Son dakika...Tüm gözler Kazakistan'da... "ŞİÖ 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi" başladı! Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı

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Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.
Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.
Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞME
Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.