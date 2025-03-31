Son dakika...Trump 'bombalarla' tehdit etmişti, İran'dan yanıt geldi!

Hamaney İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Güçlü karşılık veririz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değindi.



İsrail'in, Gazze, Lübnan ve Filistin'de Ramazan ayında çocukları öldürerek soykırıma devam etmesinin Müslümanları derinden üzdüğünü ve bu katliamların ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Hamaney, "Bu suç şebekesi Filistin'den atılmalıdır ve bu gerçekleşecektir. Herkes bu kötü varlığın bu bölgeden yok edilmesi için çaba göstermelidir." dedi.



Hamaney, İsrail'in sömürgeci güçler adına bu suçları işlediğini ve ülkeleri işgal ettiğini söyleyerek, "Ellerinden gelse bütün bölgeyi işgal ederler. Şu anda da Suriye'yi işgal ediyorlar. Bunu sömürgecilerin vekil gücü olarak yapıyor. Bu bölgede tek bir vekil güç var o da yozlaşmış gaspçı Siyonist rejimdir." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine isim vermeden işaret eden Hamaney, şunları söyledi:



"Bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar. Dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler. Ülke içinde fitne çıkarmaya kalkarlarsa da milletin kendisi bunun cevabını verecektir."



Trump dün İran'ı nükleer program konusunda tehdit ederek "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" demişti.İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump bugün de "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi. Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız." şeklinde konuştu.