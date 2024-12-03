Suriye'de son durum: Esad rejimi alarmda: Silah ve mühimmat dağıtılıyor! 18-40 yaş arası erkekler askerlik için alıkonuldu

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı. İşte dakika dakika Suriye'deki son gelişmeler...
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler ABD'nin desteğiyle, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerindeki rejim güçleri ve İran destekli gruplara karşı sabah erken saatlerde saldırıya geçti.PKK/YPG'li teröristler, yan yana bulunan bu köylere 3 yönden saldırı başlatırken, çatışmalar sürüyor.
Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
CNN TÜRK Halep'e girdi ve kentteki son durumu görüntüledi.Kent merkezinde yanan araçlar ve boş kovanlar dikkat çekerken CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün yayın yaptığı sırada peş peşe silah sesleri duyuldu. CNN Türk ekibi olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar saniye saniye ekranlara yansıdı. Öztürk kentte durumun gergin olduğunu belirterek, bir patlama sesi duyduklarını ve havaya ateş açıldığını söyledi.
Yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lazkiye'de zorla askere almaları artıran rejim, Tartus ili ve Lazkiye'ye bağlı Banyas ile Ceble'deki ilçelerinde mühimmat ve silah dağıtıyor.Rejim, gönüllü olmak isteyenlere aylık yaklaşık 200 dolara tekabül eden 3 milyon Suriye lirası teklif ediyor. Bu miktar, Suriye'de bir memur maaşının yaklaşık 10 katına denk geliyor.
Suriye rejimi ordusuna katılmaya kimse gönüllü olmayınca, rejim, dün ve önceki gün sanayi bölgelerine baskın düzenleyerek 18-40 yaş arası kişileri alıkoydu. Rejim, mahallelerde yol kontrol noktaları kurarak 6 ay askerlik tecil hakkı olmayan öğrencileri da zorla cephelere alırken, gençlerin bir kısmı evlerinde rejimden saklanıyor; bir kısmı ise şehirden kaçmaya çalışıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere binaen politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, ülkedeki Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili "gerginliğin azaltıldığını" görmek istediklerini açıkladı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de yeni göç krizi riski olduğunu söyledi.Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı'na katılan Tajani, buradaki oturum aralarında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Tajani, konferans vesilesiyle Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile uzun uzun görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, "Lübnan, zaten bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki risk, uzun süre devam edebilecek iç savaşın sonucu olarak yeni göç krizinin ortaya çıkması. Bu kriz, Lübnan üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ancak aynı zamanda Avrupa'yı da etkileyebilir, tıpkı diğer iç savaşta olduğu gibi." diye konuştu.
Rusya ve Suriye rejim güçlerinin çekilerek kontrolünü terör örgütü PKK/YPG’ye bıraktığı Tel Rıfat, 3 saatte düştü. Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, 4 noktada başlattığı operasyonda önceki gece Tel Rıfat ilçe merkezine kadar girdi. Terör örgütü PKK/YPG’lilerin bulunduğu noktaları terk ederek kaçması sonrası Tel Rıfat’ın kontrolü SMO’ya geçti. Yaklaşık 8 yıldır terör örgütünün kontrolünde olan Tel Rıfat’ın alınmasıyla Azez, Mare ve Afrin’e göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli de Tel Rıfat’a geri dönüş yapmaya başladı.
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne yapılan 3 hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.İdlib'in kuzeyinde yer alan Maarratmisrin bölgesine yapılan hava saldırılarında 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Maaratünnuman bölgesine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.Ayrıca, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.