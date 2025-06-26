Son dakika... Trump, Netanyahu'ya sahip çıktı: İran'a şimdi de silahlanmama şartı!

İran'da 'Hamaney nerede?' tartışması

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in neredeyse bir haftadır kameralar önüne çıkmaması ve herhangi bir açıklama yapmaması, ülke genelinde siyasi çevrelerden sıradan vatandaşlara kadar herkesin Hamaney'in nerede olduğunu merak etmesine yol açtı.





İran devlet televizyonunda salı günü yayınlanan bir programda sunucu, Hamaney'in Arşiv Ofisi Başkanı Mehdi Fazaeli'ye izleyicilerin endişelerini aktararak, "İnsanlar yüce lider konusunda endişeli. Bize durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" diye sordu. Fazaeli, soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

NYT'nin bildirdiğine göre, İranlı siyasi analist ve İslam Devrim Muhafızları komutanı General Yahya Safavi'nin oğlu Hamzeh Safevi, güvenlik yetkililerinin İsrail'in ateşkes döneminde bile Hamaney'e suikast düzenleme ihtimalini ciddiye aldığını belirtti. Safevi, bu nedenle liderin güvenliği için olağanüstü önlemler alındığını, dış dünyayla temasın bile sıkı kontrollere tabi tutulduğunu ifade etti. Safevi, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış yolu olarak pragmatik bir yaklaşımın benimsendiğini ve Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan gibi figürlerin güçlendirilmesinin bu sürece katkı sağlayabileceğini dile getirdi ve Hamaney'in önemli kararlarda uzaktan da olsa etkisini sürdürdüğüne inandığını sözlerine ekledi.