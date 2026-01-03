CANLI
Son dakika... Venezuela'da patlama
Patlamaların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi. İddialar arasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik müdahele olabileceği de yer aldı.
Patlama seslerinin ardından Karakas'ta, dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü.
Fransız Haber Ajansı AFP, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.