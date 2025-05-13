Ukrayna askerleri: Çatışmalar durmadı

Kyivpost gazetesinin habrine göre, Pokrovsk yakınlarında konuşlu Ukrayna birlikleri, Rusya'nın Zafer Günü nedeniyle ilan ettiği ateşkesin sahada hiçbir karşılığı olmadığını bildirdi. Askerler, gazeteye çatışmaların hiç kesilmediğini ve Rus birliklerinin saldırılarına devam ettiğini söyledi.



Birinci Ayrı Hücum Alayı Komutanı Dmytro Filatov, sözde ateşkes döneminde bile düşman saldırılarının sürdüğünü vurguladı. Filatov, "Ne ateşkesi? Böyle bir şey yok" diyerek, 8 Mayıs sabahından itibaren Rus kuvvetlerinin mevzilerine yönelik taarruzlarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.



Sağlık ekipleri de çatışmalar nedeniyle hiç ara vermeden çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bölgedeki sahra hastanesinde görevli bir doktor, "Yaralı askerlerin akışı hiç durmadı. Ateşkes diye bir şey yaşamadık" dedi.