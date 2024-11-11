Son dakika...Trump ateşkes için düğmeye bastı: Biden yönetimine talimat

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Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına devam eden İsrail’e misilleme yaptı. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki toprakların kuzey ve güney bölgelerinde bulunan “hayati hedeflere” yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Hedeflerin konumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, son saldırıların “direniş kararlılığını göstermek” ve “Filistin ve Lübnan halklarına destek olmak" amacıyla yapıldığı kaydedildi. Saldırılarda kullanılan İHA’ların havalandığı anlara ait görüntüler ise İslami Direniş Örgütü’ne yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’i Gazze Şeridi’ndeki soykırımı durdurmaya zorlayacak bir karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulması çağrısında bulundu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki hazırlık toplantısında konuşan Mustafa, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın yedinci bölümü uyarınca Güvenlik Konseyine bir karar tasarısı sunulması, işgalci güç olarak İsrail'i Gazze'de ateşkese zorlamak, insani yardımların derhal girişini sağlamak ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak gereklidir." dedi.
İsrailli yayın kuruluşu Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu güvenlik güçlerinin talimatları doğrultusunda, her zamanki ofisi yerine Başbakanlık Ofisi'nin bodrum katındaki güvenlikli bir odada çalışıyor. Hizbullah'ın evine düzenlediği saldırı sonrası Netanyahu'nun güvenliğine ilişkin endişelerin arttığını belirten Kanal 12, başbakanın 'kalıcı' yerlerden uzak durduğunu iddia etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe ve tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandığını belirtti.Abbas'ın, Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın vefatının 20. yılı münasebetiyle yaptığı konuşmanın metni, Filistin haber ajansı WAFA'da yayınlandı.
Filistin halkının zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Abbas, "Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe yaşanıyor. Halkımız tarihte benzeri görülmemiş bir soykırıma uğruyor. Binlerce kişi ölüyor ve yaralanıyor, her yer yıkılıyor, insanlar evsiz kalıyor, hastalanıyor ve aç bırakılıyor." ifadesini kullandı.
Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD başkanı seçilen Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı belirtildi.
Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’ın iki tarafın da anlaşmaya varabileceğinden, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara ve İsrail'in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılara son vereceğinden emin olduğunu söyledi.
Yedioth Ahronot gazetesi ismini paylaşmadığı İsrail'deki siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde ise "(Lübnan ile) ateşkes olasılığının da tartışıldığını" öne sürdü.
Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Gazze yakınlarındaki Beyt Lahya şehrinin kuzeyinde bulunan Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi. “El Kassam savaşçıları 15 askerden oluşan bir Siyonist piyade birliğini hedef almayı başardı" denilen açıklamada, İsrail askerlerinin "hafif silahlar ve roket güdümlü el bombaları ile sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" aktarıldı. Saldırıya ilişkin görüntüler Hamas’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının İsrail Güvenlik Kabinesindeki muhalefete rağmen kendisinin inisiyatifiyle yapıldığını söylediği öne sürüldü.İsrail’deki Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı üstü kapalı suçlayarak, “Lübnan'daki (çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması) operasyonu ve Nasrallah'ın öldürülmesi, güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve onlardan sorumlu siyasi kademenin muhalefetine rağmen gerçekleştirilmiştir.” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için açılması çağrısında bulundu. Son 12 ayda Gazze'ye çok çok az yardım ulaşabildiğine işaret eden Baerbock, "Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla insanın büyük çoğunluğu akut beslenme yetersizliğinden muzdarip ve hayal bile edilemeyecek koşullarda yaşıyor. Binlerce çocuk enkazın arasında ebeveynsiz ve acılar içinde oturuyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok amputasyonlu çocuk yoktur. Gazze'nin büyük bir kısmı moloz yığınına dönmüş durumda." diye konuştu.