Son dakika... Venezuela'da patlama

Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 09:17

Son dakika haberi...Venezuela'nın başkenti Karakas'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Arkasında ABD mi var?
Patlamaların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi. İddialar arasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik müdahele olabileceği de yer aldı.

Duman ve alevler yükseldi
Patlama seslerinin ardından Karakas'ta, dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü.

AFP: Karakas'ta patlama sesleri duyuldu

Fransız Haber Ajansı AFP, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

