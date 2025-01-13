Son dakika... Yeniden ateşkes ihlali...İsrail Lübnan'ı vurdu!

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BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtildi.BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra bu yönde bir talimat verdiğine işaret edilen açıklamada, "Büyükelçiliğin yeniden açılması, iki ülke ve dost halk arasındaki kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik istihbarat temelli bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. IDF’den yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’ın Lübnan’da yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, “Vurulan hedefler arasında bir roket fırlatma mevzisi, bir askeri saha ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için kullandığı güzergahlar da vardı” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun, saldırılardan önce hedeflerin İsrail iç cephesi ve IDF birlikleri için oluşturduğu tehditi İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını izleme mekanizmasına sunduğu ifade edildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çekildi.Haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, doğudaki Baalbek'e bağlı Cinta beldesi yakınlarını bombaladığı belirtildi.Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, istihbarat bilgileri doğrultusunda Lübnan'da Hizbullah'a ait bazı hedefleri hava saldırılarıyla vurdukları ifade edildi."Saldırılar öncesinde hedeflerin, İsrail'in iç cephesini ve orduyu tehdit ettiğine dair ateşkes denetleme mekanizmasına bilgi verildiği ancak bunlara karşı bir adım atılmadığı" öne sürülen açıklamada, söz konusu hava saldırıları kapsamında Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için Suriye-Lübnan sınır hattında kullandığı güzergahın hedef alındığı kaydedildi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, 6-8 Ocak 2025 arasında Negev Cezaevi ve Neftali (Nafha) Kampı'nda ziyaret edilen 23 Filistinlinin ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, işkence, kötü muamele, aç bırakma, tıbbi ihmaller, ağır şekilde darp ve baskıya maruz kaldıklarını, mahkumlar arasında uyuz salgınının baş gösterdiğini aktardı.
Negev ve Ofer başta olmak üzere İsrail hapishaneleri ve kamplarının çoğunluğundaki tutukluların ifadelerinin aynı düzeyde sistematik işkence ve vahşeti yansıttığı kaydedildi.
Aralık 2023'ten bu yana tutuklu bulunan 45 yaşındaki K.N, "Alıkonulduğumdan bu yana itiraf almak amacıyla ağır şekilde darbedildim, vücudumda kırıklar oluştu. Gazze'nin yakınlarındaki bir askeri kampta 58 gün boyunca tutuldum." ifadesini kullandı.
Aşağılama ve hakaretlerin yanı sıra sürekli kelepçeli şekilde tutulduğunu ve darbedildiğini aktaran K.N, "Negev Cezaevine nakledildiğimde gardiyanların üzerime elektrikli su ısıtıcısından sıcak su atması sonucu vücudumda yanıklar oluştu, izleri hala görülüyor." dedi.