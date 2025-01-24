Son dakika... Trump'ın elçisi yeniden İsrail yolcusu: Ateşkesin ikinci aşaması görüşülecek! İsrail Golan tepelerinde inşaata başladı

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Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 34 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. BM ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nde altyapı ve bölge halkının hayatlarının yeniden inşa edilmesinin yıllarca süreceğini belirtti.
BBC tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Golan Tepeleri'nde inşaata başladığını ortaya koydu. BBC Verify tarafından özel olarak elde edilen görüntülere göre, inşaat çalışmaları Area of Separation (AoS) olarak bilinen bölgenin yaklaşık 600 metre içerisinde.
21 Ocak'ta çekilen görüntülerde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni bir yol veya parkurun, İsrail topraklarına doğru uzanan mevcut bir yolla birleştiği görülüyor.Suriyeli bir gazetecinin 20 Ocak'ta paylaştığı drone fotoğraflarında ise temizlenen alanda yeni yapılar, kamyonlar ve buldozerler görülüyor.
BBC inşaatın bu yılın başlarında başladığını iddia ederken, IDF konuya ilişkin açıklamasında “İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyinde, tampon bölge içinde ve stratejik noktalarda İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak için faaliyet gösterdiğini” öne sürdü.
İsrail işgalini genişletiyor
Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Witkoff'un gelecek hafta önce Suudi Arabistan ardından da İsrail'e gideceği belirtildi.
Witkoff'un İsrail ziyaretinde Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.Fox News kanalında katıldığı bir programda Witkoff, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği Netzarim ve Philadelphi Koridoru'ndaki "denetime" katılacağını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan tırların kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı, Zikim Sınır Kapısı ve güneydeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan girmeye devam ettiği bildirildi. Bölgeye ateşkesin beşinci günü olan 23 Ocak'ta 653 insani yardım tırının giriş yaptığı aktarıldı. Yardımların daha önce ulaşılması zor olan bölgelere gönderildiği belirtildi. Sahadaki çalışma şartlarının önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne giren yardımların büyük kısmını gıda malzemelerinin oluşturduğu, önümüzdeki günlerde daha fazla ilaç, barınma malzemesi, su, sanitasyon ve hijyen malzemesinin de gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin, Cenin'de İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 2 kişi ile Cenin yakınlarındaki El-Celeme askeri kontrol noktasında alıkonulduktan sonra askerler tarafından ağır bir şekilde darbedilen 3 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Mısır, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 gündür sürdürdüğü saldırıları kınayarak Filistin halkına karşı işlenen suçlar için İsrail'den hesap sorulması çağrısında bulundu.