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Son dakika... Trump Skandal Gazze teklifinde ısrarlı: Sisi'ye çok yardım ettim, umarım o da bize yardım eder

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika... Trump Skandal Gazze teklifinde ısrarlı: Sisiye çok yardım ettim, umarım o da bize yardım eder
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 08:25

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini tekrar ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğünü açıkladı. Trump "Ona çok yardım ettim umarım o da bize yardım eder. Bence o da Ürdün Kralı da yapar" dedi.

Trump'ın Gazze teklifine tepkiler: Orta Doğu'da şok dalgaları yaratabilir
Trumpın Gazze teklifine tepkiler: Orta Doğuda şok dalgaları yaratabilir

CNN International, ABD başkanı Trump'ın Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini 'keskin bir kopuş' olarak değerlendirdi. Biden yönetiminin Gazze'nin boşaltılmaması yönünde net bir duruş sergilediğini hatırlatan CNN, Trump'ın planının yeni yönetimi Yahudi yerleşimlerine yer açmak için Filistinlileri bölgeden çıkarmayı savunan İsrail'in en radikal aşırı sağcı politikacılarıyla aynı çizgiye getireceğini yazdı.

Uzmanlar, ahlaki ve hukuki kaygıların ötesinde, komşu Arap ülkelerine yönelik bir mülteci akınının bu ülkeleri istikrarsızlaştırabileceği ve varoluşsal bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre Trump'ın önerisini kabul etmek halkın yaygın öfkesine yol açıp, hükümetler için savunulamaz bir risk oluşturabilir.

Al Jazeera Trump'ın teklifinin 'etnik temizlik' anlamına geldiğini belirtirken Haaretz de Trump'ın teklifinin Orta Doğu'da şok dalgaları yaratabileceğini yazdı. Haaretz'e göre bu plan ABD ile diğer Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri sınayabilir ve İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi planlarını tehdit edebilir.

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi
Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi

ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hakim olduğunu kaydetti.Trump, Orta Doğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz". yorumunu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğünü belirten Trump, "Ona çok yardım ettim umarım o da bize yardım eder. Bence o da Ürdün Kralı da yapar" dedi.

Mısır daha önce bu teklifi net bir şekilde reddetmişti.

Filistin'den ABD'ye çağrı
Filistinden ABDye çağrı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bölgedeki istikrarsızlık ve endişe halinin sürmesine ve güvenliğin bozulmasına yol açan İsrail müdahalelerini durdurarak, gelecekteki çatışmaları önleyecek sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için yeni ABD yönetimini göreve çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in Tulkerim kentine yönelik başlattığı saldırılarda iki Filistinlinin hayatını kaybettiği ve alt yapı ile Filistinlilerin mülklerinin sistematik bir şekilde tahrip edildiği, bu saldırıların İsrail’in Batı Şeria’da sürdürdüğü savaşın ikinci aşaması olduğu belirtilerek, Filistin halkına karşı sürdürdüğü savaşın sonuçları konusunda İsrail uyarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir aracın dün İsrail ordusuna ait insanız hava aracıyla (İHA) vurulduğu, saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hamas heyeti Mısır’a gitti

Hamas, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyetin Mısırlı yetkililerle, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail ile esir değişimi konusundaki gelişmeleri görüşmek üzere Kahire’ye gittiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, heyetin Mısırlı üst düzey yetkililerle Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması ve üç aşamalı esir değişimi konusundaki gelişmeleri ele almasının planlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridinde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Güçlerimiz son 24 saatte Gazze Şeridi'nde, güvenlik güçlerimize tehdit oluşturan şüphelilere karşı yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde “şüphelilerin” İsrail güçlerine doğru hareket ederek tehdit oluşturduğu çok sayıda olay yaşandığı iddia edilerek, askerlerin bunlara yönelik ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTrump'ın Gazze teklifine tepkiler: Orta Doğu'da şok dalgaları yaratabilir
timelineTrump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi
timelineFilistin'den ABD'ye çağrı
timelineHamas heyeti Mısır’a gitti
timelineİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti
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#İsrail#Hamas#Gazze

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