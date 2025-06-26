Son dakika... Trump, Netanyahu'ya sahip çıktı: İran'a şimdi de silahlanmama şartı!

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in neredeyse bir haftadır kameralar önüne çıkmaması ve herhangi bir açıklama yapmaması, ülke genelinde siyasi çevrelerden sıradan vatandaşlara kadar herkesin Hamaney'in nerede olduğunu merak etmesine yol açtı.
İran devlet televizyonunda salı günü yayınlanan bir programda sunucu, Hamaney'in Arşiv Ofisi Başkanı Mehdi Fazaeli'ye izleyicilerin endişelerini aktararak, "İnsanlar yüce lider konusunda endişeli. Bize durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" diye sordu. Fazaeli, soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.
NYT'nin bildirdiğine göre, İranlı siyasi analist ve İslam Devrim Muhafızları komutanı General Yahya Safavi'nin oğlu Hamzeh Safevi, güvenlik yetkililerinin İsrail'in ateşkes döneminde bile Hamaney'e suikast düzenleme ihtimalini ciddiye aldığını belirtti. Safevi, bu nedenle liderin güvenliği için olağanüstü önlemler alındığını, dış dünyayla temasın bile sıkı kontrollere tabi tutulduğunu ifade etti. Safevi, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış yolu olarak pragmatik bir yaklaşımın benimsendiğini ve Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan gibi figürlerin güçlendirilmesinin bu sürece katkı sağlayabileceğini dile getirdi ve Hamaney'in önemli kararlarda uzaktan da olsa etkisini sürdürdüğüne inandığını sözlerine ekledi.
CIA Direktörü John Ratcliffe, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların nükleer programa "önemli ölçüde zarar verdiğini" ifade etti. CIA yönetimi ise Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) tesislerde ciddi hasar oluşmadığı yönündeki ilk raporunun erken değerlendirmelere dayandığını ve artık geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü.
New York Times'ın (NYT) haberine göre, hasarın boyutları diğer ABD istihbarat kuruluşları tarafından da inceleniyordu. NYT, CIA'in son raporundan önce "kamuoyuna yansıyan hiçbir raporun, Trump'ın saldırıların yol açtığı yıkım seviyesine dair iddialarını doğrulamadığını" hatırlattı. Trump, CNN International'ın yanı sıra NYT'yi de yalan haber yapmakla suçlamıştı. DIA'nın raporu, ABD'nin İran'a ait üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırılarının üzerinden henüz 24 saatten biraz fazla bir süre geçmişken elde edilen verilere dayanıyordu.
CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programının yok edildiği yönündeki iddialarına "dünyanın inanmasını istemesinin" iki temel nedeni bulunduğunu öne sürdü. CNN'e göre ilk neden, Trump'ın başkanlık dönemi boyunca güçlü adam kişiliğini ön plana çıkaran, cesur, eşsiz ve yanılmaz bir lider imajı oluşturma çabası. CNN, bu durumun sonucu olarak Trump'ın İran konusunda "gerçek olmayan iddialar ürettiğini" belirtti. ABD'li basın kuruluşu, Beyaz Saray yönetiminin bu anlatıyı zedeleyecek gerçekler karşısında rahatsızlık duyduğunu iddia etti.
İkinci neden ise, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini koruduğuna ya da ABD'nin saldırıları sonrasında programını yeniden başlatabileceğine dair herhangi bir kanıtın ortaya çıkması durumunda, ABD'nin "işi tamamen bitirmek" ve İran'ın nükleer kabiliyetlerindeki olası ilerlemeleri engellemek için "savaşa girmek zorunda kalacak olması" diye tanımlandı. CNN, böyle bir durumda, ABD'nin girmek istemediği uzun vadeli bir "yarı savaş durumunda" kalacağını ve Trump'ın "MAGA" (ABD'yi Yeniden Harika Yap) tabanından tepki göreceğini kaydetti.
İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bunun yanı sıra İran'ın silahlanmaktan kaçınmasının da önemli bir sınır olduğunu ifade etti.
Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler" diye konuştu.
ABRAHAM ANLAŞMALARI'YLA İLGİLİ 'BÜYÜK DUYURU'
CNBC'ye demeç veren Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti. Witkoff, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan çatışmanın sona erdiğini ve bu çatışmaların sonu gelmeyen bir savaşa dönüşmesinin önüne geçildiğini kaydetti.
Taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduklarını ifade eden Witkoff, böylesine kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğuna dair güçlü sinyaller aldıklarını ve İran'ın buna hazır olduğuna yönelik şahsi bir kanaatinin oluştuğunu söyledi. Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz" dedi.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile askeri temsilcilerin Penatgon'da sabah saat 08.00'da düzenlenecek basın toplantısına katılacaklarını ifade etti.
Başkan Trump, "Bu toplantı, Amerikan pilotlarımızın onuru için mücadele etmeyi amaçlıyor." açıklamasını yaptı.
Pilotların 36 saat boyunca "düşman" bölgesinde tehlikeli uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "efsanevi" işler başardığını ancak CNN ve New York Times tarafından yapılan sahte haberleri gördüklerinde çok üzüldüklerini belirtti.Haberlerin amacının kendisini küçük düşürmek olduğunu savunan Trump, "Yarınki basın toplantısı hem ilgi çekici hem de tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte olacak. Keyfini çıkarın!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" olarak nitelendirerek, davanın derhal iptal edilmesini talep etti. Truth Social hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etti. Trump, İsrail tarihinde kimsenin "Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını" savunarak, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını "cadı avı" olarak nitelendirdi.
Netanyahu'nun "çok daha iyisini" layık ettiğini iddia eden ve İsrail Başbakanı için övgü dolu sözler kullanan Trump, "Binyamin Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir. İsrail’i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırısıyla ilgili değerlendirmesinde "Hepsini yok ettik" dedi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) raporuna göre ise tesisler az hasar aldı. Söz konusu Pentagon raporunun basına yansımasının ardından Trump, Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı ve bu haberlerin "tarihin en başarılı askeri operasyonlarından birini lekelemek" için yapıldığını öne sürdü. "İran’daki nükleer tesislerin tamamen yok olduğu" savını yineleyen Trump, haberi yapan CNN muhabiri Natasha Bertrand’ın işten çıkarılmasını talep etti.