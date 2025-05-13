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Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Sanam Vakil, Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin 2017'deki ilk resmi ziyaretinden tam sekiz yıl sonra gerçekleştiğini belirtti. Vakil, ABD Başkanı'nın bu kez çok daha farklı bir bölgesel dinamikle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Vakil'in analizine göre, Körfez ülkeleri artık dış politikalarında daha özerk ve pragmatik bir çizgi izliyor. Uzman isim, Suudi Arabistan, Katar ve BAE liderlerinin ABD'ye stratejik ortak görüntüsü vermeye çalışacağını ancak tüm görüşmelerin ana gündem maddesinin İsrail-Gazze savaşı olacağını ifade etti.
Vakil, "Suudi Arabistan, Filistin devleti için somut bir siyasi perspektif olmadıkça İsrail'le normalleşmeyi destekleyemez" diyerek, bu nedenle ziyaret sırasında ilişkilerde büyük bir atılım beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Al Jazeera,ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman (MBS) ile Riyad'daki havaalanında resmi görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Trump ve Veliaht Prens'e üst düzey yetkililer de eşlik ettiğini kaydedildi. ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bulunduğu bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk büyük yurt dışı gezisini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turuyla gerçekleştiriyor. Ziyaret, bölgede devam eden çatışmalar ve İran'la nükleer müzakerelerin gölgesinde, enerji ve yatırım odaklı anlaşmaları hedefliyor.
Fox News'ün haberine göre, resmi olarak ticari iş birliklerinin öne çıktığı gezi, aynı zamanda İsrail-Hamas savaşı ve artan bölgesel gerilimler nedeniyle stratejik önem taşıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bu hamlesini "aşırılıkla mücadelede ticaret ve kültürel iş birliğinin gücü" vizyonunun bir parçası olarak tanımladı.
AFP'nin haberine göre, ziyaret sırasında savunma alanında da önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığına yakın bir kaynak, ülkenin ABD'den F-35 savaş uçakları ve ileri teknoloji hava savunma sistemleri temin etmek için görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti. Aynı kaynak, "Bu anlaşmaların Trump yönetimi döneminde hayata geçmesini şart koşacağız" açıklamasını yaptı.
Atlantik Konseyi'nin Scowcroft Orta Doğu Güvenlik Girişimi'nde görev yapan uzman Daniel B. Shapiro ise Beyaz Saray yetkililerinin Başkan Trump'ın Körfez turunda ekonomik anlaşmalara öncelik vereceğini açıkladığını belirtti. Shapiro'ya göre Körfez ülkeleri, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde kendilerini ABD'nin kilit diplomatik partnerleri olarak konumlandırmayı hedefliyor. Katar, İsrail-Hamas görüşmelerindeki arabulucu rolünü sürdürürken, Suudi Arabistan da Ukrayna savaşına yönelik diplomatik çabaları destekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.
Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.
ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turu sırasında Washington’ın Filistin devletini tanıyabileceğine dair haberler çıkarken, İsrail söz konusu iddialara tepki gösterdi. Alman mevkidaşıyla Kudüs’te görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin devletini tek taraflı tanınmasının İsrail’i “tek taraflı eyleme geçmeye” zorlayacağını söyledi.
İsrailli Bakan, “bu konuda tek taraflı atılacak adımların sürecin gelecekteki beklentilerine zarar vereceğini ve İsrail’i buna karşılık tek taraflı eylemlere iteceğini” kaydetti.
İSRAİL’İN HAYAL KIRIKLIĞI
Washington-Tel Aviv hattında gerginlikler yaşandığı yönünde peş peşe çıkan haberlerin ardından Trump’ın bölgedeki en büyük müttefiki İsrail’e uğramayacak olması dikkat çekiyor. İki müttefikin arası, Yemen’deki Husi isyancılar ve İran’la nükleer müzakere konularındaki görüş ayrılıkları yüzünden nispeten açılmış durumda. ABD’nin Husilerle ateşkes ilan etmesi ve Tahran’la nükleer anlaşma meselesindeki çelişkili açıklamalar Tel Aviv’i endişelendirirken, siyasi analistler Trump’ın genel olarak odağını Ortadoğu’daki çatışmalardan çevirdiğini belirtiyor. ABD’nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, Washington-Tel Aviv hattında iddia edildiği gibi bir sorun olmadığını savundu. Trump’ın seyahatinin ekonomik odaklı olduğunu, dolayısıyla İsrail’i es geçme kararının “bir küçümseme olmadığını” ifade etti.
BÜYÜK DUYURU NE?
ABD lideri, Ortadoğu gezisi sırasında “çok büyük bir duyuru” yapacağını açıklamıştı. Arap ve İsrail medyasında söz konusu duyurunun ABD’nin Filistin’i tanımasıyla ilgili olabileceği iddia ediliyor. Son olarak Trump’ın Riyad temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la yapacağı görüşmede Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın katılacağı öne sürüldü. Filistin gazetesi El-Kudüs’te yer alan haberde,“Prens’in amacının, Trump’ın Suudi Arabistan’ın Filistin devleti kurulması talebine onay vermesini sağlamak” olduğu iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. ABD Başkanı Trump'ı taşıyan başkanlık uçağı Air Force One'a, Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçakları eşlik etti.
Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, Riyad'a ulaşan Trump'ı havalimanında tören ile karşıladı.