Son dakika... Trump'ın elçisi yeniden İsrail yolcusu: Ateşkesin ikinci aşaması görüşülecek! İsrail Golan tepelerinde inşaata başladı

Golan Tepeleri'nde dikkat çeken görüntü: İsrail inşaata başladı

BBC tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Golan Tepeleri'nde inşaata başladığını ortaya koydu. BBC Verify tarafından özel olarak elde edilen görüntülere göre, inşaat çalışmaları Area of Separation (AoS) olarak bilinen bölgenin yaklaşık 600 metre içerisinde.



21 Ocak'ta çekilen görüntülerde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni bir yol veya parkurun, İsrail topraklarına doğru uzanan mevcut bir yolla birleştiği görülüyor.Suriyeli bir gazetecinin 20 Ocak'ta paylaştığı drone fotoğraflarında ise temizlenen alanda yeni yapılar, kamyonlar ve buldozerler görülüyor.



BBC inşaatın bu yılın başlarında başladığını iddia ederken, IDF konuya ilişkin açıklamasında “İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyinde, tampon bölge içinde ve stratejik noktalarda İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak için faaliyet gösterdiğini” öne sürdü.



İsrail işgalini genişletiyor



Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.