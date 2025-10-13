Son dakika... Trump'a İsrail Meclisi'nde büyük şok! Sözleri yarım kaldı: Filistin'i tanıGüncelleme Tarihi:
Son dakika... Trump'a İsrail Meclisi'nde büyük şok! Sözleri yarım kaldı: Filistin'i tanı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.
"Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor" ifadesini kullanan Trump'ın sözleri, protesto gösterisi nedeniyle yarıda kesildi.
Hadash-Ta’al Partisi lideri Ayman Odeh, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sırasında “Filistin’i tanı” yazılı bir pankart açtığı için Knesset Genel Kurulu’ndan çıkarıldı.
Arap-İsrailli milletvekili Odeh, İsrail hükümetinin reddettiği Filistin devletinin tanınması fikrinin en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor.
Parti milletvekili Ofer Cassif de benzer şekilde bir pankart açmaya çalıştı ve o da zorla salondan çıkarıldı.
İkisi de dışarı çıkarıldıktan sonra Trump, “Bu çok verimliydi,” diyerek konuşmasına devam etti.
Trump'ı protesto eden Ayman Odeh, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sırf en basit talebi, tüm uluslararası toplumun hemfikir olduğu bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım: Filistin devletini tanıyın. Şu basit gerçeği kabul edin: Burada iki halk var ve kimse buradan ayrılmayacak."
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının gerçekleştiği tarihi günde İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuşma gerçekleştirdi.
Trump, Knesset'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çok güzel bir günde bir aradayız. İnancımızı tazelemiş bir şekilde Tanrı'ya şükrederek bir aradayız. İki korkunç yıldan sonra rehinelerimiz ailelerin arasına katılıyor. Şu anda 20 rehine evlerine geri dönüyor. Silahlar sustu ve artık güneş sonunda huzurlu kutsal topraklar üzerinde yükseliyor. Sonsuza kadar burası barış içinde kalacak. Bu yalnızca bir savaşın değil, terör çağının da sonu.
Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor. Sıra dışı cesaret sergileyen Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum.
Başa çıkması kolay biri değil ancak onu harika biri yapan da bu. Arap ve İslam dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Rehinelerin bırakılmasını sağladılar. Birçok insan bize yardımcı oldu. Barışa ortak olarak çalıştık. Bunu görmek inanılmaz güzel. Çok sıra dışı zamanlardan geçiyoruz. Bugün her şeye değişmeye başladığı an olarak hatırlanacak.
ABD Başkanı Trump İsrail parlamentosunda konuşurken konuşmalası yuhalamalarla kesildi. Görevliler elinde pankart olan kimliği henüz bilinmeyen kişileri dışarı çıkardı. Kısa aradan sonra Trump konuşmasına devam etti.
Steve de teşekkür etmek istiyorum, çok iyi pazarlık yapar ve çok iyi bir insandır. Orta Doğu'da çok sevilir ve herkes ona çok saygı duyar.
Yedi savaşı bitirdim aslında bugünle birlikte sekiz oldu çünkü rehineler geri geldi. Çok hoş bir his ve bunu ilk defa bitirdim. Sekiz ayda sekiz savaşı sonlandırdıysanız savaşı sevmiyorsunuz demektir. Herkes yönetime geldiğimde gaddar olacağımı düşünüyordu.
En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi.
İsrail halkı şunu bilmeli, ABD her zaman arkanızda. 7 Ekim'in tekrar yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Filistinliler ve diğerleri için de sonsuz bir barış geldi. Enkaz yerinden toplanıyor. Havadan küller temizleniyor. Çok daha güzel bir gelecek geliyor. Tüm Orta Doğu terörle buluşuyordu. Belalar tüm bölgeyi ele geçirmişlerdi. Bir sürü gururlu ve egemen devlet yükseliyor. Bütün kötücül güçler geri çekilmekte.
İRAN'LA BARIŞ ANLAŞMASI
Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor. Onlar sadece hayatta kalmak istiyorlar. Dağları delip yeniden bir şeyler yapacaklarını düşünmüyorum. Filistin silahsızlandırılacak, Hamas silahsızlandırılacak ve İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehdit altında olmayacak. İsrail bizim yardımımızla her şeyi kazandı."
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki ziyaretinin ardından Mısır'a gitmek için Ben Gurion Havalimanı'na geldi. Air Force One uçağı ile İsrail'den ayrılan Trump'ı, Netanyahu yolcu etti.
Trump'ın, 3 saat gecikmeli olarak Mısır yolculuğuna başladığı kaydedildi.
Serbest bırakılan Filistinli mahkumları, taşıyan otobüslerin, Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'ne ulaştığı bildirildi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Filistinli tutukluları taşıyan otobüsler, Kerem Şalom Sınır kapısından geçerek Gazze Şeridi'ne girdi.
Hamas, sınır dışı kararı kapsamında serbest bırakılan 154 Filistinlinin Mısır'a ulaştığını bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından önce İsrail Meclisi kürsüsüne geldi.
Netanyahu yaptığı konuşmada, Hamas ile varılan ateşkese işaret ederek "Bu barışa bağlıyım" dedi.
Trump için "İsrail’in en büyük dostu" ifadesini kullanan Netanyahu, "Trump’un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.
"Hiçbir ABD başkanı, İsrail için Trump'ın yaptığını yapmadı." diyen Netanyahu, Trump’un esirlerin salıverilmesinde oynadığı önemli rolün farkında olduklarını dile getirdi.
Netanyahu ayrıca "Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz. Gelecek yılların İsrail'in içinde ve dışında barış yılları olmasını umuyoruz." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh kentine geldi.
Macron, Fransa’nın Gazze’nin gelecekteki yönetiminde “Filistin yönetimiyle birlikte çok özel bir rol” üstleneceğini söyledi.
“Filistin yönetimi gerekli reformları yapmalı” diyen Macron, zirve öncesinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Filistin yönetimiyle birlikte çok özel bir rol üstleneceğiz.
Bu süreçte, Filistin yönetiminin kendi rolünü oynamasını ve aynı zamanda gerekli reformları yapmasını sağlayacağız.”
ifadelerini kullandı.
Macron, savaşın sona ermesinin ardından Gazze’nin yeniden inşasında Filistin yönetiminin liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.
“ABBAS’IN KATILIMI OLUMLU BİR SİNYAL”
Fransa Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın zirveye katılımını “çok olumlu bir işaret” olarak değerlendirdi. Macron, bu katılımın “Filistin yönetiminin meşru bir kurum olarak tanınması anlamına geldiğini” söyledi.
İsrail hapishanelerinde tutsak edilen Filistinliler, özgürlüklerine kavuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Kızılhaç'ın otobüsü ile Ramallah'a getirildi.
Al Arabiya'da yer alan habere göre, yüzlerce kişi, Ramallah'a getirilen 83 Filistinli'yi karşılamak için bir araya geldi.
96 FİLİSTİNLİ SERBEST
İsrail'in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 96 Filistinli esiri serbest bıraktı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi.
Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında "müebbet hapis cezası"na çarptırılanların da olduğu 96 Filistinli mahkumun serbest kaldığı ifade edilen haberde, Filistinlilerin Ramallah'taki kültür sarayına getirildikleri kaydedildi.
Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirilen Netanyahu'nun, zirveye katılmayacağı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından bugün Mısır'da yapılacak bir konferansa davet edildi. Başbakan, Başkan Trump'a daveti için teşekkür etti, ancak tatilin başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını belirtti" ifadeleri yer aldı.
Trump, Mısır zirvesinden önce önce İsrail Parlamentosu'na (Knesset) gitti. Parlamentoda 2.5 dakika ayakta alkışlanarak karışlanan Trump'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.
Gazze Şeridi'nde 67 binden fazla Filistinlinin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye etti.
Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Trump ile Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde görüştü.
Bu görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu Meclis'te İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya geldi.
Öte yandan yerel basına yansıyan haberde, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye ettiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıldan fazla süren saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.
Şenavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas ile Netanyahu, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşmayı pekiştirmek ve buna bağlı kalma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Barış Zirvesi'ne katılacak." ifadesine yer verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği ve bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump yanındayken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradığı belirtildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edilmediği Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılmayı değerlendirdiği ifade edildi. Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz açıklama yapılmadı.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.
Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.
İsrail güçleri, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu 83 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
Serbest bırakılan Filistinliler Batı Şeria'da sevdiklerine kavuştu. Karşılama töreninde gözyaşları sel oldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ikinci rehine grubunun serbest bırakılmasının ardından rehineleri teslim aldıklarını açıkladı.
İsrail basını, Başbakan Netanyahu'ya seslendi.
Kanal 12 tarafından yapılan çağrıda, Netanyahu işaret edilerek "savaş bitti" denildi.
İsrail basını, Netanyahu'nun daveti üzerine Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın, konuşma yapmak üzere İsrail Meclisi'ne geldiğini duyurdu.
İsrail Meclis binasına gelen Trump, burada imzaladığı deftere "Bu benim için büyük onur. Bugün büyük ve güzel bir gün. Bu yeni bir başlangıç" ifadelerini yazdı.
Ben Gurion Havalimanı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından Trump, Knesset'te yaptığı açıklamada "Hamas, silahsızlanmaya uyacak" dedi.
Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde "savaşın bittiği" mesajını yineledi.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesine katılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin eş başkanlık edeceği zirveye, 20'den fazla lider katılacak.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.
Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.
Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinliler için Han Yunus kentindeki Nasır hastanesinde karşılama hazırlığı tamamlandı.
Bölgede Filistinli güçler önlem aldı.
Hamas, İsrail ile anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan ilk esir takasının ardından ikinci İsrailli rehine grubunu serbest bıraktı.
İsrailli 13 rehinenin, Han Yunus'a gelen Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.
Serbest bırakılan ilk gruptaki rehinelerin, İsrail'e ulaştığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.
Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine demeç verdi.
Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.
Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.
Trump, zirveden önce İsrail Meclisi'nde (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.
GAZZE'DE ATEŞKESE VARILMASINDA İRAN'A DÜZENLENEN SALDIRILARIN PAYI OLDUĞUNU SAVUNDU
Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.
İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.
Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.
Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.
İlk İsrailli rehine grubunun İsrail ordusuna teslim edilmesinin ardından ikinci grubun Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesine dakikalar kaldı.
İkinci rehine grubunun, saat 10.00'da Han Yunus'taki bir noktadan bırakılacağı ifade edildi. İkinci grupta, 13 İsrailli rehine serbest bırakılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, esir takasını Air Force One uçağında izledi.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Gazze’den serbest bırakılan İsrailli rehineleri Air Force One’da canlı yayın üzerinden takip ediyor” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tarih yazılıyor" notu yer aldı.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.
Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.
Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.
Öte yandan İsrailli bir yetkili, serbest bırakılan Filistinli mahkumlara ilişkin şu iddiada bulundu:
"250'si Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere, bin 716'sı ise Gazze'deki Nasser Hastanesine gönderilecek."
Gazze'de tutulan İsrailli 7 rehine, Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Rehineler, Kızılhaç yetkilileri tarafından ülkelerine götürülmek üzere İsrail ordusu yetkililerine aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "7 rehine teslim edildi. IDF, teslim edilmesi beklenen diğer rehineleri de almaya hazır" denildi.
İsrail basınının aktardığına göre serbest bırakılan rehinelerin isimlerinin Gali ve Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal olduğu belirtilirken ailelerine de haber verildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan son açıklamada "7 rehine, Savunma Kuvvetleri tarafından himayeye alınmıştır ve İsrail'e doğru yola çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İsrail hapishanelerinde tutsak edilen 1966 Filistinlinin, özgürlüklerine ulaşabilmeleri için otobüslere bindirildiği açıklandı.
Al Jazeera'da yer alan haberde, ikinci rehine grubunun saat 10.00'da Han Yunus'taki bir noktadan bırakılacağı ifade edildi.
Hamas'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının yerel saatle 08.00'de gerçekleşeceği bildirildi.
Al Jazeera'da yer alan haberde, Gazze'deki rehinelerin Netrazim Koridoru'nda İsrailli yetkililere teslim edileceği kaydedildi. Kızılhaç yetkililerinin, esir takası için harekete geçtiği açıklandı.
Esir takası kapsamında, serbest bırakılacağı duyurulan İsrail hapishanelerindeki 1.200 Filistinli'nin otobüslere bindiği aktarıldı.
İsrail basını, ilk takasın gerçekleşmesinin ardından ikinci takasın saat 10.00'da Han Yunus'ta gerçekleşeceğini duyurdu.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isim listesini açıkladı.
Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.
Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.
İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.
Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için 20’den fazla ülke lideri Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes planının imzalanması ve Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası mekanizma oluşturulması hedefleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.
Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.
Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak. Savaş sona erdi” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan açıklanan programa göre Trump, önce İsrail'e uçacak, İsrailli esir aileleri ile buluşma ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki konuşmasından sonra Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne geçecek. Trump'ın salı günü ABD'ye dönmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.
Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.
Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.
Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.
Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.
Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:
"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."
Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.
Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.