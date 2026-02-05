Son dakika... Trump, Hamaney'i hedef aldı: Yeni nükleer plan iddiası! Netanyahu'dan beklenmedik karar

Son dakika... Trump, Hamaney'i hedef aldı: Yeni nükleer plan iddiası! Netanyahu'dan beklenmedik kararGüncelleme Tarihi:
Al Jazeera’nın edindiği bilgilere göre, arabulucular, bu hafta yapılması planlanan kritik İran-ABD görüşmeleri öncesinde taraflara bir anlaşma çerçevesi sundu. Öneriler arasında İran devletinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini bir süreliğine durdurması ve mevcut stoklarını üçüncü bir ülkeye devretmesi yer alıyor.
Kaynaklar, önerilen çerçevenin yalnızca nükleer programla sınırlı olmadığını belirtti. İran’ın balistik füzelerinin kullanımına ve bölgedeki müttefiklerine silah sağlamasına yönelik kısıtlamalar da paketin önemli başlıkları arasında bulunuyor.
URANYUM STOĞUNUN GELECEĞİ
Önerilen anlaşmaya göre, İran hükümeti 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirme oranını sıfıra indirmeyi taahhüt edecek. Bu sürenin ardından ise uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 1,5’in altında tutacak.
İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunun, yaklaşık 440 kilogramının yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtilirken, bu stokların tamamının üçüncü bir ülkeye devredilmesi planlanıyor.
Sunulan çerçeve, nükleer programın ötesine geçerek İran’ın bölgedeki devlet dışı müttefiklerine silah ve teknoloji transferinden kaçınmasını da içeriyor. Kaynaklar, bu adımın bölgesel gerilimi azaltmayı hedeflediğini ifade etti.
BALİSTİF FÜZE DOSYASI
Tahran yönetiminin balistik füzeleri kullanmayacağına dair güvence vermesi de bekleniyor. Ancak bu taahhüdün, Washington’un İran’ın balistik füze kapasitesini sınırlandırılma taleplerinin gerisinde kaldığı vurgulandı.
Kaynaklardan biri, 3 arabulucu ülke tarafından İran ile ABD arasında bir "saldırmazlık anlaşması" önerisinin de gündeme getirildiğini ifade etti.
NBC News’e röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran devletinin nükleer faaliyetlerine ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Trump, İsrail’in haziran ayında İran’a yönelik yürüttüğü saldırılar ve ABD’nin İran nükleer tesislerini hedef alan operasyonlarının ardından, Tahran yönetiminin yeni bir nükleer tesis kurmayı planladığını öne sürdü.
'BİZİMLE MÜZAKERE EDİYORLAR'
Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'e ilişkin, "Bence çok endişelenmeli, evet endişelenmeli. Bildiğiniz gibi, bizimle müzakere ediyorlar" ifadelerini kullandı.
YENİ NÜKLEER TESİS İDDİASI
Trump, İran’ın ülkenin farklı bir bölgesinde yeni bir tesis inşa etmeyi değerlendirdiğini belirtti. Bu durumdan haberdar olduklarını ifade eden Trump, İran hükümetine sert bir uyarıda bulunduğunu dile getirerek, “Bunu yaparsanız, size çok kötü şeyler yapacağız dedim” açıklamasını yaptı.
ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesini bugün toplayacağı bildirildi. İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplama kararı aldığı belirtildi.
'ALIŞILMADIK BİR DURUM'
The Times of Israel gazetesinin haberinde, bakanların kabine toplantısından görece kısa bir süre önce haberdar edilmesinin "alışılmadık bir durum" olduğuna dikkati çekildi.
Bakanlara bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmediği ifade edildi.
Katar'ın resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, ABD'nin katılımıyla 11 gün süren "Arap Körfezi Güvenliği-4" tatbikatının sona erdiği bildirildi. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Arap Körfezi Güvenliği-4" tatbikatına Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin yanı sıra ABD'nin katıldığı belirtildi.
Tatbikatta KİK ülkelerinden güvenlik ve emniyet birimlerinin yanı sıra ABD'den özel birimlerin yer aldığı vurgulanan haberde, kapanış töreninde katılımcı ülkelerden içişleri bakanları ve emniyet yetkililerinin hazır bulunduğu ifade edildi.
70'TEN FAZLA SENARYO UYGULANDI
Tatbikatta 260 saati aşkın eğitimde 70’ten fazla saha senaryosunun uygulandığı, kapanış töreninde de güvenlik birimleri tarafından saha operasyonları, güvenlik sorunlarıyla mücadelede yüksek düzeyde hazırlık, profesyonellik ve gelişmiş yeteneklerin sergilendiği kaydedildi. Güvenlik tatbikatının, ABD ile İran arasında gerginliğin tırmandığı ve bu gerginliği düşürmek için çaba sarf edildiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yerine ilişkin ortaya çıkan belirsizliğin ardından bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldüğü iddia edildi.
9 ÜLKEDEN ABD'YE BASKI
Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkili, bölgeden en az 9 ülke liderinin Beyaz Saray'a "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde baskı yaptığını ve bu görüşmelerin ardından ABD'nin Umman'da masaya oturmayı kabul ettiğini açıkladı. Aynı yetkililer, görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki belirsizliğin de ortadan kaldırılarak İran'ın önerisinin ABD tarafında kabul gördüğünü dile getirdi.
'HALA ŞÜPHELERİMİZ VAR'
Yetkililerden biri, "Söz konusu liderler, görüşmeyi yapmamızı ve İranlıların söyleyeceklerini dinlememizi istediler. Arap ülkeleri ısrar ederse toplantıyı yapacağımızı söyledik. Ancak hala şüphelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.