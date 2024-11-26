Son dakika... Tüm gözler Lübnan'da... İsrail kabinesi onaylamaya hazır: Ateşkes 36 saat içinde duyurulabilir

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Times of Israel'in haberine göre, İsrail kabinesi, Hizbullah'la ateşkesi onaylamaya hazırlanıyor. Gazeteye konuşan ve İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ateşkes hakkında "Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir ay da sürebilir, bir yıl da" dedi.
New York Times gazetesi ise ABD'nin anlaşmaya varılması için İsrail'e baskı yaptığını yazdı. Gazeteye bilgi veren İsrailli yetkililere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yetkililerinin Şükran Günü'nden önce bir anlaşmaya varması yönündeki baskısının ardından harekete geçti.
Kaynaklara göre arabulucular geçtiğimiz hafta ateşkese doğru önemli ilerleme kaydettiler ancak Netanyahu'nun Hizbullah'ın ateşkesi bozması durumunda İsrail'in savaşı yeniden başlatabileceğine dair güvence istemesi sorun çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail-Hizbullah arasında sağlanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Taraflar arasındaki farkları önemli ölçüde azalttığımıza inanıyoruz. Ancak halen atıldığını görmemiz gereken adımlar var ve buna ulaşabileceğimizi umut ediyoruz” dedi.
Filistin ve Lübnan’da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan El Şati Mülteci Kampı’nda toplanan sivillerin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu en az 3 kişinin öldüğü bildirildi. Gazze’deki Zeytun mahallesine yönelik İsrail bombardımanında da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusundan saldırıların amacına ilişkin açıklama yapılmadı.
Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi adlı örgütün düzenlediği bir konferansta Gazze ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’yi işgal çağrısı yapan Smotrich, “İsrail Gazze’yi işgal edebilir ve etmelidir. İşgal kelimesinden korkmamıza gerek yok” dedi. Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi için İsrail'in "gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini” savunan Smotrich, "Gazze'nin nüfusu 2 yıl içinde şu anki büyüklüğünün yarısından aza indirilebilir” şeklinde konuştu. Smotrich, söz konusu "gönüllü göçün" Batı Şeria için "model oluşturabileceğini” ifade etti.
Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi.Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını ABD'de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim, "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor.” dedi.Haşim, "Pervasız ve kumarbaz" bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.
İspanya'daki sol görüşlü Podemos partisinin AP Milletvekili İsabel Serra Sanchez, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi.Avrupa Parlamentosu'nun (AP)oturumunda söz alan İsabel Serra, "Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu ve insanlık suçuyla Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uymak zorundadır." dedi.