Son dakika... Tüm gözler Lübnan'da... İsrail kabinesi onaylamaya hazır: Ateşkes 36 saat içinde duyurulabilir

ABD ateşkes için baskısını sürdürüyor

Times of Israel'in haberine göre, İsrail kabinesi, Hizbullah'la ateşkesi onaylamaya hazırlanıyor. Gazeteye konuşan ve İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ateşkes hakkında "Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir ay da sürebilir, bir yıl da" dedi.



New York Times gazetesi ise ABD'nin anlaşmaya varılması için İsrail'e baskı yaptığını yazdı. Gazeteye bilgi veren İsrailli yetkililere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yetkililerinin Şükran Günü'nden önce bir anlaşmaya varması yönündeki baskısının ardından harekete geçti.



Kaynaklara göre arabulucular geçtiğimiz hafta ateşkese doğru önemli ilerleme kaydettiler ancak Netanyahu'nun Hizbullah'ın ateşkesi bozması durumunda İsrail'in savaşı yeniden başlatabileceğine dair güvence istemesi sorun çıkardı.



ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail-Hizbullah arasında sağlanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Taraflar arasındaki farkları önemli ölçüde azalttığımıza inanıyoruz. Ancak halen atıldığını görmemiz gereken adımlar var ve buna ulaşabileceğimizi umut ediyoruz” dedi.

