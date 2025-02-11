Son dakika... Trump Hamas'ı tehdit edip süre verdi: İsrail teyakkuza geçti! İzinler iptal, takviye birlikler gönderildi

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ABD başkanı Donald trump bugün de Hamas'a yönelik tehdidi ile dünya gündeminde. Trump dün yaptığı açıklamada Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.
İngiliz Guardian gazetesi Trump'ın açıklamasının 3 haftalık ateşkesin sonu olabileceğini yazdı ve İsrail ordusu Gazze çevresinde teyakkuza geçtiğini vurguladı. Bunun Trump'ın Gazze'deki krize ikinci beklenmedik müdahalesi olduğunu belirten gazete, Trump'ın ABD'nin bölgedeki en yakın müttefikleri arasında yer alan Ürdün ve Mısır'a da baskıyı artırdığını yazdı. ABD başkanı Trump kendisine yardım etmemeleri durumunda iki ülkeye yardımları kesebileceğini belirtmişti.
BBC Trump'ın kışkırtıcı teklifini adeta ikiye katladığını ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini belirtirken bölgedeki endişelerin de giderek körüklendiğini yazdı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Washington’da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın desteklenmesini de içeren ABD-Mısır ortaklığının önemini teyit ettiği kaydedildi. "Bakan Rubio, rehinelerin serbest bırakılması ile Gazze'de insani yardımların ve tıbbi tahliyelerin sürmesi konularında Mısır'ın gösterdiği arabuluculuk çabaları için Abdulati’ye teşekkür etti" denilen açıklamada, "Bakan Rubio, Gazze'nin yönetimi ve güvenliği için çatışma sonrası planlamada yakın işbirliğinin önemini yineledi ve Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetemeyeceğini ve İsrail'i tehdit edemeyeceğini vurguladı" denildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere katılan İsrailli müzakere heyetinin başlıca görevinin "bir krizin çıkmasını önlemek" olduğu ancak Hamas'ın esir takasının 6. turunun askıya alınmasını duyurması sebebiyle bu konuda başarının sağlanamadığı belirtildi.Haberde, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'den ismi açıklanmayan yetkililerin, "İsrail'in tutumuna, özellikle de ikinci aşama için müzakerelerin ertelenmesine yönelik öfke mevcut." dediği aktarıldı.İsrail ordu radyosunun haberinde de Hamas'ın esir takasını askıya almasına ilişkin, "Bu durum, bir kez daha Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarının imtihanı olacak." ifadesi kullanıldı.
Katar ve Mısır'ın daha önce bu tür engelleri aştığı hatırlatılan haberde, ABD yönetiminin baskısı göz önüne alındığında aynı başarıyı tekrar gösterip gösteremeyeceklerinin merak konusu olduğu kaydedildi.Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi ve Refah Sınırı Kapısı'nın açılmasının ardından İsrail ordusunun "savaşa dönmekten başka baskı aracının kalmadığı" aktarıldı.KAN'ın haberinde, dün İsrail müzakere heyetinin Netanyahu'dan ateşkesin ikinci aşamasının görüşülmemesi talimatı almasının ardından Doha'dan döndüğü belirtilmişti.Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuzun artırıldığı, savaşçı ve diğer operasyonel birliklerin izinlerinin iptal edildiği paylaşıldı.Bölgeye takviye güç gönderileceği, bunların da çeşitli senaryolar için hazırlık olduğu belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas'ın açıklamasının ateşkes anlaşmasının "tamamen ihlali" olduğunu ve çatışmaların yeniden başlayabileceği sinyalini verdiğini söyledi.Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna Gazze'de olası her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde alarma geçmeleri talimatını verdim ." dedi. İsrailli bakan Gazze çevresindeki "hazırlık seviyesinin" artırıldığını vurguladı.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.Trump, cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.
"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.