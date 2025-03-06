Son dakika... Ukrayna'yı kör edecek darbe! Bomba iddia: Trump'ın ekibi Zelenski'ye karşı gizli görüşmeler gerçekleştiriyor

Bomba iddia: Trump'ın ekibi Zelenski'nin rakipleri ile gizli görüşmeler yapıyor

Politico'nun haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye geri çekilmesi yönündeki baskılar artarken, Donald Trump'ın çevresindeki dört üst düzey isim, Zelenski'ye karşı Kiev'deki en önemli siyasi muhaliflerle gizli görüşmelerde bulundu.



Washington'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi iktidardan düşürmek için Moskova ile aynı safta yer aldığını öne süren Politico konuya ilişkin haberinde şu ifadelere yer verdi;



"Üç Ukraynalı parlamenter ve bir ABD'li dış politika uzmanına göre Trump'ın üst düzey müttefikleri, Ukrayna muhalefet lideri, eski başbakan Yulia Timoşenko ve Zelenski'nin devlet başkanı olarak selefi Petro Poroşenko'nun partisinin üst düzey üyeleriyle gizli görüşmeler yaptı.Görüşmelerin odağında Ukrayna'da hızlı bir başkanlık seçiminin yapılıp yapılamayacağı vardı.



Ukrayna sıkıyönetim altında olduğu için bu seçimler ülkenin anayasasına uygun olarak erteleniyor. Analistler seçimlerin kaotik olabileceğini, cephede görev yapan ya da mülteci olarak yurtdışında yaşayan çok sayıda potansiyel seçmen nedeniyle bu durumun sadece Rusya'nın işine yarayabileceğini söylüyor.



Trump'ın yardımcıları ise savaş yorgunluğu ve ülkedeki yaygın yolsuzluk nedeniyle kamuoyunun hayal kırıklığına uğradığını belirterek Zelenski'nin oy kaybedeceğini öne sürüyor. Zelenski'nin anket puanları gerçekten de uzun süredir düşüş eğiliminde ancak geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrası durum değişti. En son anket, Zelenski'nin başkanlık yarışında hala rahat bir şekilde önde olduğunu gösteriyor.Trump cephesi, Zelenski'nin seçimle devrilmesini umuyor olabilir ancak Zelenski hala Timoşenko ve Poroşenko'dan çok daha popüler."