Son dakika: Trump, Putin ve Zelenski görüşmesi için hazırlıklar başladı: Liderler zirvesi 2 hafta içinde gerçekleşecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı toplantının ardından Kiev yönetimi için güvenlik garantisi oluşturulması adına Avrupa ile çalıştıklarını belirtti.
Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz" dedi.
Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Rubio, "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD First Lady’si Melania Trump’a Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, "Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.
X üzerinden yaptığı paylaşımda Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle çocukların yaşadığı trajediye dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlatan Zelenski, "ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Zelenski, "Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı" ifadelerini kullandı.
The New York Times (NYT), "Zelenski Trump'a güvenebilir mi?" başlıklı haberinde, Trump'ın, Zelenski'nin Rusya ile anlaşmaya varması halinde Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanacağına dair yalnızca belirsiz güvenceler verdiğine dikkat çekti. Haberde, Trump'ın daha önce Ukrayna güvenliğini yalnızca Avrupa ülkelerine bırakmak istediği ancak şimdi ABD'nin de Ukrayna'ya garanti sağlamakla ilgilendiği belirtildi. Trump'ın Alaska zirvesinden önce kısa sürede ateşkes sağlanmazsa Rusya'yı yaptırımlarla tehdit ettiğini de hatırlatan NYT, zirvenin ardından Trump'ın tutumunu değiştirdiğini belirtti.
The Guardian'ın haberine göre, Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile doğrudan görüşme "fikrine" açık olduğunu dile getirdi. Haberde, Beyaz Saray'daki liderler zirvesinin, Trump'ın Putin'den etkilenip onun görüşlerini tekrarlamaya başlamasının ardından bir hasar azaltma çalışması olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.
The Telegraph, Oval Ofis'teki görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamayı kabul ettiğini kaydederek, bu kararla Zelenski ve Trump arasındaki anlaşmazlıkların geride kaldığı yorumunu yaptı. Gazete, Avrupalı liderlerin, NATO'nun karşılıklı savunma maddesine atıfta bulunarak, Kiev'e "Beşinci Madde tarzı" korumalar sağlamak için Putin'den önemli bir taviz aldıklarına inandığı bilgisini paylaştı.
Rusya merkezli Russia Today (RT) News, "AB ve Kiev kaybediyor ve Trump şahidimdir" başlıklı haberinde "Washington toplantısı, Zelenski ve destekçilerinin Amerikan ve Rus liderlere yetişmeye çalıştığını gösteriyor" dedi. Washington'ın Ukrayna çatışmasındaki rolü konusunda yüksek riskli bir diplomatik çekişme yaşandığını bildiren RT, "Trump'ın davranışları, özellikle detoplantı sonrası brifinglerde Kiev veya Brüksel'in mesajlarını tekrarlamama kararı, bir işaret" ifadesini kullandı.
Alman Bild gazetesi, Washington'daki görüşmeyi "Umut gecesi" başlığıyla okuyucularına duyurarak, Zelenski'nin görüşmeye kravatsız bir takım elbiseyle katıldığını ve Trump ile diğer liderlerin karşılıklı iltifatlarda bulunarak ve espriler yaptığını belirtti. Washington'daki tablonun "umut verici" olduğunu savunan Bild, Trump'ın Rusya'ya yakın tutumunu eleştirerek, faillerle kurbanlar arasında ayrım yapmadığını iddia etti.
Fransız Le Figaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Zafer ilan etmekten çok uzağım" sözlerini manşetine taşıdı. Macron'un "şüphe ve umut arasında kaldığını" ifade eden Le Figaro, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamayı kabul etmesinin önemini vurguladı. Haberde, Macron'un Putin'in "barış arzusu" konusunda şüpheci olmaya devam ettiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.
ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun" yorumunu yaptı.
Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenski arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız" ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi. ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenski, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.
Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenski, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 40 dakika süren samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.
Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler" diye konuştu.
Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi. Zelenski'yi desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için buraya geldiklerini dile getiren Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini belirttiklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini ifade etti. Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.
Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var. Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi" diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD’de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik görüşmelerde güvenlik garantilerinin ele alındığını belirterek, "Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD’nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Washington’da önemli müzakereler gerçekleştirildiğini belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump ile birçok konuyu görüştük. Uzun ve detaylı bir görüşmeydi. Savaş alanındaki durumu ve barışı daha yakın hale getirecek adımlarımız da dahil pek çok konuyu ele aldık. Ayrıca Avrupalı liderler ve ABD başkanı ile birlikte yapılan çeşitli formatlarda toplantılar da oldu" ifadelerini kullandı.
Yapılan görüşmelerde Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin ele alındığını söyleyen Zelenskiy, "Bu, savaşın sona ermesi yolunda kilit bir mesele, bir başlangıç noktasıdır. ABD’nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Ukrayna, güvenlik garantileri sonrası ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı (İHA) üretim anlaşması teklif etti. Söz konusu satın almaya ilişkin finansmanın Avrupa tarafından sağlanacağı bildirildi.
Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD ev sahipliğindeki görüşmede, Ukrayna "barışın güvencesi" amacıyla silah satın alımı ile insansız hava aracı üretim anlaşması önerisinde bulundu. Söz konusu teklifler doğrultusunda Kiev yönetiminin, "uzun vadeli barış çerçevesini güvence altına alma" hedefiyle ABD'den silah satın alımı ve insansız hava aracı üretim anlaşması önerdiği iddia edildi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladığını belirtti. Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog başlatarak durumu "çıkmazdan kurtardığını" ancak aynı zamanda Rusya'ya "baskı kurduğunu" vurgulayan Rutte, bugünün "çok başarılı" geçtiğini kaydetti.
Fox News'e verdiği demeçte, toplantıda Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktaran Rutte, ABD'nin de bu güvenlik garantisi çerçevesine dahil olma isteğini açıkladığını belirterek, Washington'un buradaki rolünün ne anlama geldiğinin ilerleyen günlerde tartışılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray Oval Ofis'teki görüşmesi sona erdi. Avrupa Birliği (AB) liderlerinin de katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası basın açıklaması yapıldı.
Trump, "Güzel bir görüşme gerçekleştirdik, çok fazla insanı hayatta tutmaya çalışıyoruz, anında etkinleşecek bir ateşkes istiyoruz, şu anda gerçekleşemiyor. Putin ve Zelenski biraz daha konuşacak bu konuda" dedi.
Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını bildirdi.