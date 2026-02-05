Son dakika... Trump, Hamaney'i hedef aldı: Yeni nükleer plan iddiası! Netanyahu'dan beklenmedik karar

Arabuluculardan anlaşma çerçevesi önerisi

Al Jazeera’nın edindiği bilgilere göre, arabulucular, bu hafta yapılması planlanan kritik İran-ABD görüşmeleri öncesinde taraflara bir anlaşma çerçevesi sundu. Öneriler arasında İran devletinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini bir süreliğine durdurması ve mevcut stoklarını üçüncü bir ülkeye devretmesi yer alıyor.

Kaynaklar, önerilen çerçevenin yalnızca nükleer programla sınırlı olmadığını belirtti. İran’ın balistik füzelerinin kullanımına ve bölgedeki müttefiklerine silah sağlamasına yönelik kısıtlamalar da paketin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

URANYUM STOĞUNUN GELECEĞİ

Önerilen anlaşmaya göre, İran hükümeti 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirme oranını sıfıra indirmeyi taahhüt edecek. Bu sürenin ardından ise uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 1,5’in altında tutacak.

İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunun, yaklaşık 440 kilogramının yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtilirken, bu stokların tamamının üçüncü bir ülkeye devredilmesi planlanıyor.

Sunulan çerçeve, nükleer programın ötesine geçerek İran’ın bölgedeki devlet dışı müttefiklerine silah ve teknoloji transferinden kaçınmasını da içeriyor. Kaynaklar, bu adımın bölgesel gerilimi azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

BALİSTİF FÜZE DOSYASI

Tahran yönetiminin balistik füzeleri kullanmayacağına dair güvence vermesi de bekleniyor. Ancak bu taahhüdün, Washington’un İran’ın balistik füze kapasitesini sınırlandırılma taleplerinin gerisinde kaldığı vurgulandı.

Kaynaklardan biri, 3 arabulucu ülke tarafından İran ile ABD arasında bir "saldırmazlık anlaşması" önerisinin de gündeme getirildiğini ifade etti.