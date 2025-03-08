Son dakika... Trump'tan Avrupa'ya bir darbe daha! Bu kez hedefte Almanya var...

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İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, ABD başkanı Donald Trump ABD-Avrupa ilişkilerini daha da bozacak bir hamleyle Almanya'daki askerlerini çekip Doğu Avrupa'ya konuşlandırmayı düşünüyor. ABD'nin yaklaşık 160 bin aktif görevli personeli ülke dışında görev yapıyor, bunların önemli bir kısmı da Almanya'da. Telegraph gazetesine göre bu rakam yaklaşık olarak 35 bin. Beyaz Saray'dan kaynaklar Trump'ın Avrupa'nın savaşı körüklemeye çalıştığını düşündüğünü ve bundan giderek daha rahatsız olduğunu iddia ediyor.
ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes iddiayı doğrulamasa da "ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını değerlendirmektedir.” açıklamasında bulundu.
Telgraph'ın elde ettiği bilgilere göre, Trump Almanya'dan çektiği askerleri Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Macaristan'a kaydırmayı planlıyor. Macaristan geçtiğimiz günlerde düzenlenen AB zirvesinde Ukrayna'yı destekleme taahhüdünü veto etti. Rusya ile yakın ilişkiler sürdüren Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkıyor.
ABD'nin kıtadaki askerlerini çekeceğine dair korkular bir süredir devam ediyor. Trump ilk döneminde de ABD'nin birçok önemli askeri tesisinin bulunduğu Almanya'dan yaklaşık 12,000 askerin çekilmesi emrini vermiş ancak Kongre'den gelen yoğun eleştiriler üzerine bu karar Joe Biden tarafından durdurulmuştu.
KARAR NÜKLEER SİLAHLARI DA ETKİLER Mİ?
ABD başkanı Trump'ın Rusya'ya desteği, Avrupalıların güvenliklerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Nükleer silahlara sahip tek Avrupa Birliği üyesi olan Fransa’nın tüm Avrupa ve Ukrayna güvenliğinin garantörü olma rolünü üstlenirken, Almanya'nın gelecek şansölyesi olmaya hazırlanan Friedrich Merz Almanya'nın kendi cephaneliğini kurması gerekip gerekmediği sorusuna kaçamak bir yanıt verdi ve 'Henüz buna gerek yok' dedi.
Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve İngiltere'nin aksine, kendi nükleer cephaneliğini oluşturmak yerine Amerikan nükleer şemsiyesi altında kalmayı tercih etti. ABD taktik nükleer silahları şu anda Almanya'nın batısındaki Büchel Hava Üssü'nde bekliyor ve ABD Başkanı'nın emri halinde Alman Hava Kuvvetleri tarafından konuşlandırılmaya hazır durumda. Ancak ABD başkanı Trump'ın Avrupa'dan çekilme sinyalleri vermesi ile Berlin'de endişelere neden oldu. ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre ülke yıllar sonra nükleer silahları yeniden tartışmaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile "elinde hiç kart olmamasına rağmen" uğraşmanın daha zor olduğunu savunarak, "Nihai bir çözüme ulaşma konusunda Rusya ile anlaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum." dedi.Her iki tarafın da bir anlaşma yapmak istediğine inandığını ve kendilerinin de bu yönde ciddi çaba gösterdiğini anlatan Trump, gelecek hafta ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin, Suudi Arabistan'da bir araya gelerek görüşmeler yapacağını söyledi.
"Nihai bir çözüme ulaşma konusunda Rusya ile anlaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum." diyen Trump, "Açıkçası Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve ellerinde hiç kartları yok." değerlendirmesini yaptı.Rusya'nın halen Ukrayna'yı bombaladığının hatırlatılması üzerine Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz ama şu anda oraları bombalıyorlar. Buna karşı çok güçlü bir açıklama yaptım, 'Bunu yapamazsınız' dedim." diye konuştu.
Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın anlaşma yapmaya ihtiyacı olduğunu ancak Kiev'in elinin daha zayıf olduğunu savunan Trump, "(Ukrayna'nın) Anlaşmak isteyip istemediklerini bilmem lazım. Bir anlaşma yapmak istiyorlar mı bilmiyorum. Eğer anlaşma yapmak istemezlerse biz yokuz." yorumunu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanmaya yönelik aldığı kararla tehlikeli jeopolitik oyunlar oynadığını savundu.Zaharova, AB liderlerinin "Ukrayna ve savunma" konusunda gerçekleştirdiği olağanüstü zirve hakkında yazılı açıklama yaptı.
Zirvedeki tartışmalar ve sonuçların, ticaret ve ekonomik entegrasyon projesi olan AB'nin Rusya'ya "stratejik yenilgi" yaşatmaya yönelik askeri bir birliğe hızla dönüştüğünü gösterdiğini belirten Zaharova, "(Yeniden silahlanma kararı) Brüksel, kararlarının gerçek sonuçlarını görmezden gelerek tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, AB'nin barış yollarını aramak yerine Kiev'e askeri ve mali yardımı hızla artırma planlarını açıkladığını hatırlatarak, böylece kasıtlı olarak gerginliği körüklediğini ve diyalog ihtimalini geri plana ittiğini kaydetti.
Avrupa'nın hızla askerileştirilmesi ve yeniden silahlandırılmasının ilan edildiğini savunan Zaharova, "Gelecek nesil Avrupalıların borç esareti, Rus tehdidi hakkındaki söylentilerin ardına gizleniyor. Hukuki kapasitesinin ve gerçek askeri kabiliyetlerin bulunmayışı, NATO'nun tamamlayıcısı olan AB’nin stratejik özerkliği konusunda spekülasyonlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile ilişkiler hakkında konutu. Trump açıklamasında "İran ile son vuruşlara geldik. Bu ilginç bir zaman olacak ve neler olacağını göreceğiz. Son anlara geldik. Nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz. Dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz ama İran'la çok yakında, çok ama çok yakında bir şeyler olacak" ifadelerini kullanırken, sözlerinin ne anlama geldiği hakkında detaylı açıklama yapmadı.İran ile bir barış anlaşması yapmayı umduğunu söyleyen Trump, "Güçlülükten ya da zayıflıktan bahsetmiyorum. Sadece diğerini görmektense bir barış anlaşması görmeyi tercih ederim diyorum. Ama diğeri sorunu çözecektir" ifadelerini kullandı.