Son dakika... Ukrayna'yı kör edecek darbe! Bomba iddia: Trump'ın ekibi Zelenski'ye karşı gizli görüşmeler gerçekleştiriyor

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesini Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." ifadesini kullandı.
Medvedev, Rusya’yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Macron’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.Macron’un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." görüşünü paylaştı.
Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.
Politico'nun haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye geri çekilmesi yönündeki baskılar artarken, Donald Trump'ın çevresindeki dört üst düzey isim, Zelenski'ye karşı Kiev'deki en önemli siyasi muhaliflerle gizli görüşmelerde bulundu.
Washington'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi iktidardan düşürmek için Moskova ile aynı safta yer aldığını öne süren Politico konuya ilişkin haberinde şu ifadelere yer verdi;
"Üç Ukraynalı parlamenter ve bir ABD'li dış politika uzmanına göre Trump'ın üst düzey müttefikleri, Ukrayna muhalefet lideri, eski başbakan Yulia Timoşenko ve Zelenski'nin devlet başkanı olarak selefi Petro Poroşenko'nun partisinin üst düzey üyeleriyle gizli görüşmeler yaptı.Görüşmelerin odağında Ukrayna'da hızlı bir başkanlık seçiminin yapılıp yapılamayacağı vardı.
Ukrayna sıkıyönetim altında olduğu için bu seçimler ülkenin anayasasına uygun olarak erteleniyor. Analistler seçimlerin kaotik olabileceğini, cephede görev yapan ya da mülteci olarak yurtdışında yaşayan çok sayıda potansiyel seçmen nedeniyle bu durumun sadece Rusya'nın işine yarayabileceğini söylüyor.
Trump'ın yardımcıları ise savaş yorgunluğu ve ülkedeki yaygın yolsuzluk nedeniyle kamuoyunun hayal kırıklığına uğradığını belirterek Zelenski'nin oy kaybedeceğini öne sürüyor. Zelenski'nin anket puanları gerçekten de uzun süredir düşüş eğiliminde ancak geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrası durum değişti. En son anket, Zelenski'nin başkanlık yarışında hala rahat bir şekilde önde olduğunu gösteriyor.Trump cephesi, Zelenski'nin seçimle devrilmesini umuyor olabilir ancak Zelenski hala Timoşenko ve Poroşenko'dan çok daha popüler."
ABD'nin Kiev ile istihbarat paylaşımını kesmesinin ardından Ukrayna'nın en güçlü füzeleri boşa çıktı. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, Rus taarruzunun durdurulmasında kilit rol oynayan Himars gibi uzun menzilli füzeler için gelen kritik istihbarat Çarşamba günü saat 14:00 sularında karardı.
Gazete konuya ilişkin analizinde bu kararın Ukrayna için yıkıcı bir etkisi olacağını öne sürerek "Askeri yardımların askıya alınması Ukrayna'nın Ruslara karşı savaşma yeteneğini etkileyecektir, ancak ellerindeki stoklar sayesinde, etki birkaç ay boyunca hissedilmeyebilir. Ancak hayati istihbarat kaybı hemen etkisini gösterecektir. Basitçe söylemek gerekirse, bu durum Ukrayna'yı kör edecek." ifadelerini kullandı.
Washington ile Kiev arasındaki istihbarat ortaklığının, Ukrayna'nın sadece düşmanına saldırma veya kendini savunma yeteneği açısından değil, aynı zamanda vatandaşlarının hayatlarını kurtarma açısından da hayati önem taşıdığını belirten Telegraph "Ukrayna için Rusya içindeki hedeflere saldırmak ve sivillere sığınaklara ulaşmaları için bilgi sağlamak artık çok daha zor olacak" diye yazdı.
Bugün Brüksel’de yapılacak Ukrayna ve Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili AB zirvesi sonrasında topluluğun tepe yönetiminden üç isim yarın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dört ülkeyi videokonferansla bilgilendirecek, görüş alacak.
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ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu. CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump’ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.
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