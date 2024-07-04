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Son dakika...Tüm gözler Kazakistan'da... "ŞİÖ 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi" başladı! Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı

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#Erdoğan#ŞİÖ 24'Üncü Devlet Başkanları Zirvesi #Astana
Son dakika...Tüm gözler Kazakistanda... ŞİÖ 24üncü Devlet Başkanları Zirvesi başladı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 11:48

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek. Zirve toplantısına katılan heyetler onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na da katılacak.

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Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı

Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'na geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için Bağımsızlık Sarayına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞME

Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


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Canlı Anlatım Özeti

timelineCumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
timelineCumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi için Bağımsızlık Sarayı'na geldi
timelineCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da peş peşe önemli görüşmeler
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#Erdoğan#ŞİÖ 24'Üncü Devlet Başkanları Zirvesi#Astana

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