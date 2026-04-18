Son dakika... Trump Netanyahu'yu şok etti! Bunu hiç beklemiyordu...Güncelleme Tarihi:
İran Sivil Havacılık Örgütü, ülke hava sahasının bir kısmının ve bazı havaalanlarının bugün TSİ 06.30'dan itibaren açıldığını bildirdi.
ABD'nin saldırıları sonrası kapanan hava sahasına ilişkin yapılan açıklamada, "Hava sahasının bir kısmı ve bazı havaalanları bugün açılmıştır. Hava sahamızın doğu kesimindeki hava yolları uluslararası uçuşlara açıldı. Havaalanlarındaki hava trafiği, teknik hazırlık durumuna bağlı olarak kademeli olarak yeniden başlayacaktır" denildi.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.
Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, İran ile anlaşmanın Lübnan'da ateşkese bağlı olup olmadığına yönelik sorusuna, Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.
Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması hususunda ise "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a yaptığı açıklamada ABD ile İranlı müzakerecilerin hafta sonu bir araya gelerek savaşı sona erdirecek nihai anlaşmaya varmasının beklendiğini söyledi; tarafların üç sayfalık bir barış planına yaklaştığı ancak kritik konularda hâlâ görüş ayrılıkları bulunduğu belirtilirken, Trump İran’ın anlaşma istediğini ve kısa sürede sonuç alınabileceğini ifade etti.
Görüşülen plan kapsamında İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi karşılığında ABD’nin dondurulmuş 20 milyar dolarlık İran fonunu serbest bırakması ve uranyum zenginleştirmeye moratoryum getirilmesi yer alırken, Trump anlaşma sağlanmadan deniz ablukasının kaldırılmayacağını ve Hürmüz Boğazı’nın açık kalması gerektiğini vurguladı.
İran ateşkes süresince boğazı açık tutacağını duyururken, Trump anlaşmanın İsrail’in güvenliğini sağlayacağını savunup İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmasını istedi; buna karşın röportaj öncesi İsrail’in güney Lübnan’a yönelik bir İHA saldırısı düzenlediği ve İsrail hükümetinde savaşı sürdürmek isteyen kesimler bulunduğu bildirildi.
Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump'ın "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadesini kullanmasına İsrail tepki gösterdi.
İsmini açıklamayan kaynaklardan biri, Trump'ın açıklamasında "tamamen farklı bir dil kullanmasının", Netanyahu ve ekibini "şoke ettiği" ve İsrailli yetkililerin Beyaz Saray'dan bu konuda açıklama istediğini belirtti.
Haberde, Netanyahu ve ekibinin, Trump'ın Lübnan hakkındaki yorumlarını medyadan öğrendiği ve "hazırlıksız yakalandığı" değerlendirmesi yapıldı.
Beyaz Saray'dan bir yetkili de konuyla ilgili açıklamasında, "Başkan'ın Lübnan ve İsrail arasında imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail'in Lübnan hedeflerine karşı herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkça belirtiyor. Ancak planlı, yakın tehdit oluşturan veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma hakkını saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.
"İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak"
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslenmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, daha önce yaşanan ihlaller ve son gelişmelere dikkat çekerek, "Daha önce karşı taraf ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemiş, İran da buna karşılık gerekli adımları atmıştı. Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin istenilen düzeyde sağlanamamasının nedeni de bu ihlallerdi. Ancak karşı tarafın dün gece Lübnan’daki ateşkese ilişkin taahhüdünü yerine getirmesi üzerine, İran da karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin daha önce açıklanan koordinatlar doğrultusunda, yetkili mercilerle koordinasyon içinde ve belirlenen güzergahta yapılacağını, güvenli geçişin sağlanacağını ilan etti" dedi.
"İhlal olursa karşılık verilecek"
Muhtemel bir ateşkes ihlalinde İran’ın atacağı adımlara değinen Bekayi, "İran, Hürmüz Boğazı’nın koruyucusudur ve gerektiği her durumda ülkenin çıkar ve haklarını korumaya yönelik tedbirlerin uygulanmasında hiçbir taviz vermeyecektir. Karşı tarafın yeniden taahhütlerine uymaması halinde İran gerekli karşılığı verecektir. Bu yönde tüm hazırlıklar yapılmıştır. Ayrıca ablukanın sürmesi durumunda İran gereken karşı adımları atacaktır ve bu durum ateşkesin ihlali sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
"Ateşkes uzatılmasına ilişkin görüşme yapılmadı"
Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, "Ateşkes mutabakatının süresi iki haftadır. Son bir haftadır da savaşın tamamen sona erdirilmesine zemin hazırlamak için müzakereler sürüyor. Ateşkesin uzatılmasına ilişkin şu ana kadar herhangi bir görüşme yapılmadı. İran’ın tüm odağı ise Pakistanlı arabulucunun katkısıyla, ülkenin çıkar ve hakları doğrultusunda savaşın kalıcı olarak sona ermesi için gerekli şartların sağlanmasına yöneliktir" ifadelerini kullandı.
"Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması sosyal medyada belirlenmez"
Bekayi, "İran’ın çıkar ve taleplerinin bir anlaşma çerçevesinde karşılandığını gördüğümüz anda, anlaşmaya çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kapsamda yaptırımların kaldırılması ve uğranılan zararların telafisi bizim için temel önceliklerdir. Müzakerelerin hiçbir başlığında belirsizlik bulunmuyor, tutumumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk. Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması ise sosyal medyada belirlenmez, bu konuda karar verici olan İran’dır" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, İsrail-Lübnan arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, "Size hatırlatmak isterim ki, 43 yıl sonra ilk kez İsrail temsilcileri Lübnan temsilcileriyle doğrudan görüşüyor. Barışa giden yol hala uzun, ancak biz bu yola çıktık" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Lübnan ile ateşkesi kabulüne yönelik seçimine ilişkin açıklamada, "Bir elimiz silah tutuyor, diğeri ise barış için uzanıyor" dedi.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine, Lübnan hükümetiyle ortak bir diplomatik ve askeri çözüm geliştirme fırsatına şans verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Bir hedefimiz daha var, o da Hizbullah'ın tasfiye edilmesi. Size tekrar tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu bir günde gerçekleşebilecek bir şey değil" dedi.
Netanyahu, Hizbullah’ın tanksavar silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ve Hizbullah roketlerinin yüzde 90’ının imha edildiğini iddia ederken, "Açıkçası, henüz işimizi bitirmedik. Geriye kalan roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine ilişkin çeşitli, detaylarından bahsedemeyeceğim planlarımız var" dedi.
Ortadoğu’da 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan ve 2 Mart’ta Lübnan’a sıçrayan yangın aylar sonra sönmek üzere. Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edilirken, İran da “kırmızı çizgisi” Lübnan’a paralel olarak dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın açıldığını duyurdu.