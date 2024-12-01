Suriye Milli Ordusu'ndan operasyon: Özgürlük Şafağı... Kritik hat PKK/YPG'nin elinden alındı...

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Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat sahasında 3 köyü teröristlerden kurtardı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında başkent Tahran’da düzenlenen programda, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, diplomasi ve saha operasyonlarının birbirini tamamladığını belirterek, “Diplomasi, hedeflere ulaşmanın daha az maliyetli ve etkili bir yoludur. Ancak unutulmamalıdır ki, diplomasi yalnızca bir ülkenin iç dinamiklerine ve gücüne dayanarak ilerleyebilir. Diplomasi ve saha birbiriyle uyum içinde hareket eder, ancak saha desteği olmadan diplomasi etkisiz kalır. Diplomatlar, sahadaki güçlerin desteğiyle hareket eder” dedi.
Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arakçi, “Bugün Şam’a giderek İran’ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğim. Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor. Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır” ifadelerini kullandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.
PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı.
SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu rejim karşıtı silahlı grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.
Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.
Suriye rejiminin, kontrolü altındaki toprakları, Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahların bölgeye sevk edilmeye başlandı.
Terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye rejim güçleri, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu, ancak bu plan SMO tarafından bozuldu.
Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen terör örgütünün bu adımını fark eden SMO gruplarının, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı ve hızla sahaya girdi.
Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu rejim karşıtı silahlı grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.
İDLİB'TE HAVA SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib merkeze en az 9 hava saldırısı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.
Kentte bir pazar yeri ve sivil yerleşimi hedef alan saldırılar, hasara yol açtı.
YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.
Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.
Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.
Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle, rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.