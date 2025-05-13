Son dakika... Trump Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu: Avrupalılar diken üstünde! Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik

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İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya, ateşkes talebinin reddedilmesi durumunda Rusya'nın finans ve enerji sektörlerine yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
Washington Post'un bildirdiğine göre, Avrupa liderleri, hafta sonu Kiev'e yaptıkları ziyaretin ardından ateşkes çağrısı içeren ortak bir bildiri yayınladı. ABD öncülüğünde aylardır süren diplomasi girişimlerinin halen net bir sonuç vermemesi üzerine Avrupa ülkeleri, Kremlin üzerindeki baskıyı artırmak için harekete geçti.
Berlin'de basın toplantısı düzenleyen bir Alman hükümet sözcüsü, "Zaman daralıyor. Ateşkes sağlanmazsa, Avrupa yaptırım hazırlıklarını devreye alacak" açıklamasını yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev'de yaptığı konuşmada olası yaptırımların "son derece kapsamlı" olacağı uyarısı yaptı. Avrupa liderleri, Rusya'nın barış görüşmelerine samimi yaklaşmadığı ve Putin'in ancak uluslararası baskıyla savaşı sona erdirebileceği görüşünü dile getiriyor.
Kyivpost gazetesinin habrine göre, Pokrovsk yakınlarında konuşlu Ukrayna birlikleri, Rusya'nın Zafer Günü nedeniyle ilan ettiği ateşkesin sahada hiçbir karşılığı olmadığını bildirdi. Askerler, gazeteye çatışmaların hiç kesilmediğini ve Rus birliklerinin saldırılarına devam ettiğini söyledi.
Birinci Ayrı Hücum Alayı Komutanı Dmytro Filatov, sözde ateşkes döneminde bile düşman saldırılarının sürdüğünü vurguladı. Filatov, "Ne ateşkesi? Böyle bir şey yok" diyerek, 8 Mayıs sabahından itibaren Rus kuvvetlerinin mevzilerine yönelik taarruzlarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.
Sağlık ekipleri de çatışmalar nedeniyle hiç ara vermeden çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bölgedeki sahra hastanesinde görevli bir doktor, "Yaralı askerlerin akışı hiç durmadı. Ateşkes diye bir şey yaşamadık" dedi.
Donald Trump'ın Ukrayna'nın Rusya ile derhal barış görüşmelerine başlaması gerektiğini belirten açıklaması, Avrupa'nın diplomatik planlarını sekteye uğrattı. Avrupalı yetkililer, ABD'nin Moskova'ya yönelik daha sert yaptırımlar konusunda ikna edilmesi için hazırladıkları stratejinin Trump'ın bu müdahalesiyle zedelendiğini bildirdi.
The Guardian'ın haberine göre, Avrupalı diplomatlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşme davetini kabul etmekten başka seçeneği olmadığı belirtti. Diplomatik kaynaklar, Putin'in bu hamlesinin, Trump'ı yabancılaştırmamak ve Avrupa'nın artan yaptırım baskısından kaçınmak amacıyla yapıldığını öne sürüyor. Batılı yetkililer, Trump'ın Rus liderle iş birliği yaptığına dair somut bir kanıt bulunmadığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da planlanan barış görüşmelerine ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. Görüşmelere bizzat katılma ihtimali olduğunu dile getiren Trump, "Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi. Trump, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.
Türkiye'nin arabuluculuk rolüne de vurgu yapan Trump, "Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" diyerek, görüşmelerin olumlu sonuçlanabileceğine dair umutlarını dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'da gerçekleştirdiği basın toplantısında İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Avrupalı liderlerin askeri destek artırımı tehditlerine sert yanıt veren Peskov, "Ültimatom dili Rusya için kabul edilemez, uygun değil. Rusya ile böyle bir dilde konuşamazsınız" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın askeri operasyonlarına ara verme taahhüdünde bulunmadığını söyleyen Peskov, Moskova'nın Kiev yönetimi karşısında geri adım atmayacağının altını çizerek, Avrupa ülkelerini savaş yanlısı bir tutum sergilemekle eleştirdi.
İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, hafta sonu bir araya gelerek 30 günlük ateşkes çağrısını yeniledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın bir araya geldiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Putin'in oyalama taktiklerine devam ettiği mesajı verildi.
ABD'ye Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları artırması gerektiği mesajını veren Starmer, Putin'e ateşkes için dün gece yarısına kadar süre tanıdı. Öte yandan dün Rusya'nın cephedeki ilerleyişi devam etti. Avrupalı liderler, ateşkes için verilen süreye uymayan Rusya'ya karşı yeni bir açıklama yapmadı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 14-16 Mayıs arasında Türkiye'de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye geleceğini bildirdi. NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek. Toplantıda birlik üyesi ülkelerin savunma harcamalarının tartışılması bekleniyor.