Son dakika... Yeniden ateşkes ihlali...İsrail Lübnan'ı vurdu!

İsrail ordusu Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik bir dizi saldırı düzenlendiğini açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik istihbarat temelli bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. IDF’den yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’ın Lübnan’da yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, “Vurulan hedefler arasında bir roket fırlatma mevzisi, bir askeri saha ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için kullandığı güzergahlar da vardı” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun, saldırılardan önce hedeflerin İsrail iç cephesi ve IDF birlikleri için oluşturduğu tehditi İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını izleme mekanizmasına sunduğu ifade edildi.



Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çekildi.Haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, doğudaki Baalbek'e bağlı Cinta beldesi yakınlarını bombaladığı belirtildi.Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, istihbarat bilgileri doğrultusunda Lübnan'da Hizbullah'a ait bazı hedefleri hava saldırılarıyla vurdukları ifade edildi."Saldırılar öncesinde hedeflerin, İsrail'in iç cephesini ve orduyu tehdit ettiğine dair ateşkes denetleme mekanizmasına bilgi verildiği ancak bunlara karşı bir adım atılmadığı" öne sürülen açıklamada, söz konusu hava saldırıları kapsamında Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için Suriye-Lübnan sınır hattında kullandığı güzergahın hedef alındığı kaydedildi.

