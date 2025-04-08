Son dakika... İran'dan Trump'a müzakere yanıtı: Görüşmeler 'doğrudan' değil, 'dolaylı' olacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail devletinin, durdurulmadığı takdirde Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini, Filistin halkını kurtarmak için çok fazla zaman kalmadığını ifade etti. İsrail'in, Hamas ile ateşkes başladıktan sonra, Gazze'de ocak ayında da ateşkesi ihlal ederek 100'e yakın kişiyi öldürdüğünü anımsatan Albanese, Tel Aviv hükümetinin yeniden ateşkesi ihlal etmesinin, kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.
Albanese, Fransa'da Filistin'e destek için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "birçok sebepten İsrail'in durmaya niyeti olmadığını" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Filistinlilere karşı savaşı durdurduğunda adaletin hedefi olacak. Dikkatinizden kaçmamıştır, Netanyahu Gazze halkına karşı yeni bir saldırı emri verdikten bir gün sonra mahkemeye çıkacaktı. O zaman soru şu; bir bağ var mıydı? Belki. İsrail devleti durdurulmazsa Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini düşünüyorum."
İsrail yargısına yönelik fazla ümidi kalmadığını ifade eden Albanese, İsrail dışında Netanyahu'ya kırmızı halı serilmesini ve ağırlanmasını "korkunç" olarak nitelendirdi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve doktorun da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen bilgilere göre, İsrail ordusu, pazartesi günü özellikle sivillerin yaşadığı evleri, çadırları ve toplanma alanlarını hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını duyurdu. Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında" dedi.
Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Erakçi, ABD heyetine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini doğruladı. İran heyetinin başında ise Erakçi'nin bulunacağı açıklandı.
İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. İran, mektuba Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını bildirmişti.
Trump ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, Cumartesi günü İran ile ABD arasında görüşmenin doğrudan yapılacağını öne sürmüştü. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.
Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarının, İsrail hükümetinin, Filistin halkını aç bırakma politikasının açık ilanı olduğunu belirtti. Hamas'ın açıklamasında, "Terörist bakan Smotrich'in Gazze'ye tek bir buğday tanesi bile girmeyeceği yönündeki açıklaması, İsrail hükümetinin Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliyi aç bırakma politikasının açık ilanıdır. Dünyanın gözü önünde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsrail hükümetinin, işlediği vahşi suçlarla "aç bırakma politikasını" hayata geçirdiği belirtildi. Bu vahşi suçlardan sonuncusunun "Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtan bir aşevinin bombalanması ve 7 kişinin öldürülmesi" olduğu aktarıldı.
Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceği yönündeki iddiaları yalanlamış ve Gazze'ye "bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" söylemişti. İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.
ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.
Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.
Trump'la İran'la ilgili de görüştüklerini aktaran Netanyahu ise İran'ın nükleer silah edinemeyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi. Netanyahu, bunun diplomatik yollarla sağlanmasının iyi olacağını belirterek, "Ancak ne olursa olsun İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeliyiz." diye konuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabalarına karşı çıkan ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep eden binlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'deki Begin Caddesi ve Habima Meydanı'nda binlere protestocu, sokakları doldurdu.
Hamas'la yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması ile serbest kalan İsrailli esir Ilana Gritewsky, hükümete derhal anlaşmaya varması aksi halde istifa etmesi çağrısında bulunarak, şunları dile getirdi:
"Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk ederek geceleri nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Hükümet, tüm esirleri aşamalı olarak veya gruplar halinde değil, tek seferde geri getirmek için masaya bir girişim koymalı."
Habima Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararını protesto ederek hükümet aleyhinde sloganlar attı. Hükümet karşıtı göstericiler ile meydana doğru yürüyen ve iç istihbarat teşkilatı Direktörü Bar karşıtı sloganlar atan bir kişi arasında arbede yaşandı.