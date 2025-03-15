Son dakika... Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Eşi benzeri görülmemiş yıkım olacaktı... Ukrayna'nın NATO kapısı kapandı!

ABD istihbaratı: Putin hala Ukrayna'ya hakim olmayı amaçlıyor

ABD istihbaratının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin düzenlediği rapor ortaya çıktı. Raporda yer alan, "Rusya lideri Putin, Kiev üzerinde hakimiyet kurmaya kararlı" ifadesi dikkat çekti.



ABD gazetesi Washington Post'ta yer alan habere göre, 6 Mart günü Trump yönetimine gizli bir biçimde verilen raporda, Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sürecinde karşılaşacağı zorluklara değinildi. Rapora ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Rus liderin geçici bir ateşkesi kabul etse bile, bunu askerlerini dinlendirmek ve yeniden donatmak için kullanacağını ve Ukrayna'yı suçlayacağı bir provokasyon yaratarak anlaşmanın şartlarını ihlal etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Raporu değerlendiren bir yetkili, Putin'in "Uzun zamandır 'Ana Rusya'yı' yeniden kurma arzusu var" yorumu yaptı.



Trump'ın rapor ile ilgili olarak şahsen bilgilendirilip bilgilendirilmediği belirsizliğini korurken, konuya yakın başka bir kişi, Putin'in bazı konularda uzlaşmaya uzak olmasının Trump'ı kızdırdığını söyledi. Konuya yakın kişi, "Başkan umutsuzca bir anlaşma istiyor. Ruslar ise taviz verme belirtisi bile göstermiyorlar. Aksine taleplerini artırıyorlar" dedi.



Öte yandan Avrupalı ​​bir istihbarat yetkilisi, Moskova'daki yetkililerin Trump'ın zayıf olduğuna, temel ilkelerden yoksun olduğuna ve manipülasyona açık olabileceğine inandığını ifade etti.



Avrupalı ​​istihbarat yetkilisi, kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda Moskova'nın muhtemelen 2014'te Kırım ve doğu Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ve 2022'deki savaşa kadar yaptığı gibi Ukrayna'yı baltalamak için "karma" ya da askeri olmayan yöntemlere başvuracağını söyledi.