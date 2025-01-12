SON DAKİKA... Trump'tan Netanyahu'ya ültimatom: 20 Ocağa kadar masamda görmek istiyorum

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ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ABD'nin seçilmiş başkanının 20 Ocak'taki yemin törenine kadar esir anlaşmasını masasında görmek istediğini söyledi. Witkoff, bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Doha'da devam eden esir takası müzakereleri için üst düzey güvenlik heyetinin gönderilmesini onayladığı belirtildi. MOSSAD Başkanı David Barnea, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) esir sorumlusu Tümgeneral Nitzan Alon ve siyasi danışmanı Ophir Falk'ı Hamas'la anlaşmaya varma çabalarına katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya gidiyor.
ABD'li yayın organı Axios'ta yer alan bilgilere göre, Steve Witkoff Trump baskısını uygulayarak müzakerelerde önemli bir rol oynadı. İsrailli bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada "İsrail müzakere ekibi bir anlaşmaya varılabileceğini düşünmeseydi Katar'a gitmezlerdi. Zor olacak, ancak ekip bir anlaşmaya varmak için elinden gelenin en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusuyla Filistinli gruplar arasında "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilerek, "bölgenin kapsamlı şekilde tahliye edilmesinin" hedeflendiği aktarıldı.İsrail askerleriyle Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların "Beyt Hanun bölgesinde yoğunlaştığı" ifade edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Lammy'nin, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini açıkladı.Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde (Baas rejiminin devrik lideri Beşşar) Esed rejiminin Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlayacak mekanizmalar da dahil geçici Suriye yönetimine destek olmak için atılacak adımlar ele alınacak." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'nin insani yardımın koordinasyonu konusundaki tecrübelerini aktarmayı teklif edeceği belirtilen açıklamada, Lammy'nin Suriye'nin bazı noktalarında devam eden çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getireceği vurgulandı.Açıklamada, İngiltere'nin herkesi temsil eden bir Suriye hükümeti kurulması yolunda Suriyeliler tarafından gerçekleştirilecek siyasi geçiş sürecine destek vermeyi sürdüreceğinin de altı çizildi.
İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri devam ediyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Hamas’ın üst düzey yetkilisi müzakerelere ilişkin konuştu. Katar medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, “Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayını bekliyor” dedi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı.Hamas, İsrail veya arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD henüz anlaşmaya varıldığını onaylayan resmi bir açıklama yapmadı.Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas'ın İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garantiler istemesinde yattığı ileri sürüldü.
İsrail kaynaklarına daha önce bildirdiğine göre Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp kendi çıkarlarına yönelik siyasi hedeflere ulaştıktan sonra Gazze'ye yönelik saldırılara devam etmesinden endişe ediyor.Potansiyel anlaşmanın birinci ve ikinci aşamaları tam olarak henüz açıklanmasa da gazetenin kaynakları, ilk aşamanın insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürüyor.