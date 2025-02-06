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Son dakika...Trump'ın Gazze planına tepkiler sürüyor...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika...Trumpın Gazze planına tepkiler sürüyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail lideri Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında söylediği sözler, dünya siyasetinin bir numaralı gündemi haline geldi. Trump'a tepkiler devam ederken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde yaptığı baskında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.Tulkerim kentinin kuzeyinde bir Filistinlinin evine baskın düzenleyip içindekileri tahrip eden İsrail askerleri burada da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.Askerler, kentin mahallelerine konuşlanırken, ev ve dükkanlarda arama yaptı, sokaklarda rastgele gerçek mermilerle ateş açtı ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.İsrail ordusu, Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli genci gözaltına aldı.İsrail ordusu, Nablus kentinde de baskınlar düzenledi.

Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır
Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulundu.ABD Savunma Bakanı olarak Başkan Trump'ın önerileri doğrultusunda "her seçeneği" değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hegseth, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü dile getirdi.

Hegseth, "Başkan Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır. Çözülmesi mümkün görülmeyen sorunu çözmek için yeni, dinamik ve yaratıcı çözüm yolları arıyor." değerlendirmesinde bulundu.Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'dan Filistin desteği
Kanadadan Filistin desteği

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin açıklama yaptı.Joly paylaşımında, ülkesinin "Gazze konusunda uzun süredir devam eden tutumunun" değişmediğini vurgulayarak, "İsraillilerin ve Filistinlilerin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde güvenle yaşayabilecekleri iki devletli çözüme ulaşması konusunda" kararlı olduklarını kaydetti.Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde herhangi bir rolü olmadığını belirten Joly, "Filistinlilerin Gazze'de zorla yerinden edilmeleri de dahil olmak üzere kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

BAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı
BAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı

BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin Filistin halkının haklarının korunmasına ilişkin “tarihi” tutumu ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkin tavrına vurgu yapıldı.Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlalin ve bu halkı yerinden etme girişiminin kabul edilmediği belirtildi.İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleriyle barış fırsatlarını ortadan kaldırdığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail-Filistin sorununu çözüp egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir siyasi ufkun oluşturulmasının önemi vurgulandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail askerleri Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldı
timelineHegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır
timelineKanada'dan Filistin desteği
timelineBAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı
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#İsrail#Gazze#Hamas

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