Son dakika...Trump dünyayı sarstı! Tepkiler çığ gibi: 'Sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak'

'Sonuçları korkunç olacak' AB misilleme hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin karşılıklı tarifelerine karşı ek önlemler hazırladıklarını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın AB de dahil bütün ülkelere yönelik duyurduğu tarifelerin dünya ekonomisine büyük bir darbe olduğunu belirten von der Leyen, bundan derin üzüntü duyduğunu vurguladı.Von der Leyen, karşılıklı tarifelerin muazzam sonuçlar doğuracağına işaret ederek, "Küresel ekonomi büyük zarar görecek, belirsizlik artacak ve korumacılık daha fazla yükselecek. Bunun sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak." dedi.



Tarifelerin etkilerinin hemen hissedileceğine ve dünya çapındaki tüketicilere zarar vereceğine dikkati çeken von der Leyen, "Milyonlarca vatandaş daha yüksek market faturalarıyla karşı karşıya kalacak. İlaçlar ve ulaşım daha pahalı olacak. Enflasyon artacak." diye konuştu.Von der Leyen, belirsizliğin artacağını, tedarik zincirlerinin bozulacağını ve külfetli bürokrasi ortaya çıkacağını ifade ederek, ABD ile iş yapmanın maliyetinin büyük ölçüde artacağını anlattı.Küresel ticaret sisteminde bir düzen kalmadığına işaret eden von der Leyen, ABD'nin ticaret ortaklarını karmaşa ve kaos içine soktuğunu belirtti.Von der Leyen, küresel ticaret sisteminde ciddi eksiklikler olduğu ve bazılarının bundan haksız menfaat elde ettiği konusunda ABD Başkanı Trump'a katıldığını dile getirdi.Küresel ticaret sistemini ekonominin gerçeklerine uygun hale getirmek için yapılacak her türlü çabayı desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Ancak şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. İlk ve son aracınız olarak tarifelere başvurmak sorunu çözmeyecektir." şeklinde konuştu.



Von der Leyen, transatlantik ticarette engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye her zaman hazır olduklarını anımsatarak, "Aynı zamanda, karşılık vermeye de hazırız. Çelik üzerindeki tarifelere yanıt olarak ilk karşı önlem paketini zaten tamamlıyoruz. Şimdi, müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.Yeni tarifelerin dolaylı etkilerinin neler olacağını yakından takip edeceklerine işaret eden von der Leyen, "Küresel kapasite fazlasını ve pazarımıza damping yapılmasını kabul etmeyiz." dedi.Von der Leyen, Avrupa'nın çıkarlarını ve değerlerini savunacaklarını belirterek, sorunların müzakere yoluyla giderilebileceğini anlattı.ABD tarifelerinin kaçınılmaz olarak ortaya koyacağı etkilere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden von der Leyen, "Avrupa, bu fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." diye konuştu.