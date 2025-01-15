Son dakika...Gazze'de ateşkes sağlandı... Katar anlaşmanın detaylarını açıkladı

BM: Anlaşma uygulanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını takdir ettiğini aktaran Guterres, "Tüm taraflara anlaşmanın tam olarak uygulanması için yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Guterres, en başından beri kendisinin bu çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Guterres, temel önceliğin şimdi bu ihtilaf nedeniyle meydana gelen korkunç acıyı dindirmek olduğunu ifade ederek, BM'nin hem anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hem de Filistinlilere insani yardımı artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Ateşkesin Gazze'de insani yardımlara yönelik engelleri kaldırmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Bu anlaşma kritik öneme sahip bir ilk adım. Ancak, çabalarımızı daha geniş hedefler için sarf etmeye devam etmeliyiz." dedi.

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki birliği sağlamanın öneminin altını çizerek, aynı zamanda birlik halinde bir Filistin yönetiminin sağlanmasının öncelik olduğunu söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

BM Genel Sekreteri Guterres, "Taraflara ve ortaklara bu fırsatı değerlendirerek Filistinliler, İsrailliler ve bölge için daha iyi bir gelecek inşa etme, işgali sona erdirme ve uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İki halkın da isteklerinin ancak iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini kaydeden Guterres, mevcut BM kararları ve anlaşmalarının bunun için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.

Guterres, hayatını kaybeden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanlarına başsağlığı dileklerini ileterek BM'nin, barış, istikrar ve Filistin, İsrail ve bölge halkına daha umutlu gelecek için destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

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