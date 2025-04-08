Son dakika... İran'dan Trump'a müzakere yanıtı: Görüşmeler 'doğrudan' değil, 'dolaylı' olacak

Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.



Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.



İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.



Trump'la İran'la ilgili de görüştüklerini aktaran Netanyahu ise İran'ın nükleer silah edinemeyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi. Netanyahu, bunun diplomatik yollarla sağlanmasının iyi olacağını belirterek, "Ancak ne olursa olsun İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeliyiz." diye konuştu.