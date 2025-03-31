Son dakika...Trump 'bombalarla' tehdit etmişti, İran'dan yanıt geldi!

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı tartışmalı görevden alma kararının ardından kurumun başına kimi atamak istediğini açıkladı.Açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin mülakat izninin ardından Netanyahu'nun "7 aday ile derinlemesine görüştüğü" kaydedildi.
Netanyahu adaylarla yaptığı mülakatların ardından eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Sharvit'i bir sonraki Şin-Bet Direktörü olarak atamaya karar verdi.Beş yılı Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere İsrail ordusunda 36 yıl görev yaptığı belirtilen Sharvit'in, Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı operasyonlar yürüttüğü öne sürüldü.
Açıklamada, Şin-Bet'in 7 Ekim 2023'te ciddi bir sarsıntı yaşadığı ve Netanyahu'nun Sharvit'in kurumu bundan kurtaracağına inandığı kaydedildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alacağını bildirmiş, Bar ise Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı.
İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı .İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondurmuştu.
Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel protesto gösterileri başlamıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değindi.
İsrail'in, Gazze, Lübnan ve Filistin'de Ramazan ayında çocukları öldürerek soykırıma devam etmesinin Müslümanları derinden üzdüğünü ve bu katliamların ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Hamaney, "Bu suç şebekesi Filistin'den atılmalıdır ve bu gerçekleşecektir. Herkes bu kötü varlığın bu bölgeden yok edilmesi için çaba göstermelidir." dedi.
Hamaney, İsrail'in sömürgeci güçler adına bu suçları işlediğini ve ülkeleri işgal ettiğini söyleyerek, "Ellerinden gelse bütün bölgeyi işgal ederler. Şu anda da Suriye'yi işgal ediyorlar. Bunu sömürgecilerin vekil gücü olarak yapıyor. Bu bölgede tek bir vekil güç var o da yozlaşmış gaspçı Siyonist rejimdir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine isim vermeden işaret eden Hamaney, şunları söyledi:
"Bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar. Dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler. Ülke içinde fitne çıkarmaya kalkarlarsa da milletin kendisi bunun cevabını verecektir."
Trump dün İran'ı nükleer program konusunda tehdit ederek "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" demişti.İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump bugün de "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi. Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız." şeklinde konuştu.
İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Han Yunus kampında "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı.Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde "en-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Hamas unsurlarının sabahın erken saatlerinde Gazze’nin kuzeyinde yer alan Erez sınır kapısına yönelik söz konusu saldırısına ilişkin soruşturmasının ciddi istihbarat, hazırlık, organizasyon, koordinasyon ve liderlik eksiklikleri yaşandığını ortaya koyduğu belirtildi.
Hamas mensuplarının Erez sınır kapısını sadece yarım saatten kısa bir sürede aştığı ve Erez üssünün yalnızca 120 Filistinli tarafından ele geçirildiği aktarılan haberde, saldırının gerçekleştiği saatlerde askeri birliklerin organize hareket edemediği, bazı üst düzey subayların çatışma sırasında sığınaklara çekilerek yönetimi uzaktan sağlamaya çalıştığı ifade edildi.
Haberde, Erez geçidinde saldırının ilk saatlerinde 9 İsrail askerinin öldürülmesi ve 3'ünün esir alınmasına rağmen, bölgeye takviye birliklerin ancak öğleden sonraya doğru ulaşabildiği kaydedildi.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail'in serbest bırakılacak canlı İsrailli esir sayısını olabildiğince artırmak istediği aktarıldı.Tel Aviv yönetiminin yeni bir ateşkes teklifi sunduğu belirtilen haberde, teklifte 50 günlük ateşkes karşılığında canlı ve ölü Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılmasının talep edildiği ifade edildi.
Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin, 29 Mart'ta, arabuluculardan ateşkes için yeni bir teklif almasının ardından uzun bir görüşme yaptığı kaydedildi.Söz konusu teklife göre aralarında ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander'ın da bulunduğu 5 esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin kaçının canlı olacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle teklifi reddettiği ileri sürüldü.
Haberde, bunun üzerine İsrail'in yeni bir teklif sunarak 50 günlük ateşkes karşılığında Gazze'deki esirlerin yarısının serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek ‘Türkiye'nin Suriye'deki varlığını’ ele alacağı belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ‘Türkiye'nin Suriye'deki varlığına’ ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını açıkladı. Toplantının geçen haftakine benzer olacağı kaydedilerek, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı bildirildi.