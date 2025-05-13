İsrail-Gazze savaşı ana gündem maddesi olacak

Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Sanam Vakil, Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin 2017'deki ilk resmi ziyaretinden tam sekiz yıl sonra gerçekleştiğini belirtti. Vakil, ABD Başkanı'nın bu kez çok daha farklı bir bölgesel dinamikle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Vakil'in analizine göre, Körfez ülkeleri artık dış politikalarında daha özerk ve pragmatik bir çizgi izliyor. Uzman isim, Suudi Arabistan, Katar ve BAE liderlerinin ABD'ye stratejik ortak görüntüsü vermeye çalışacağını ancak tüm görüşmelerin ana gündem maddesinin İsrail-Gazze savaşı olacağını ifade etti.



Vakil, "Suudi Arabistan, Filistin devleti için somut bir siyasi perspektif olmadıkça İsrail'le normalleşmeyi destekleyemez" diyerek, bu nedenle ziyaret sırasında ilişkilerde büyük bir atılım beklenmemesi gerektiğini vurguladı.