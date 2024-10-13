Son dakika.. THAAD füze savunma sistemi konuşlandırıldı! İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor

İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor

Kuzey İsrail'deki Ziv hastanesi yüksek alarm haline geçti. Acil olmayan operasyonlar askıya alındı, personelden kan bağışı yapmaları istendi ve doğum ünitesindeki yenidoğanlar da dahil olmak üzere tüm hastalar yer altına taşındı.ABD'li yayın kuruluşu CNN, tüm bu gelişmelerin İsrail'in 'kanlı bir savaşa' hazırlandığının göstergesi olduğunu iddia etti.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçen hafta güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir kara harekâtı başlattığında, komutanlar sınır ötesindeki herhangi bir eylemin "sınırlı" olacağında ısrar ettiler. CNN'e göre sahadaki gerçeklik, çok daha büyük bir savaş olasılığına işaret ediyor.



Kağıt üzerinde, İsrail ordusu Hizbullah'ın savaşçılarından çok daha üstün, daha gelişmiş ve sofistike silahlara, önemli ölçüde daha fazla sayıda birliğe, daha iyi istihbarata sahip ancak CNN'e konuşan İsrailli bir asker, Güney Lübnan'ın dağlarında yaşanan çatışmalarda bu avantajların pek bir şey ifade etmediğini itiraf etti.



Güvenlik uzmanı Daniel Sobelman da 2006 yılında yaşanan son savaşı ve İsrail'in yaşadığı fiyaskoyu hatırlattı ve çatışmaların Hizbullah'ın çok daha iyi bildiği bir bölgede gerçekleştiğini söyledi. Sobelman'a göre Hizbullah şu anda yeraltı tesislerinde savunma pozisyonuna geçmiş durumda ancak onlar da İsrail gibi yıllardır bu savaşa hazırlanıyorlar, İsrail çok sert bir direnişle karşı karşıya kalabilir.