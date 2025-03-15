Son dakika... Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Eşi benzeri görülmemiş yıkım olacaktı... Ukrayna'nın NATO kapısı kapandı!

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda 3. Dünya Savaşı’nın patlak verebileceği uyarısında bulundu. Trump, bu savaşın nükleer silahlarla “eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma” yol açacağını belirtti.
Adalet Bakanlığı’nda yaptığı konuşmada Trump, "Çok kolay bir şekilde 3. Dünya Savaşı çıkabilir. 3. Dünya Savaşı'na gidiyorduk. Nükleer ve bilmek istemeyeceğiniz silahlar sebebiyle eşi benzeri görülmemiş bir yıkım olacaktı. Ama bence oldukça iyi durumdayız. Rusya ile iyi gittiğimizi düşünüyorum. Başkan Putin ile konuşuyoruz ve bu savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.
Trump, "Rusya ve Ukrayna ile çok olumlu görüşmeler yaptık. Eğer anlaşabilirsek Rusya ateşkesi kabul etti" açıklaması yaptı.
Trump ayrıca, "Avrupa'ya belki de 350 milyar dolar harcandı. Uzmanlar bu sayının daha yüksek olduğuna inanıyor. Yapılacak anlaşma ile bunu geri alacağız" ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın NATO'ya katılım konusunu müzakere masasından kaldırdığını kabul etti.
Bloomberg'e konuşan Rutte, "Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması meselesi artık gündemde değil" ifadesinde bulundu.
Ukrayna Adalet Bakanı Olha Stefanishyna, Rutte'nin açıklamalarının ülkede şaşkınlık yarattığını söyledi.
Rus basınına konuşan bir Rusya yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "teslim olun" çağrısı yaptığı Kursk bölgesindeki Ukraynalı askerlerin "kaçış yolları kalmadı" açıklaması yaptı.
Rus yetkili, "Durum onlar için kritik hale geldi. Tüm yollar birliklerimiz tarafından havadan kontrol ediliyor. Lojistik hat, ateş altında ve bunu biliyorlar. Bu yüzden ekipmanlarını terk ederek Ukrayna'ya doğru ilerlemeye çalışıyorlar" dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Ulusal basında çıkan habere göre, iki liderin yaptığı görüşmede, enerji sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda ikili işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya varıldı.
Putin, Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirterek, "Stratejik ortaklık ve işbirliği konusunda tamamen mutabakata vardık. Bu anlaşma, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için sağlam bir temel oluşturacak. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında sizi Rusya'da görmekten mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.
Maduro ise mevkidaşı Putin'in kendisini 9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamalarına davet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Giderek güçlenen, özellikle enerji alanındaki işbirliğimiz dahil olmak üzere, çeşitli sektörlerde ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Sizi yeniden Rusya'da görmekten memnun olacağım." dedi.
ABD istihbaratının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin düzenlediği rapor ortaya çıktı. Raporda yer alan, "Rusya lideri Putin, Kiev üzerinde hakimiyet kurmaya kararlı" ifadesi dikkat çekti.
ABD gazetesi Washington Post'ta yer alan habere göre, 6 Mart günü Trump yönetimine gizli bir biçimde verilen raporda, Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sürecinde karşılaşacağı zorluklara değinildi. Rapora ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Rus liderin geçici bir ateşkesi kabul etse bile, bunu askerlerini dinlendirmek ve yeniden donatmak için kullanacağını ve Ukrayna'yı suçlayacağı bir provokasyon yaratarak anlaşmanın şartlarını ihlal etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Raporu değerlendiren bir yetkili, Putin'in "Uzun zamandır 'Ana Rusya'yı' yeniden kurma arzusu var" yorumu yaptı.
Trump'ın rapor ile ilgili olarak şahsen bilgilendirilip bilgilendirilmediği belirsizliğini korurken, konuya yakın başka bir kişi, Putin'in bazı konularda uzlaşmaya uzak olmasının Trump'ı kızdırdığını söyledi. Konuya yakın kişi, "Başkan umutsuzca bir anlaşma istiyor. Ruslar ise taviz verme belirtisi bile göstermiyorlar. Aksine taleplerini artırıyorlar" dedi.
Öte yandan Avrupalı bir istihbarat yetkilisi, Moskova'daki yetkililerin Trump'ın zayıf olduğuna, temel ilkelerden yoksun olduğuna ve manipülasyona açık olabileceğine inandığını ifade etti.
Avrupalı istihbarat yetkilisi, kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda Moskova'nın muhtemelen 2014'te Kırım ve doğu Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ve 2022'deki savaşa kadar yaptığı gibi Ukrayna'yı baltalamak için "karma" ya da askeri olmayan yöntemlere başvuracağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kursk çağrısı yaptı. Putin ile temasın verimli geçtiğini belirten Trump, Putin'den Ukraynalı askerlerin "canlarını bağışlamasını" istedi. Trump'ın bu açıklamasının ardından Putin, Kursk bölgesindeki Ukraynalı askerlere, teslim olmaları halinde "canlarını bağışlayacağı" çağrısını yaptı.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Uşakov, "ABD Başkanı'nın sinyali dikkate alındı. Putin, Kiev'in silah bırakma ve teslim olma emrini vermesi durumunda, Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanacağını ve iyi muamele göreceğini garanti etti." dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk'taki Ukraynalı askerlere teslim olma çağrısı yaparak insancıl bir yaklaşım sergilediğini ancak bu çağrının reddedilmesi halinde söz konusu askerlerin "yok edileceğini" belirtti.
Kiev yönetiminin "vatandaşlarını kurtarmak" için şansa sahip olduğuna işaret eden Medvdev, "Önümüzdeki saatler neyi seçtiklerini gösterecektir." ifadesini kullandı.