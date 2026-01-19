Son dakika... Suriye ordusu, YPG/SDG'ye karşı harekete geçti: Tişrin kontrol altına alındı

Rakka'da kurtuluş coşkusu

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından halk Rakka'nın terör örgütünden kurtulmasını kutladı. Kentin simge noktalarından Naim Kavşağı'nda toplanan Rakka sakinleri, YPG/SDG'nin bölgeden çıkarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken yaşananları "tarifi mümkün olmayan bir an" şeklinde nitelendirdi.

'ÜLKESİNE KAVUŞAN VATANDAŞLAR'

Kutlamalara katılan Muhammed Mustafa kurtuluş sevincini, "Ülkesine kavuşan her vatandaşın hissettiği duygu" olarak tanımladı. Mustafa, yaşanan sürecin ardından daha iyi bir geleceğe dair umutlarının arttığını ifade etti.

Bölge sakinlerinden Faysal da Rakka'nın "ayrılıkçı SDG'nin baskısından kurtarılmasını" büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Faysal, kendi duygularının da çevresindeki herkes gibi "tarif edilemez" olduğunu ifade ederek "İnşallah Suriye tek ve birleşik olur, daha fazla refaha ulaşır." dedi.





'YENİ BİR DÖNEM'

Suriyeli Muhammed el-Cabir ise birleşik bir Suriye vurgusu yaptı. Cabir, barışın, ekonomik toparlanmanın ve kalkınmanın önünü açacak yeni bir döneme girildiğini belirterek 2026’nın "sevgi ve barış yılı" olmasını temenni etti. Rakka sakinlerinden Ebu Salih ise geçmişte ağır bedeller ödediklerini dile getirdi. Devrik Esed rejimi ve terör örgütü YPG/SDG tarafından defalarca gözaltına alındığını anlatan Ebu Salih birçok kez tutuklandığını, bu süreçlerde de ailesinden ayrı kaldığını, geçimini sağladığı işinden uzaklaştırıldığını aktardı. Maruz kaldıkları baskıların yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığını, çevresindeki birçok kişinin de benzer kaderi yaşadığını belirten Ebu Salih, tüm bu yaşananların halk üzerinde derin yaralar açtığını söyledi.