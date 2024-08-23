Son dakika....Tüm gözler Kahire'de, ateşkes için son şans: Netanyahu inadından vazgeçmiyor! Gazze'de insanlık dışı görüntüler...

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Chicago'da pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam etti.Kongrenin son gününde "Ulusal Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında kongrenin yapıldığı United Center'a yakın bir bölgede bulunan Union Park'ta buluşan binlerce gösterici, Filistin ve Gazze için sloganlar attı.
Polisin izin verdiği güzergah içerisinde yürüyüşlerini gerçekleştiren kalabalık grupta Amerikalı Araplar ve Müslümanlar, Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar, kadın hakları savunucu dernekler ve çeşitli insan hakları örgütlerine mensup göstericiler yer aldı.Koalisyon sözcülerinin basın açıklaması esnasında bazı kişilerin provokasyon girişiminde bulunması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.
Basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen Gazze yürüyüşüne katılan binlerce kişi, pazartesi günü düzenlenen geniş katılımlı yürüyüşün ardından bir kez daha Biden yönetimine "İsrail's silah yardımı derhal kesilsin" çağrısını yaptı."Gazze'de hemen ateşkes", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde Joe Biden ile Kamala Harris'e Gazze konusunda net mesajlar gönderen pankartlar taşıdılar.
Pazartesi gününden itibaren her gün farklı yerlerde çeşitli gösteriler düzenleyen "Ulusal Filistin İçin Adalet Koalisyonu" ve "Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu", Filistin konusunda hassasiyeti olan herkesin sesini Demokrat Parti'ye net bir şekilde gösterdiklerini vurguladı.
Demokrat Parti Kongresi’nde ABD başkan adaylığını resmen kabul eden Kamala Harris, Gazze’deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. "Gazze'deki savaşla ilgili olarak Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" diyen Harris, "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım” ifadelerini kullandı. İsrail halkının 7 Ekim'de yaşananlarla bir daha karşılaşmaması gerektiğini ifade etti.
El-Araby El-Cedid gazetesinin haberine göre, Gazze ateşkesi görüşmeleri için Kahire'de bulunan İsrail heyeti, Philadelphia Koridoru'nda BM gözlem misyonunun görevlendirilmesine olanak tanıyan yeni bir öneri sundu. İsrail'in planına göre Refah Sınır Kapısı'nda Filistin Yönetimi'nin yanı sıra bir Avrupa Birliği misyonunun da bulunması hedefleniyor. Gazeteye göre İsrail askerlerinin sınırdan kademeli olarak çekileceğini belirtti.
Başbakanlık Basın Ofisinden, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'na uluslararası güç konuşlandırılmasını gözden geçirdiği yönündeki habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Söz konusu haberin "yalan" olduğu savunulan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine kara saldırı başlatarak Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti. Netanyahu, esir takası müzakereleri öncesi Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini şart koşmuştu.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine yapılan İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıklayan Basal, saldırıda Filistinli Hammuda ailesinin evinin tamamen yıkıldığını bildirdi.
Basal, saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların olduğu 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.İsrail'in Beyt Lahya'nın eş-Şeyma bölgesinde bulunan Kasım ailesinin evine de saldırı düzenlediği bilgisini veren Basal, olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail savaş uçakları Filistinli "Selman" ailesine ait evi bombalarken, saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Bölgeinin kuzeyinde, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyle beldesinde "Ebu Şebab" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre ise Abasan el-Kebira kasabasında İsrail güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarında biri çocuk 3 Filistinli vefat etti. Yaralılar Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildi.
Rusya Federasyonu'nun BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyansky, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne, ABD tarafından önerilen ve Konsey tarafından onaylanan belge uygulanmadığı için Gazze Şeridi'ndeki ateşkesle ilgili yeni bir karar kabul etmeyi önerdi.
Dmitry Polyansky, "İsrail şimdi Gazze'de askeri varlık fikrini, Mısır ile geçiş ve Philadelphia koridoru üzerindeki kontrolleri de dahil olmak üzere, sürdürmekte ısrar ediyor. Anlaşmanın parametrelerinde böyle bir değişikliğin bölgedeki bazı ülkelerin şiddetle karşı çıktığı bir şey olduğunu da not ediyoruz." dedi.
"Orijinalinden farklı bir anlaşmayı zorlayarak kimin adına hareket ediyorsunuz?" diye soran Rus diplomat, ateşkes için Konsey'de, haziran ayında kararlaştırıldığı doğrultuda ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Polyansky, "Güvenlik Konseyi bu şekilde formüle edilen bir anlaşmayı asla onaylamadı." ifadesini kullandı.
Dmitry Polyansky, ABD'li meslektaşlarını, üzerinde anlaşılan ateşkes önergesinin İsrail lehine parametrelerini değiştirmekle suçladığı konuşmasında, "Amerikan tarafı bu değişikliklerin ne olduğunu açıklama zahmetine bile girmedi.” sözlerine yer verdi.İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki insani yardımı engellemekle suçlayan Polyansky, İsrail ordusunun mevcut operasyonlarının "benzeri olmayan ve benzeri görülmemiş" düzeyde sivil ölüm ve yıkıma yol açtığını ve bunun "tam bir kanunsuzluk" olduğunu vurguladı.
Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, X platformundaki hesabından bir İsrail askerinin Gazze'de kayda aldığı görüntülerin yer aldığı sosyal medyadaki paylaşımlarını yayımladı.Büyük çoğunluğu ocak ayında kayda alınan görüntülerde, çok sayıda İsrail askerinin Gazzeli bir sivile tünel girişi olduğu söylenen bir alanı eştirdiği görülüyor.Bir başka paylaşımda da İsrail ordusuna ait buldozerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir mezarlığı tahrip ettiği kameraya yansıyor.
İsrail askeri mezarların tahrip edildiği anları, "çünkü beni cenazeye davet etmediniz" notuyla paylaşarak alay ediyor.Görüntülerde, İsrail askerlerinin içerisinde yüzlerce tavuk olan bir çiftliği yıktığı da görülüyor.Buldozerin içinden çekildiği anlaşılan bir başka görüntüde, sokak köpeğinin bir Filistinlinin cesedini yediği anlar yer alıyor.
İsrailli askerinin sokak köpeğinin Filistinlinin cesedini yediği anlar için "köpek ne yapıyor" isimli şarkıyı arka plan olarak kullanması dikkati çekiyor.Görüntülerde, İsrail askerlerinin bir camiyi patlayıcılarla havaya uçurduğu, buldozerlerle Filistinlilere ait araçları parçaladığı anlar da yer alıyor.
AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Han Yunus'taki Aksa Üniversitesi bölgesinde boş bir araziye saldırı düzenledi.Bu saldırının ardından bölgede bulunan çok sayıda Filistinli bir kez daha göç etmek zorunda kaldı.Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu Filistinliler, gecenin karanlığında toprak bir yoldan bölgeden ayrılmaya çalıştı.Gece karanlığında yollara düşen Filistinlilerin çoğu taşıt olmaması nedeniyle yürümek zorunda kaldı.
Yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışan ebeveynlerin bebeklerini ve çocuklarını kucaklarında taşıdığı görüldü.Filistinli bir çocuğun market arabasının içine yerleştirdiği birkaç parça eşyayı toprak yolda taşımak için gösterdiği yoğun çaba kameralara yansıdı.İsrail'in saldırıları ve boşaltma emirleri nedeniyle Gazze'deki Filistinliler sürekli göç etmek zorunda kalıyor.