Son dakika... Trump'tan Avrupa'ya bir darbe daha! Bu kez hedefte Almanya var...

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump Almanya'daki askerlerini çekmeyi düşünüyor

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, ABD başkanı Donald Trump ABD-Avrupa ilişkilerini daha da bozacak bir hamleyle Almanya'daki askerlerini çekip Doğu Avrupa'ya konuşlandırmayı düşünüyor. ABD'nin yaklaşık 160 bin aktif görevli personeli ülke dışında görev yapıyor, bunların önemli bir kısmı da Almanya'da. Telegraph gazetesine göre bu rakam yaklaşık olarak 35 bin. Beyaz Saray'dan kaynaklar Trump'ın Avrupa'nın savaşı körüklemeye çalıştığını düşündüğünü ve bundan giderek daha rahatsız olduğunu iddia ediyor.



ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes iddiayı doğrulamasa da "ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını değerlendirmektedir.” açıklamasında bulundu.



Telgraph'ın elde ettiği bilgilere göre, Trump Almanya'dan çektiği askerleri Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Macaristan'a kaydırmayı planlıyor. Macaristan geçtiğimiz günlerde düzenlenen AB zirvesinde Ukrayna'yı destekleme taahhüdünü veto etti. Rusya ile yakın ilişkiler sürdüren Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkıyor.







ABD'nin kıtadaki askerlerini çekeceğine dair korkular bir süredir devam ediyor. Trump ilk döneminde de ABD'nin birçok önemli askeri tesisinin bulunduğu Almanya'dan yaklaşık 12,000 askerin çekilmesi emrini vermiş ancak Kongre'den gelen yoğun eleştiriler üzerine bu karar Joe Biden tarafından durdurulmuştu.



KARAR NÜKLEER SİLAHLARI DA ETKİLER Mİ?



ABD başkanı Trump'ın Rusya'ya desteği, Avrupalıların güvenliklerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Nükleer silahlara sahip tek Avrupa Birliği üyesi olan Fransa’nın tüm Avrupa ve Ukrayna güvenliğinin garantörü olma rolünü üstlenirken, Almanya'nın gelecek şansölyesi olmaya hazırlanan Friedrich Merz Almanya'nın kendi cephaneliğini kurması gerekip gerekmediği sorusuna kaçamak bir yanıt verdi ve 'Henüz buna gerek yok' dedi.



Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve İngiltere'nin aksine, kendi nükleer cephaneliğini oluşturmak yerine Amerikan nükleer şemsiyesi altında kalmayı tercih etti. ABD taktik nükleer silahları şu anda Almanya'nın batısındaki Büchel Hava Üssü'nde bekliyor ve ABD Başkanı'nın emri halinde Alman Hava Kuvvetleri tarafından konuşlandırılmaya hazır durumda. Ancak ABD başkanı Trump'ın Avrupa'dan çekilme sinyalleri vermesi ile Berlin'de endişelere neden oldu. ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre ülke yıllar sonra nükleer silahları yeniden tartışmaya başladı.