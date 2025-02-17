Son dakika... Trump Avrupa'yı karıştırdı: Paris'te acil zirve! İngiltere ve Almanya'dan flaş açıklamalar

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Bugün Paris'te düzenlenecek zirve dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Paris zirvesi Trump yönetiminin günler süren kaotik hamlelerinin ardından Avrupa için bir eylem planı hazırlamayı amaçlıyor.
ABD'li New York Times gazetesine göre, Avrupa'nın öfkeli ve sabırsız Trump yönetimiyle ilk karşılaşmasının sonunda, Ukrayna'nın kaderi de dahil olmak üzere birçok kritik konu belirsiz kaldı. Açık olan tek şey Batı cephesinde devasa bir gedik açıldığı.
Washington Post gazetesine göre bir zamanlar Avrupa'yı birleştiren ABD artık onu bölüyor.Avrupalı liderler Trump yönetiminin kararları karşısında şaşkına dönmüş durumdalar ve bu durumun Rusya'yı cesaretlendirmesinden korkuyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bir barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almak için İngiliz birliklerini Ukrayna'da konuşlandırmaya "hazır ve istekli" olduğunu söyledi. Starmer, Pazartesi günü Avrupa liderleriyle birlikte Paris'te düzenlenecek olan son dakika zirveye katılacak.
Bundan önce Daily Telegraph gazetesi için bir yazı kaleme alan Starmer, İngiltere'nin "gerekirse kendi birliklerini konuşlandırarak" Ukrayna'ya güvence verilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi."Ukrayna'nın güvenliğini güvence altına alan herhangi bir çaba, kıtamızın ve ülkemizin güvenliğini güvence altına almaya katkı sağlar" diye ekledi.Starmer, Rusya'nın Ukrayna ile savaşının "sonuna gelinmesinin" Putin için geçici bir duraksama olmasına izin veremeyeceklerini vurguladı.
İngiliz birlikleri, Avrupa ülkelerinden diğer askerlerle birlikte Ukrayna'nın ve Rusya'nın elinde tuttuğu topraklar arasındaki sınır boyunca konuşlandırılabilir.Starmer'in açıklaması, İngiltere'nin eski Genelkurmay Başkanı Richard Dannatt 'ın BBC'ye İngiltere ordusunun Ukrayna'da olası bir barışı koruma görevine liderlik edemeyecek kadar " bitkin" olduğunu söylemesinden sonra geldi.2006-2009 yılları arasında ordunun başında bulunan Dannatt, Ukrayna'da barışı koruma görevi için 40 bin kadar İngiliz askerinin dönüşümlü olarak görevlendirileceğini ancak "bu sayıda birliğe henüz sahip olmadıklarını" söylemişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalıların Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması fikrini kabul etmeyeceğini söyledi.Ülkede 23 Şubat'taki seçimde Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel RTL televizyonunda karşı karşıya geldi.
Scholz, Ukrayna ile ilgili planlanan ABD-Rusya görüşmelerini görüşmek üzere Avrupalı liderlerin Paris'te bir araya geleceğine işaret ederek, "Tam olarak bu konuda anlaşmak için toplanacağız ve kimsenin örneğin Ukrayna'nın askerden arındırılma ve silahsızlandırılması konusunda anlaşmasına izin vermeyeceğiz. Aksine bir daha saldırıya uğramaması için çok güçlü bir orduya ihtiyacı var." diye konuştu.
Olaf Scholz, "Ukrayna, demokratik ve egemen bir ülke olarak kalmalı, onların kendilerinin dahil olmadığı kararlar alınamaz. Biz Avrupalılar olarak bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Scholz ayrıca, ülkenin başlıca ekonomik ve askeri destekçileri olarak Avrupalıların Ukrayna barış müzakerelerine dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Biz olmadan bu iş yürümez, Avrupa'dan Ukrayna'ya ABD'den daha fazla destek sağladık. Elbette bu konuda söz sahibi olmalıyız, bizim tarafımızdan geliştirilmeyen, bizim kabul etmediğimiz hiçbir güvenlik garantisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak." diye yanıt verdi.
Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı. Trump, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı." dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını teyit etti.Başkent Paris'in Avrupalı liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağına ilişkin haberlerin dün basına yansımasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu konuya değindi.Bakan Barrot, "Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." dedi.
Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot, "Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadesini kullandı.Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Putin ve Zelenski'yle olası bir barış müzakeresine dair ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmış; ardından Putin'le Ukrayna Savaşı'na son verme konusunu Suudi Arabistan'da görüşebileceğini söylemişti.Belli bir tarih belirtmeyen Trump bu görüşmeye Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katılmasını önerdi.
UKRAYNA KATILMAYACAK
Ukraynalı yetkililer önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da yapılması beklenen Rusya-ABD görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.
ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile bir anlaşma yapma çabaları devam ederken Avrupa liderleri yarın Fransa'da acil bir zirve için bir araya gelecek.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısıyla Paris'te gerçekleşecek zirveye, İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanları da katılacak.