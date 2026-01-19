Son dakika... Suriye ordusu, YPG/SDG'ye karşı harekete geçti: Tişrin kontrol altına alındı

Son dakika... Suriye ordusu, YPG/SDG'ye karşı harekete geçti: Tişrin kontrol altına alındıGüncelleme Tarihi:
Suriye güçleri, terör örgütü unsurlarından çatışma olmaksızın devraldığı Tişrin Barajı'nda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar sırasında Tişrin Barajı'nın altında terör örgütünün mühimmat deposu bulundu.
Tespit edilen mühimmat deposunda çok sayıda patlayıcının yanı sıra kamikaze insansız hava araçları (İHA), roketatar ve hava mermileri gibi çeşitli silahlar ele geçirildi.
Suriye’de dün akşam varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın ardından, öğle saatlerinde ordu ile bazı terör örgütü YPG/SDG unsurları arasında küçük çaplı çatışmalar çıktı.
Bölgedeki AA ekiplerinin bildirdiğine göre, Tel Abyad-Rasulayn sahasının güneydoğusunda Haseke il sınırlarında yer alan Tel Temir, Rakka’nın kuzeybatısındaki Ayn İsa beldesi ile yine Rakka’nın kuzeyindeki Kattan Hapishanesi çevresinde kısa süreli çatışmalar meydana geldi.
Rakka halkı, Suriye bayraklarıyla sokaklara çıkarak, kentin kurtuluşunu kutlamaya devam ederken, SDG’ye ait semboller de kentten kaldırılıyor. Rakka kent merkezinde, SDG’ye ait heykeller, iş makineleri ve balyozlarla yerle bir ediliyor.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG ile mücadeleye giren aşiretler, Deyrizor'da yaşanan gelişmeleri CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'a anlattı.
Tabka'daki konuşan Halep'in Doğu'sundaki Aşiretler Meclisi, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Aşiretler 14 yıl önce burayı terk etmişti. Zaten bu topraklar, onların toprağıydı. Aşiretler, YPG'yi temizlemeye devam edecekler. Suriye'deki bütün aşiretler arasında birlik ve beraberlik var. Aşiretler olarak görüşmeye konuşmaya devam ediyoruz, irtibatımız hiç kopmadı. YPG'nin burada kalmasını istemiyoruz artık. Cesaretimiz de buradan geliyor. YPG buradan temizlenecek. Sadece fırsat bekliyorduk. O fırsat geldi. Aşiretler olarak bizler; Halep'te, Rakka'da, Deyrizor'da, Haseke'de hepimiz aynı kararı aldık. Aşiretlerimiz YPG'den çok çile çekti biz de karşısında durduk. Aşiretler Meclisi'nde sadece Araplar değil, Kürt aşiretler de var Türkmen aşiretler de var."
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından halk Rakka'nın terör örgütünden kurtulmasını kutladı. Kentin simge noktalarından Naim Kavşağı'nda toplanan Rakka sakinleri, YPG/SDG'nin bölgeden çıkarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken yaşananları "tarifi mümkün olmayan bir an" şeklinde nitelendirdi.
'ÜLKESİNE KAVUŞAN VATANDAŞLAR'
Kutlamalara katılan Muhammed Mustafa kurtuluş sevincini, "Ülkesine kavuşan her vatandaşın hissettiği duygu" olarak tanımladı. Mustafa, yaşanan sürecin ardından daha iyi bir geleceğe dair umutlarının arttığını ifade etti.
Bölge sakinlerinden Faysal da Rakka'nın "ayrılıkçı SDG'nin baskısından kurtarılmasını" büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Faysal, kendi duygularının da çevresindeki herkes gibi "tarif edilemez" olduğunu ifade ederek "İnşallah Suriye tek ve birleşik olur, daha fazla refaha ulaşır." dedi.
'YENİ BİR DÖNEM'
Suriyeli Muhammed el-Cabir ise birleşik bir Suriye vurgusu yaptı. Cabir, barışın, ekonomik toparlanmanın ve kalkınmanın önünü açacak yeni bir döneme girildiğini belirterek 2026’nın "sevgi ve barış yılı" olmasını temenni etti. Rakka sakinlerinden Ebu Salih ise geçmişte ağır bedeller ödediklerini dile getirdi. Devrik Esed rejimi ve terör örgütü YPG/SDG tarafından defalarca gözaltına alındığını anlatan Ebu Salih birçok kez tutuklandığını, bu süreçlerde de ailesinden ayrı kaldığını, geçimini sağladığı işinden uzaklaştırıldığını aktardı. Maruz kaldıkları baskıların yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığını, çevresindeki birçok kişinin de benzer kaderi yaşadığını belirten Ebu Salih, tüm bu yaşananların halk üzerinde derin yaralar açtığını söyledi.
Suriye ordusunun sabah saatlerinde Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırah Nehri'nin karşısına geçen birlikler, Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor.
Suriye ordusunun ilerlediği bir başka nokta ise Fırat Nehri'nin doğusunda ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi kavşağı olarak öne çıkıyor. Buradaki güçler de çatışma yaşanmaksızın Ayn el-Arab bölgesinin güney kesimlerindeki toprakları devralıyor.
Suriye güçleri, anlaşma kapsamında bu sabah itibarıyla çatışma olmaksızın Ayn İsa beldesine hakim oldu.
Üçüncü ilerleme hattı ise Rakka merkezden, Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız tamamlandı.
Suriye ordusu, ateşkes ve YPG/SDG’nin hükümete entegrasyonuna yönelik anlaşma kapsamında ülkenin kuzeydoğusundaki Cezire bölgesine asker sevk etmeye başladığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu adımın bölgenin güvenliğini sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.
Suriye merkezli Alikhbariya televizyonu, Sevkiyatın, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.
OPERASYONLAR PLANLI YÜRÜTÜLÜYOR
Suriye güçleri, şu ana kadar Münbiç’in güneyindeki Tişrin Barajı’nı, Rakka’nın kuzey kırsalını ve Haseke’nin batı kırsalını kontrol altına aldı. Operasyonların, anlaşma hükümleri çerçevesinde planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldığı bildirildi.
Suudi Arabistan, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Riyad'ın Suriye'de varılan ateşkes anlaşması ile YPG/SDG'nin devlet içindeki tüm sivil ve askeri kurumlara entegrasyonunu memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Anlaşmanın güvenlik ve istikrarın güçlenmesi, devlet kurumlarının inşasına katkı sağlaması, Suriye halkının kalkınma ve refah taleplerini karşılaması temennisinde bulunuldu. Riyad, Suriye hükümetinin sivil barışın teşviki, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabaları konusundaki çabalarını desteklediğini yineledi.
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’ndan çekilmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak barajı kontrolüne almak üzere harekete geçti. Örgüt unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.
ÇATIŞMA YAŞANMADI
Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.
Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde YPG/SDG terör örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG’yi vardıkları ateşkes anlaşmasındaki yapıcı çabaları nedeniyle takdir ettiğini belirtti.
Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
'DİYALOG VE İŞBRLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇTI'
Bu anlaşmanın, "birleşmiş Suriye" için diyalog ve işbirliğinin önünü açtığını belirten Barrack, ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterilen yapıcı çalışmalardan dolayı tarafları takdir ettiğini aktardı.
Barrack, paylaşımında "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde bir olayı temsil ediyor." ifadesini kullandı.
AYRINTILAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini kaydeden Barrack, kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için çalışmaların başladığını aktardı.
Barrack, söz konusu çabaların, tüm vatandaşların, çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracağını ifade etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e yapması beklenen ziyaretin ertelendiği bildirildi. Başbakanlıktan Alman medyasına yapılan açıklamada Şara'nın Suriye'deki iç siyasi durum nedeniyle ziyareti ertelediği ifade edildi.
Şara, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelecekti. Şara ayrıca Alman iş adamlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecekti. Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası yer alıyordu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusundaki anlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalanmasının tüm Suriyeliler için bir kazanım olduğunu belirterek, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Şara, yeni anlaşmanın 10 Mart 2025 tarihli anlaşmanın ruhunu taşıdığını belirterek, anlaşmanın YPG/SDG'nin kontrolündeki kuzeydoğu bölgelerdeki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimine entegre edilmesini öngördüğünü kaydederek, devlet kurumlarının Deyrizor, Haseke ve Rakka olmak üzere üç vilayetin tamamına gireceğini vurguladı.
'DETAYLAR YARIN ELE ALINACAK'
Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir görüşme planlandığını ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu görüşmenin yarına ertelendiğini aktaran Şara, "Gerginliği derhal düşürmek için anlaşmayı bugün iletişim yoluyla imzaladık, diğer maddelerin detaylarını yarın ele alacağız." dedi.
AŞİRETLERE SÜKUNET ÇAĞRISI
YPG/SDG kontrolündeki bölgelerde yaşanan halk hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şara, "Doğu bölgelerindeki Arap aşiretlerimize sükunet çağrısında bulunuyor, SDG ile yapılan anlaşmanın maddelerinin aşamalı olarak uygulanmasına imkan tanımalarını istiyoruz. Nihai hedefimiz ülkede tam istikrardır. Suriye devleti karar alma mekanizması bakımından birleşik ve merkezi bir devlettir. Devlet kurumları ülkenin tüm coğrafyasına girecektir." ifadelerini kullandı.
'TÜM SURİYELİLER İÇİN KAZANIM'
Anlaşmayı "Tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak nitelendiren Şara, bunun yeniden inşa, kalkınma ve istikrar süreci için önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti. Şara ayrıca, söz konusu adımın ülkedeki fiili bölünmüşlüğün sona erdirilmesi, güvenliğin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin güçlendirilmesi açısından fırsat sunduğunu ifade etti.