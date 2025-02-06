Son dakika...Trump'ın Gazze planına tepkiler sürüyor...

Güncelleme Tarihi:
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde yaptığı baskında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.Tulkerim kentinin kuzeyinde bir Filistinlinin evine baskın düzenleyip içindekileri tahrip eden İsrail askerleri burada da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.Askerler, kentin mahallelerine konuşlanırken, ev ve dükkanlarda arama yaptı, sokaklarda rastgele gerçek mermilerle ateş açtı ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.İsrail ordusu, Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli genci gözaltına aldı.İsrail ordusu, Nablus kentinde de baskınlar düzenledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulundu.ABD Savunma Bakanı olarak Başkan Trump'ın önerileri doğrultusunda "her seçeneği" değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hegseth, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü dile getirdi.
Hegseth, "Başkan Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır. Çözülmesi mümkün görülmeyen sorunu çözmek için yeni, dinamik ve yaratıcı çözüm yolları arıyor." değerlendirmesinde bulundu.Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin açıklama yaptı.Joly paylaşımında, ülkesinin "Gazze konusunda uzun süredir devam eden tutumunun" değişmediğini vurgulayarak, "İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde güvenle yaşayabilecekleri iki devletli çözüme ulaşması konusunda" kararlı olduklarını kaydetti.Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde herhangi bir rolü olmadığını belirten Joly, "Filistinlilerin Gazze'de zorla yerinden edilmeleri de dahil olmak üzere kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.
BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin Filistin halkının haklarının korunmasına ilişkin “tarihi” tutumu ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkin tavrına vurgu yapıldı.Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlalin ve bu halkı yerinden etme girişiminin kabul edilmediği belirtildi.İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleriyle barış fırsatlarını ortadan kaldırdığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail-Filistin sorununu çözüp egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir siyasi ufkun oluşturulmasının önemi vurgulandı.