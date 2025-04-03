Son dakika...Trump dünyayı sarstı! Tepkiler çığ gibi: 'Sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak'

Dünyadan ilk tepkiler: Çin, Kanada, Güney Kore, İtalya...

Çin Ticaret bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada "ABD, uluslararası ticaret kurallarına aykırı olan ve ilgili tarafların meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde baltalayan öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayanan sözde ‘karşılıklı tarifeleri’ çizdi" dedi.Çinli yetkili, Trump yönetiminin karşılıklı gümrük vergileri uygulama kararını "tipik bir tek taraflı zorbalık uygulaması" olarak nitelendirdi ve birçok ülkenin "güçlü memnuniyetsizlik ve açık muhalefet" ifade ettiğini sözlerine ekledi.



Açıklama, Trump'ın Çin'e %34, Avrupa Birliği'ne %20, Vietnam'a %46 ve Tayvan'a %32 olmak üzere birçok ülkeye yüksek gümrük vergisi oranları uygulamasının ardından geldi.Beyaz Saray CNBC'den Eamon Javers'e Pekin'e uygulanan gümrük vergisi oranının Çin'den yapılan ithalata uygulanan mevcut %20'lik gümrük vergisine ek olarak getirildiğini, yani Çin'e uygulanan gerçek gümrük vergisi oranının %54 olduğunu açıkladı. Diğer ülkeler de tarife önlemlerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek Çin'e katıldı.



Kanada Başbakanı Mark Carney, hükümeti Perşembe günü açıklanacak karşı önlemler setine hazırlanırken Ottawa'nın tarifelerle "amaç ve güçle" mücadele edeceğini söyledi.



Güney Kore'nin Başkan vekili Han Duck-soo, otomobil endüstrisi de dahil olmak üzere etkilenecek sanayi ve işletmeler için acil destek önlemleri alınmasını emretti ve yetkililere ek vergilerin etkisini en aza indirmek için Washington ile aktif olarak müzakere etme talimatı verdi.



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Trump'ın gümrük vergilerini "kötü bir karar" olarak nitelendirdi ve önlemlerin “bir dostun eylemi” olmadığını söyledi, ancak ABD'ye karşı karşılıklı vergilerle yanıt vermeyi reddetti.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük tarifesi getirmesini "yanlış bir tedbir" olarak değerlendirdiğini belirtti. Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesini, yanlış bir tedbir olarak değerlendiriyorum ve bu, hiçbir tarafın çıkarına değildir." ifadesini kullandı.



Ticaret savaşlarının risklerine dikkati çeken Meloni, şunları kaydetti:



"ABD ile bir anlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız, çünkü böyle bir ticaret savaşının kaçınılmaz olarak Batı'yı zayıflatıp, diğer küresel aktörlerin lehine işleyeceğine inanıyoruz. Her durumda, her zaman olduğu gibi, İtalya’nın ve ekonomisinin çıkarlarını koruyarak, diğer Avrupa ortaklarımızla da istişare içinde hareket edeceğiz."