı evlerinde rejimden saklanıyor; bir kısmı ise şehirden kaçmaya çalışıyor.