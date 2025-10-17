Son dakika... Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Netanyahu'nun çetelerine destek çıktı

Son dakika... Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Netanyahu'nun çetelerine destek çıktıGüncelleme Tarihi:
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli esirlere ait bazı cesetler, işgalci İsrail'in bombardımanları sonucu yıkılan tünellerde ve binaların enkazı altında kaldı. Bu gecikme, İsrail'in Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermemesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hamas, ulaşabildikleri tüm cesetleri teslim ettiklerini ancak geriye kalanların çıkarılması için gerekli cihaz ve ekipmanların halen temin edilemediğini aktararak, "Gecikmeden tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise açıklamasında, uluslararası kamuoyunun birkaç İsrailli askerin cesetlerine gösterdiği duyarlılığı, Gazze'de enkaz altında kalan on binlerce Filistinli cenazeleri için göstermediğini belirterek, çifte standardı eleştirdi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar İsrail'in serbest bıraktığı 120 Filistinli cenazesini teslim aldığını, ancak bunların kimliksiz geldiğini ve kimlik tespitinin ilkel yöntemlerle yapıldığını açıklamıştı.
Ekipler, ağır ekipman eksikliği nedeniyle yüzlerce cenazeye hala ulaşamıyor.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırılarında altyapı ve kurtarma araçlarını büyük ölçüde yok ettiği belirtiliyor.
Hamas, Netanyahu hükümetini anlaşmayı geciktirmekle, Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmak ve insani yardımların girişini sınırlamakla suçluyor.
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından binlerce kişi Gazze Şehri’ndeki evlerine döndü. Ancak geri dönenler, enkaz altında patlamamış İsrail yapımı “patlayan robotlarla” karşılaştı.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Gazzeliler, yıkılmış mahallelerine döndüklerinde, enkaz arasında sessiz ve patlamamış halde duran robotları gördü. Patlamamış cihazların nerede bulunduğu bilinmediği için, halk büyük bir korku ve belirsizlik içinde yaşıyor.
Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmoud Basal, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, robotların yükü hakkında net bilgiler bulunmadığını belirtti. Ancak Basal, bu araçların “öldürme yarıçapının 500 metreye kadar uzandığını” söyleyerek, yıkıcı etkilerinin açık olduğunu vurguladı.
Basal ayrıca altyapıya verilen zararın “şaşırtıcı boyutta” olduğunu ifade etti.
Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail'le bölgesel ve uluslararası arabuluculukla varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin başlatılacağını belirtti.
Cebbarin, "Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz." dedi.
Artık Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınma zamanı geldiğini vurgulayan Cebbarin, şunları kaydetti:
"Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Bölgeye barış getirmek isteyenler, uluslararası toplumun ortak tutumunu hayata geçirerek, Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalı ve esirler meselesini çözerek, kalan tüm tutukluların savaşsız biçimde serbest bırakılmasını temin etmelidir."
Cebbarin, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de öne sürdük iddiasında bulunduğu çeteleri hedef almayı sürdürmesi halinde Hamas'a karşı askeri güç kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Al Jazeera’da yer alan habere göre, Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
“Hamas, anlaşmada yer almayan Gazze’de insanları öldürmeye devam ederse, oraya girip onları öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”
Trump, ABD güçlerinin Gazze’ye girmeyeceğini vurguladı ve “Biz girmeyeceğiz. Buna gerek kalmayacak” dedi.
İsrail’i isim vermeden ima eden Trump, “Çok yakınımızda, bu işi çok kolay halledecek insanlar var, ama bizim himayemiz altında” sözlerini açıklamasına ekledi.
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında teslim alınan Filistinlilerin naaşlarında işkence ve infaz izlerine rastlanmasının ardından İsrail’in işlediği suçlarla ilgili acil bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin teslim ettiği şehit cenazelerinde görülen dehşet verici manzaralar ve üzerlerinde açıkça görülen işkence, kötü muamele ve infaz izleri; işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını, ayrıca bu varlığın ulaştığı ahlaki ve insani çöküşü açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.
Hamas, "İşgalcilerin yaşayanlar ve ölüler arasında ayrım yapmadığını, Filistinli halkına karşı işlediği iğrenç suçların soykırıma düzeyinde" olduğunu belirtti.
Uluslararası insan hakları örgütlerine, Birleşmiş Milletlere ve İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunan Hamas, "bu iğrenç suçların belgelenmesi, bu suçlar hakkında acil ve kapsamlı bir soruşturma açılması ve işgal liderlerinin adalete teslim edilmesini" istedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideo Saar için Napoli kentinde katıldığı MED Akdeniz Diyalog Forumu’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Saar’ın konuşma yaptığı salona normale göre az kişinin alındığı öğrenildi.
"Soykırım suçlusu Napoli'de" çağrısıyla yapılan protestoda, Saar'ın kente ve İtalya'ya gelmesine sert tepki gösterildi.
Protestoda, "Siyonist Bakan şehrimizden defol" sloganları atılırken, İtalyan hükümeti de İsrail'in suç ortağı olmakla suçlandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Akdeniz Diyalogları Konferansı'na (Med Dialogues) katıldı. 'ın katılımı protesto edildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) bu yıl 11'incisini Napoli kentinde düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"na katıldı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrailli Bakan, forum sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerin kendisiyle de koordineli olarak yürütülüyor. Bu nedenle muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun mümkün olması için her şey yapılır." ifadelerini kullandı.
Saar, "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması, (ABD Başkanı Donald) Trump planının temel unsurlarıdır ve uygulanmalıdır." dedi.
Forumdaki konuşmasında da İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze’de ateşkes planının başarısının tam olarak uygulanmasına bağlı olduğunu savundu.
Saar, 19 esirin cenazesinin halen Hamas'ın elinde olduğunu ve Hamas'ın bunları kendilerine teslim etmeyerek anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürdü.
İsrailli Bakan, Arap ya da Müslüman devletlerle ilişkilerini normalleştirme ve barış sağlanması gibi imkanlardan vazgeçmeyeceklerini de söyledi.
Saar, İran'a yeniden saldırmayacaklarını iddia etti.