Son dakika....Trump'tan bir skandal hamle daha! Gözler Mısır ve Ürdün'de: Kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor?

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Analistlere göre, ABD başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planı Ürdün için büyük bir tehdit oluşturuyor. Amman merkezli 'Al Quds Center for Political Studies'in başkanı Oraib Rantawi, “Bu proje sadece Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki meşru ulusal haklarını ortadan kaldırmayı amaçlamıyor, aynı zamanda Ürdün'ün güvenliğini, istikrarını, kimliğini ve egemenliğini de etkiliyor” dedi.
“Ürdün'de sadece güvenlik tehdidiyle değil, varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız” diyen Rantawi, böyle bir hamlenin İsrail-Filistin çatışmasını Ürdün'e ihraç edeceği uyarısında bulundu: “Yerinden etme planı uygulanırsa Ürdün'ün varlığı sona erebilir.”
Filistin topraklarının kontrolünü ele geçirme ve halkını yerinden etme yönündeki "her türlü girişimi" reddeden Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek.
AP haber ajansına göre, Trump'ın Gazze planına kamuoyu önünde yanıt vermeyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi perde arkasından lobi çalışmalarına başladı. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmaması koşulu ile konuşan Mısırlı yetkililere göre, Kahire Trump yönetimine ve İsrail'e böyle bir plana her şekilde karşı çıktığını ve söz konusu teklifin İsrail'le yaklaşık yarım asırdır devam eden barış anlaşmasının riske attığını açıkça belirtti.
Yetkililerden biri mesajın Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi üyelerine iletildiğini söyledi. İkinci bir yetkili ise mesajın İsrail'e ve aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu Batı Avrupalı müttefiklerine iletildiğini belirtti.
Görüşmeler kamuoyuna açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen Kahire'deki Batılı bir diplomat da Mısır'ın güçlü mesajının birden fazla kanaldan iletildiğini doğruladı. Diplomat Mısır'ın çok ciddi olduğunu ve Gazze teklifini ulusal güvenliğine bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'daki otelinden yaptığı video açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden taşınması önerisinin "dikkatle dinlenmeye değer" olduğunu söyledi. Başbakan açıklamasında "Trump Hamas sonrası Gazze ile ilgili fikrini açıkladı ve bence bu dikkatle dinlemeye değer, çünkü bu yıllardır ortaya atılan ilk orijinal fikir." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme ve Gazze'yi "devralma" planıyla bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunabilecek ülkeleri "harekete geçirmeye" çalıştığını savundu.
Rubio, "Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor." dedi.
Filistin için endişelerini dile getiren birçok ülke olduğunu ancak bu zamana kadar somut adım atılmadığını ifade eden Rubio, "Başkan Trump'ın, bazı ekonomik ve teknolojik kapasiteye sahip ülkeleri çatışma sonrası bölgeye katkıda bulunmaya harekete geçirmeye çalıştığını düşünüyorum." yorumu yaptı.
ABD Başkanı Trump, yazılı açıklama yaparak, UCM yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını duyurdu.Trump, söz konusu kararnameyle ilgili açıklamasında, UCM'nin, Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini "temelsiz ve gayrimeşru şekilde" hedef aldığını savundu.UCM'nin, Netanyahu aleyhinde Gazze'deki savaş suçlarına atıfla çıkardığı tutuklama kararını kabul etmediklerini kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:
"UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır. Her iki ülke de Roma Statüsü'ne taraf veya UCM üyesi olmadığı için UCM'nin ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır."
UCM'nin ABD ile İsrail gibi yakın müttefiklerini "hedef aldığını" savunan Trump, kararnamesiyle bu kurum yetkililerine yaptırım uygulanacağını belirtti.Söz konusu kararname, UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edecek.
Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve doğusundaki Baalbek illerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.Nebatiye ilindeki hava saldırısıyla Befruh ve Azze beldeleri arasındaki vadinin hedef alındığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun bu bölgede iki hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
İsrail'in Baalbek vilayetinde dağlık bölgeleri bombaladığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Raşaya ve Beka'da alçak irtifayla uçtuğu kaydedildi.