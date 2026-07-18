İran'ın Hürmüzgan eyaleti Su İdaresi, ABD’nin Cask kentinin batısında bulunan bir su dağıtım pompasına saldırı düzenlemesi sonucu bölgede yaşayan 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi.
Hürmüzgan Su İdaresinden yapılan açıklamaya göre ABD ordusu, Cask kentinde bir su deposunu hedef aldı.
Su dağıtım pompası ile elektrik şebekesine yönelik saldırı sonucu iki köyün sularının kesildiği ve 10 bin kişinin susuz kaldığı belirtildi.
ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmede bulundu.
Saldırılarda ölen olup olmadığını belirtmeyen yetkililer, birçok ABD askerinin bu saldırılarda yaralandığını öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün ABD'nin Ürdün'deki üste konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.
Ayrıca İran ordusu, 15 Temmuz'da ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Amerikan Axios haber platformunun 3 ABD'li ve bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda, kendisine sunulan yeni askeri planları değerlendirdi.
ABD'li yetkililer, planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi altyapı tesislerinin hedef alınması, nükleer tesislere yönelik saldırıların artırılarak zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesinin sağlanması ve Pickaxe Dağı bölgesinde yapım aşamasında olduğu belirtilen yer altı tesisinin bombalanmasının bulunduğunu ifade etti.
Saldırılar konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirten yetkililer, Trump'ın, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve nükleer program konusunda sunulan talepleri kabul etmeye zorlayacak ölçüde "askeri baskıyı artırmayı" değerlendirdiğini ileri sürdü.
İsrailli yetkili ise ABD yönetiminin gelecek günlerde İsrail'e onlarca daha yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığını ve bu planı İsrail yönetimine bildirdiğini savundu.
ABD'nin halihazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60'a yakın yakıt ikmal uçağının bulunduğunu belirten yetkili, gönderilmesi planlanan yeni uçaklarla bu sayının ABD-İsrail/İran Savaşı'nın başlangıcındaki seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini öne sürdü.
Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu. Ürdün’ün resmi haber ajansı PETRA’ya bilgi veren askeri kaynaklar düşman unsurları engelleme operasyonunun angajman kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarına güvenlik prosedürleri çerçevesinde yetkili ekiplerce müdahale edildiği aktarılırken, Ürdün ordusunun her türlü tehdide karşı tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Halka güvenlik bilgilerini yalnızca resmi kaynaklardan takip etme ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.
İran’dan ABD saldırılarına yönelik son misillemeleri ile ilgili açıklama geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre; İran ordusu Kuveyt’teki Camp Udairi üssünde bulunan bir mühimmat deposu ile Kuveyt’teki Ali Al Salem üssündeki karargah binaları, mühimmat depoları ve bağlantı köprülerini İHA saldırıları ile hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün’deki Al Azraq üssünde bulunan askeri yakıt tanklarına İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ise Bahreyn’de bulunan ABD’ye ait bir İHA deposu ile aynı ülkedeki bir yapay zeka merkezini füze saldırıları ile imha ettiği öne sürüldü. İran saldırılarının hasara yol açıp açmadığı hedef alınan ülkeler tarafından henüz doğrulanmadı. Saldırılar sırasında kaydedilen bazı görüntüler ise amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.
ABD ordusu, İran’a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "İran’a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurları hedef alındı" ifadelerine yer verildi. CENTCOM’un Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, İran’a karşı başlatılan deniz ablukasının ise sıkı bir şekilde uygulandığı kaydedildi. Orta Doğu genelinde konuşlu 50 bini aşkın ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
İran’dan ABD’nin saldırılarına yeni misillemeler geldi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin İran kaynaklı yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğu belirtilerek, "Kuveyt hava savunması, düşman unsurlara karşı harekete geçmiştir" denildi.
Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları engelleme çabalarının sonucu olduğu vurgulanarak, "Herkesten, ilgili makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyması rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
Bahreyn’de sirenler çaldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı bildirildi. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılarak, "Herkesin ilgili gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik son saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.