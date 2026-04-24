Son dakika... Hürmüz'de yeni senaryo: Zaman İran'ın aleyhine... İşte Pentagon'un hedef listesi
CNN’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararının süresiz olmadığı, Tahran’ın müzakerelere dönmemesi halinde ABD ordusunun hava saldırılarına yeniden başlayabileceği bildirildi.
İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ BELİRSİZ
Bu gelişme, İran’ın İslamabad’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağına henüz karar vermediği sırada yaşandı. Taraflar arasında şu ana kadar ilerleme sağlanamadığı belirtildi.
ABD’DEN YENİ OPERASYON HAZIRLIĞI
CNN, görüşmelerin tamamen tıkanması durumunda Washington’un İran’ı masaya zorlamak amacıyla altyapı ve çift kullanımlı hedeflere yönelik saldırı seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.
Pentagon’un ayrıca İranlı askeri liderler ve rejim içindeki bazı isimleri hedef alma planları üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bu isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi’nin de bulunduğu iddia edildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ PLAN
Haberde, mevcut ateşkes bozulursa ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz kapasitesini hedef alabileceği ifade edildi.
Olası hedefler arasında:
- Hızlı hücum botları
- Mayın döşeme gemileri
- Füze rampaları
- Üretim tesisleri
yer alıyor.
PENTAGON: TÜM SEÇENEKLER MASADA
CNN’e konuşan Pentagon yetkilisi, ABD ordusunun başkana yeni seçenekler sunduğunu ve tüm askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini söyledi.
TRUMP’TAN TAHRAN’A MESAJ
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile anlaşma için “bolca zamanı” olduğunu söyledi. Ayrıca yaptırımların sert şekilde sürdüğünü, zamanın Tahran’ın lehine işlemediğini savundu.
Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na deniz mayını döşemesini ise “büyük hata” olarak nitelendirdi.
İRAN CEPHESİ: GÜVEN YOK
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhay, İslamabad görüşmelerine katılım konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.
Tahran yönetimi, limanlara yönelik ablukanın kaldırılmasını isterken, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının “masada olmadığını” bildirdi.
GÖZLER YENİDEN BÖLGEDE
8 Nisan’da ilan edilen ateşkes sonrası başlayan diplomasi trafiği sonuç vermedi. Şimdi gözler, İran’ın yeni teklif sunup sunmayacağına ve Washington’un askeri seçeneği devreye alıp almayacağına çevrildi.
Rus medyasında yer alan habere göre İran, aralarında Rusya'nın da bulunduğu bir dizi ülkeye Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması konusunda muafiyet tanıdı.
Haberde, bu açıklamanın, İran'ın Rusya Büyükelçisi tarafından yapıldığı belirtildi.
beyaz saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu ve bol miktarda silah ve mühimmatla donatıldığını söyledi.
Al Jazeera'nin aktardığı habere göre bu açıklama, "İran'daki savaşın ABD ordusunun küresel mühimmat stokunun büyük bir bölümünü önemli ölçüde tükettiğini ve Pentagon'u Asya ve Avrupa'da konuşlandırılmış askeri teçhizatı Orta Doğu'ya taşımaya zorladığını" doğrulamalarına yanıt olarak yapıldı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığı ileri sürüldü.
Hava saldırısı görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, Shtula'yı hedef alan rampaların yanı sıra yüklü ve fırlatmaya hazır başka rampalara da saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Kısa bir süre önce ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan-İsrail görüşmeleri yapılırken Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı ülkenin kuzeyini roketlerle hedef almış, Shtula bölgesinde sirenler çalmıştı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin önlendiği ileri sürülmüştü.
İsrail ile Lübnan temsilcilerini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Lübnan ateşkesine ilişkin duyuru yaptı.
Trump, Oval Ofis'te ABD'li, İsrailli ve Lübnanlı temsilcilerin hazır bulunduğu toplantıya işaret ederek "Toplantı çok iyi geçti. ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile işbirliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını vurguladı.
İsrail'in Hizbullah'tan gelecek olası saldırılara karşı kendini her zaman savunma hakkı olduğunu anlatan Trump, "İsrail, üzerine ateş açılırsa kendini savunmak zorunda kalacak ve bunu da yapacaktır. Bunu yapmak zorunda kalmasalar güzel olur ancak bir şey olursa kendilerini savunmak zorunda kalacaklar, bunu da dikkatli bir şekilde yapacaklardır." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Trump, İran'ın Hizbullah'a olan desteğini kesmesi gerektiğini ifade ederek, İran'ın ABD ile anlaşabilmesi için bunun bir "zorunluluk" olduğunu vurguladı.
Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarının yayınladığı uyarıda, İran hava sahasının bazı bölümleri uçuşlara açılmış olsa da bölgesel durumun kırılganlığının sürdüğü ve güvenlik koşullarının karmaşık ve değişken olduğu belirtildi.
Uyarıda vatandaşlara dikkatli olmaları, devlete ait ve askeri nitelikteki tesisler gibi hassas alanlardan uzak durmaları ve ülkeyi terk ederek en kısa zamanda güvenli bölgelere geçmeleri tavsiye edildi.
Ülkede kalan vatandaşların acil durumlarda hızla yerel emniyet birimleriyle bağlantıya geçmeleri ve Çin'in diplomatik temsilciliklerinden yardım talep etmeleri gerektiği hatırlatılan uyarıda, güvenlik uyarısına rağmen İran'a gitmeyi seçen vatandaşların yoğun güvenlik riskleriyle karşılaşabileceği ve konsolosluk desteği alma imkanından mahrum kalabileceği kaydedildi.