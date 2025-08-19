Son dakika: Trump, Putin ve Zelenski görüşmesi için hazırlıklar başladı: Liderler zirvesi 2 hafta içinde gerçekleşecek

Dış basın görüşmeyi nasıl gördü?

The New York Times (NYT), "Zelenski Trump'a güvenebilir mi?" başlıklı haberinde, Trump'ın, Zelenski'nin Rusya ile anlaşmaya varması halinde Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanacağına dair yalnızca belirsiz güvenceler verdiğine dikkat çekti. Haberde, Trump'ın daha önce Ukrayna güvenliğini yalnızca Avrupa ülkelerine bırakmak istediği ancak şimdi ABD'nin de Ukrayna'ya garanti sağlamakla ilgilendiği belirtildi. Trump'ın Alaska zirvesinden önce kısa sürede ateşkes sağlanmazsa Rusya'yı yaptırımlarla tehdit ettiğini de hatırlatan NYT, zirvenin ardından Trump'ın tutumunu değiştirdiğini belirtti.

The Guardian'ın haberine göre, Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile doğrudan görüşme "fikrine" açık olduğunu dile getirdi. Haberde, Beyaz Saray'daki liderler zirvesinin, Trump'ın Putin'den etkilenip onun görüşlerini tekrarlamaya başlamasının ardından bir hasar azaltma çalışması olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.





The Telegraph, Oval Ofis'teki görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamayı kabul ettiğini kaydederek, bu kararla Zelenski ve Trump arasındaki anlaşmazlıkların geride kaldığı yorumunu yaptı. Gazete, Avrupalı liderlerin, NATO'nun karşılıklı savunma maddesine atıfta bulunarak, Kiev'e "Beşinci Madde tarzı" korumalar sağlamak için Putin'den önemli bir taviz aldıklarına inandığı bilgisini paylaştı.

Rusya merkezli Russia Today (RT) News, "AB ve Kiev kaybediyor ve Trump şahidimdir" başlıklı haberinde "Washington toplantısı, Zelenski ve destekçilerinin Amerikan ve Rus liderlere yetişmeye çalıştığını gösteriyor" dedi. Washington'ın Ukrayna çatışmasındaki rolü konusunda yüksek riskli bir diplomatik çekişme yaşandığını bildiren RT, "Trump'ın davranışları, özellikle detoplantı sonrası brifinglerde Kiev veya Brüksel'in mesajlarını tekrarlamama kararı, bir işaret" ifadesini kullandı.

Alman Bild gazetesi, Washington'daki görüşmeyi "Umut gecesi" başlığıyla okuyucularına duyurarak, Zelenski'nin görüşmeye kravatsız bir takım elbiseyle katıldığını ve Trump ile diğer liderlerin karşılıklı iltifatlarda bulunarak ve espriler yaptığını belirtti. Washington'daki tablonun "umut verici" olduğunu savunan Bild, Trump'ın Rusya'ya yakın tutumunu eleştirerek, faillerle kurbanlar arasında ayrım yapmadığını iddia etti.

Fransız Le Figaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Zafer ilan etmekten çok uzağım" sözlerini manşetine taşıdı. Macron'un "şüphe ve umut arasında kaldığını" ifade eden Le Figaro, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamayı kabul etmesinin önemini vurguladı. Haberde, Macron'un Putin'in "barış arzusu" konusunda şüpheci olmaya devam ettiği kaydedildi.