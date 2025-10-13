Son dakika... Trump'a İsrail Meclisi'nde büyük şok! Sözleri yarım kaldı: Filistin'i tanı

Trump İsrail Meclisi'nde

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının gerçekleştiği tarihi günde İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuşma gerçekleştirdi.

Trump, Knesset'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok güzel bir günde bir aradayız. İnancımızı tazelemiş bir şekilde Tanrı'ya şükrederek bir aradayız. İki korkunç yıldan sonra rehinelerimiz ailelerin arasına katılıyor. Şu anda 20 rehine evlerine geri dönüyor. Silahlar sustu ve artık güneş sonunda huzurlu kutsal topraklar üzerinde yükseliyor. Sonsuza kadar burası barış içinde kalacak. Bu yalnızca bir savaşın değil, terör çağının da sonu.

Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor. Sıra dışı cesaret sergileyen Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum.

Başa çıkması kolay biri değil ancak onu harika biri yapan da bu. Arap ve İslam dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Rehinelerin bırakılmasını sağladılar. Birçok insan bize yardımcı oldu. Barışa ortak olarak çalıştık. Bunu görmek inanılmaz güzel. Çok sıra dışı zamanlardan geçiyoruz. Bugün her şeye değişmeye başladığı an olarak hatırlanacak.



ABD Başkanı Trump İsrail parlamentosunda konuşurken konuşmalası yuhalamalarla kesildi. Görevliler elinde pankart olan kimliği henüz bilinmeyen kişileri dışarı çıkardı. Kısa aradan sonra Trump konuşmasına devam etti.



Steve de teşekkür etmek istiyorum, çok iyi pazarlık yapar ve çok iyi bir insandır. Orta Doğu'da çok sevilir ve herkes ona çok saygı duyar.

Yedi savaşı bitirdim aslında bugünle birlikte sekiz oldu çünkü rehineler geri geldi. Çok hoş bir his ve bunu ilk defa bitirdim. Sekiz ayda sekiz savaşı sonlandırdıysanız savaşı sevmiyorsunuz demektir. Herkes yönetime geldiğimde gaddar olacağımı düşünüyordu.





En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi.

İsrail halkı şunu bilmeli, ABD her zaman arkanızda. 7 Ekim'in tekrar yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Filistinliler ve diğerleri için de sonsuz bir barış geldi. Enkaz yerinden toplanıyor. Havadan küller temizleniyor. Çok daha güzel bir gelecek geliyor. Tüm Orta Doğu terörle buluşuyordu. Belalar tüm bölgeyi ele geçirmişlerdi. Bir sürü gururlu ve egemen devlet yükseliyor. Bütün kötücül güçler geri çekilmekte.

İRAN'LA BARIŞ ANLAŞMASI

Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor. Onlar sadece hayatta kalmak istiyorlar. Dağları delip yeniden bir şeyler yapacaklarını düşünmüyorum. Filistin silahsızlandırılacak, Hamas silahsızlandırılacak ve İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehdit altında olmayacak. İsrail bizim yardımımızla her şeyi kazandı."