Son dakika...Tüm gözler Kazakistan'da... "ŞİÖ 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi" başladı! Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.



KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞME



Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.





