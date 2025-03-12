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Son dakika... Trump duyurdu: ABD heyeti Rusya'ya gidiyor

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#ABD#Rusya#Donald Trump
Son dakika... Trump duyurdu: ABD heyeti Rusyaya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 19:30

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında." ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, ABD heyetinin Rusya'ya gittiğini duyurdu. Öte yandan Rusya'ya da tehditlerde bulunan ABD Başkanı Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanması yönünde adımlar atılan ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Trump "Burada daha önce barış istemiyor gibi görünen birisi vardı. (Zelenski) Şimdi kabul etti. Şu an Rusya'ya giden bir heyetimiz var. Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Trump, "Eğer anlaşma yürürlüğe girerse ateşkes olacak. Şimdi her şey Rusya’ya bağlı Umarım Rusya’dan da bir ateşkes sağlayabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek burada barışa giden yolun yüzde seksenini tamamlamış oluruz. Olumlu mesajlar aldım Rusya’dan ancak olumlu mesaj hiçbir şey ifade etmiyor. Ateşkesi kabul etmezlerse bu çok ciddi bir durum. Bu savaş üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilecek bir savaş. Bunun olmasına asla izin vermem." diye konuştu.

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TRUMP: İSTERSEM RUSYA'YI MAHVEDEBİLİRİM

Öte yandan Rusya'ya da tehditlerde bulunan ABD Başkanı Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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#ABD#Rusya#Donald Trump

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