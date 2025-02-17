Son dakika... Trump Avrupa'yı karıştırdı: Paris'te acil zirve! İngiltere ve Almanya'dan flaş açıklamalar

Almanya, Ukrayna'nın silah ve askerden arındırılması fikrini kabul etmeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalıların Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması fikrini kabul etmeyeceğini söyledi.Ülkede 23 Şubat'taki seçimde Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel RTL televizyonunda karşı karşıya geldi.



Scholz, Ukrayna ile ilgili planlanan ABD-Rusya görüşmelerini görüşmek üzere Avrupalı liderlerin Paris'te bir araya geleceğine işaret ederek, "Tam olarak bu konuda anlaşmak için toplanacağız ve kimsenin örneğin Ukrayna'nın askerden arındırılma ve silahsızlandırılması konusunda anlaşmasına izin vermeyeceğiz. Aksine bir daha saldırıya uğramaması için çok güçlü bir orduya ihtiyacı var." diye konuştu.



Olaf Scholz, "Ukrayna, demokratik ve egemen bir ülke olarak kalmalı, onların kendilerinin dahil olmadığı kararlar alınamaz. Biz Avrupalılar olarak bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.



Scholz ayrıca, ülkenin başlıca ekonomik ve askeri destekçileri olarak Avrupalıların Ukrayna barış müzakerelerine dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Biz olmadan bu iş yürümez, Avrupa'dan Ukrayna'ya ABD'den daha fazla destek sağladık. Elbette bu konuda söz sahibi olmalıyız, bizim tarafımızdan geliştirilmeyen, bizim kabul etmediğimiz hiçbir güvenlik garantisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.