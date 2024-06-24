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Son dakika...Yeni savaş kapıda... Netanyahu bizzat açıkladı: Gazze'deki askerler oraya taşınacak!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika...Yeni savaş kapıda... Netanyahu bizzat açıkladı: Gazzedeki askerler oraya taşınacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 08:17

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları 262 gündür devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail medyasına verdiği ilk röportajda Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını ve birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını duyurdu. Netanyahu röportajında savaştan vazgeçmeye hazır olmadığını ancak Hamas ile kısmi bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Netanyahu: Gazze'de çatışmalar sona eriyor, birlikler Lübnan sınırına taşınacak
Netanyahu: Gazzede çatışmalar sona eriyor, birlikler Lübnan sınırına taşınacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana İsrail medyasına verdiği ilk röportaj ülkede tepkilere neden oldu. Channel 14'e konuşan Netanyahu, İsrail'in Hamas tarafından tutulan bazı rehinelerin iadesi karşılığında 'kısmi bir anlaşma' karşılığında Gazze'deki savaşı durdurmaya hazır olduğunu söyledi, ancak Hamas yok edilene kadar savaşın bitmeyeceği konusunda ısrar etti.

Rehine anlaşması kapsamında savaşı sonlandırmayı kabul edip etmediği sorulan Netanyahu "Hayır. Savaşı sonlandırmaya ve Hamas'ı olduğu yerde bırakmaya hazır değilim. Rehinelerin bir kısmını bize geri döndürecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil.Ama Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için duraklamadan sonra savaşa devam etmek zorundayız.Bundan vazgeçmeye hazır değilim.” dedi.

Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e yönelik sınır ötesi saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Gazze Şeridi'ndeki yoğun çatışma evresinin sona erdiğini söyleyen Netanyahu, Refah'taki operasyonun sona ermek üzere olduğunu ve birliklerin güney Lübnan sınırına taşınacağını söyledi.

Başbakan'ın açıklamaları İsrailli esir aileleri tarafından tepkiyle karşılandı. Esir ailelerini temsil eden bir grup tarafından yapılan açıklamada "Esirler serbest kalmadan Şerit'teki çatışmaların sona ermesi, benzeri görülmemiş bir ulusal başarısızlık anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in canlı kalkan yaptığı Filistinli: Ölmeyi diledim

İsrail güçleri Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Al Jazeera'ya konuşan Mujahed Abadi İsrail güçlerinin kendisini yaralıyken de dövmeye devam ettiğini belirterek "Ölmeyi diledim' dedi.


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Canlı Anlatım Özeti

timelineNetanyahu: Gazze'de çatışmalar sona eriyor, birlikler Lübnan sınırına taşınacak
timelineİsrail'in canlı kalkan yaptığı Filistinli: Ölmeyi diledim
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#İsrail#Hamas#Gazze

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