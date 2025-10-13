Son dakika... Dünyanın gözü Gazze'de! Rehine takası başladı

Son dakika... Dünyanın gözü Gazze'de! Rehine takası başladıGüncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.
Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.
Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.
İlk İsrailli rehine grubunun İsrail ordusuna teslim edilmesinin ardından ikinci grubun Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesine dakikalar kaldı.
İkinci rehine grubunun, saat 10.00'da Han Yunus'taki bir noktadan bırakılacağı ifade edildi. İkinci grupta, 13 İsrailli rehine serbest bırakılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, esir takasını Air Force One uçağında izledi.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Gazze’den serbest bırakılan İsrailli rehineleri Air Force One’da canlı yayın üzerinden takip ediyor” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tarih yazılıyor" notu yer aldı.
President Trump watching from Air force one the hostage handover.— White House News (@whnews47) October 13, 2025
As shared by @PressSec on @instagram pic.twitter.com/veRcybTYhR
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.
Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.
Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.
Öte yandan İsrailli bir yetkili, serbest bırakılan Filistinli mahkumlara ilişkin şu iddiada bulundu:
"250'si Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere, bin 716'sı ise Gazze'deki Nasser Hastanesine gönderilecek."
Gazze'de tutulan İsrailli 7 rehine, Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Rehineler, Kızılhaç yetkilileri tarafından ülkelerine götürülmek üzere İsrail ordusu yetkililerine aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "7 rehine teslim edildi. IDF, teslim edilmesi beklenen diğer rehineleri de almaya hazır" denildi.
İsrail basınının aktardığına göre serbest bırakılan rehinelerin isimlerinin Gali ve Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal olduğu belirtilirken ailelerine de haber verildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan son açıklamada "7 rehine, Savunma Kuvvetleri tarafından himayeye alınmıştır ve İsrail'e doğru yola çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İsrail hapishanelerinde tutsak edilen 1966 Filistinlinin, özgürlüklerine ulaşabilmeleri için otobüslere bindirildiği açıklandı.
Al Jazeera'da yer alan haberde, ikinci rehine grubunun saat 10.00'da Han Yunus'taki bir noktadan bırakılacağı ifade edildi.
Hamas'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının yerel saatle 08.00'de gerçekleşeceği bildirildi.
Al Jazeera'da yer alan haberde, Gazze'deki rehinelerin Netrazim Koridoru'nda İsrailli yetkililere teslim edileceği kaydedildi. Kızılhaç yetkililerinin, esir takası için harekete geçtiği açıklandı.
Esir takası kapsamında, serbest bırakılacağı duyurulan İsrail hapishanelerindeki 1.200 Filistinli'nin otobüslere bindiği aktarıldı.
İsrail basını, ilk takasın gerçekleşmesinin ardından ikinci takasın saat 10.00'da Han Yunus'ta gerçekleşeceğini duyurdu.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isim listesini açıkladı.
Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.
Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.
İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.
Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için 20’den fazla ülke lideri Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes planının imzalanması ve Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası mekanizma oluşturulması hedefleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.
Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.
Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak. Savaş sona erdi” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan açıklanan programa göre Trump, önce İsrail'e uçacak, İsrailli esir aileleri ile buluşma ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki konuşmasından sonra Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne geçecek. Trump'ın salı günü ABD'ye dönmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.
Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.
Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.
Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.
Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.
Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:
"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."
Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.
Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.