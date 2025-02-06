Son dakika...Trump'ın Gazze planına tepkiler sürüyor...

Hegseth: Başkan Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulundu.ABD Savunma Bakanı olarak Başkan Trump'ın önerileri doğrultusunda "her seçeneği" değerlendirmeye hazır olduklarını kaydeden Hegseth, ABD yönetiminin çok kapsamlı ve üst düzey müzakereler yürüttüğünü dile getirdi.



Hegseth, "Başkan Trump Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır. Çözülmesi mümkün görülmeyen sorunu çözmek için yeni, dinamik ve yaratıcı çözüm yolları arıyor." değerlendirmesinde bulundu.Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.