SON DAKİKA! Ticaret savaşı kızıştı! Trump Kanada, Meksika, Çin'i hedef aldı: Peş peşe misillemeler

Güncelleme Tarihi:
Çin, ABD'den tavuk, buğday, mısır ve pamuk ithalatına %15 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı
Çin Ticaret Bakanlığı Trump'ın duyurusu sonrası yaptığı açıklamada ABD’nin Çin mallarına uygulayacağı ek gümrük vergilerini “kesinlikle reddettiğini” ve karşı önlemler alacağını duyurdu.
Trump'ın son gümrük vergileri kararlarının ardından Asya borsaları bugün açılışta düşüş yaşadı, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2'den fazla, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 1,5 düştü.
Ekonomistler, tarifelerin tüketici fiyatlarını artırabileceği, büyüme ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Özellikle Kanada ve Meksika'ya uygulanacak kapsamlı vergiler, otomobil ve inşaat malzemeleri gibi temel sektörlerdeki tedarik zincirlerini etkileyerek, haneler için maliyet artışları riski taşıyor. Bu durum Trump'ın fiyat indirimi konusundaki seçim vaatlerini gerçekleştirmesini zorlaştırabilir.
AFP haber ajansına göre, Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergileri uygulamak için acil ekonomik yetkilerin kullanılması yeni bir hamle ve davalara yol açabilir.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın açıkladığı vergilere yanıt olarak Salı gününden itibaren ABD ithalatına gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Washington'ın eylemlerinin "hiçbir gerekçesi olmadığını" vurgulayan Trudeau, "Kanada yarın saat 00.01'den itibaren 155 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacak." dedi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına ilişkin, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine değindi.
Sheinbaum, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. Belirsizlik yaratmayalım. Bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.
Güvenlik güçlerinin, fentanil ve uyuşturucu örgütlerine yönelik operasyonlarını grafik üzerinden anlatan Sheinbaum, "Meksika, üzerine düşeni yaptı. Bu ay işbirliği ve koordinasyon açısından iyi geçti. Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Washington'a giderek güvenlik toplantıları ve ticaret ile ilgili toplantılar yaptı ve bu çok iyi geçti." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirmişti.Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı.
Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü.
Buna göre, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.
Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirdi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair soruları yanıtladı.Honda'nın tarifelerden kaçınmak için Civic'in yeni modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üreteceğine dair habere yönelik soru üzerine Trump, Honda'nın ülkede üretime geleceğini ve bunun gibi duyurulacak başka birçok şirket olduğunu söyledi.Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını anımsatarak, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." diye konuştu.
Otomobil şirketleri ve diğer firmaların yapmaları gereken şeyin fabrikalarını ABD'de inşa etmek olduğunu belirten Trump, bu durumda gümrük vergisi uygulanmayacağını vurguladı. Trump, "Kanada ya da Meksika'da otomobil fabrikası kuracak olanlara şunu söylemek isterim, bu işi yapanların burada inşa etmeleri çok daha iyi olur çünkü en çok satış yaptıkları pazar biziz." ifadelerini kullandı. Tarifeler konusunda Kanada ve Meksika ile gece yarısından önce bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya cevaben Trump, tarifelerin hazır olduğunu ve yarın yürürlüğe gireceğini yineledi.