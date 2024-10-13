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Son dakika.. THAAD füze savunma sistemi konuşlandırıldı! İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor

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#İsrail#Hizbullah#Lübnan
Son dakika.. THAAD füze savunma sistemi konuşlandırıldı İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 10:08

İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD sistemini konuşlandırdığını duyurdu. ABD medyası ise İsrail'in İran'a misillemesinin nükleer tesisleri kapsamayacağını yazdı. NBC News'a göre İsrail İran'a saldırının ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda henüz karar vermesi ancak saldırıda askeri ve enerji altyapısının hedef alınması bekleniyor. CNN International ise ülkenin kuzey sınırında yaşananlara dikkat çekti ve İsrail'in kanlı bir savaşa hazırlandığını iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Kızılhaç ekibinden 4 kişi yaralandı
İsrailin Lübnana düzenlediği saldırıda Kızılhaç ekibinden 4 kişi yaralandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Kızılhaçından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Sarbin beldesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanın ardından söz konusu evin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan iki Kızılhaç aracı, İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı. Araçlarda bulunan ilk yardım ekibinden 4 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar bölgedeki Tebnin Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızılhaç ekibinin bölgeye gittiği sırada evin ikinci kez bombalandığı aktarıldı.

BM Lübnan Barış Gücü'ne katkı veren Türkiye dahil 34 ülkeden İsrail'e tepki
BM Lübnan Barış Gücüne katkı veren Türkiye dahil 34 ülkeden İsraile tepki

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkıda bulunan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülke, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail’in UNIFIL'e saldırılarını kınadı.BM’nin Polonya Daimi Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UNIFIL'in korunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, bildiriye imza atan 34 ülkenin UNIFIL misyonuna verdiği kuvvetli desteğe dikkat çekilerek, “Son olayları kınıyoruz. UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

İran'dan uçuş emniyeti için yeni karar

İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı. Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürüyor
İsrail ordusu Gazze Şeridinin kuzeyindeki saldırılarını sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampı ile Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilere ait onlarca binayı yerle bir etti.Cibaliya beldesi ve mülteci kampında cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.

Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Cibaliya beldesinin güneyindeki Tuffah Mahallesi'nde evleri bombalanan çoğu çocuk 6 Filistinlinin hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor
İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor

Kuzey İsrail'deki Ziv hastanesi yüksek alarm haline geçti. Acil olmayan operasyonlar askıya alındı, personelden kan bağışı yapmaları istendi ve doğum ünitesindeki yenidoğanlar da dahil olmak üzere tüm hastalar yer altına taşındı.ABD'li yayın kuruluşu CNN, tüm bu gelişmelerin İsrail'in 'kanlı bir savaşa' hazırlandığının göstergesi olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçen hafta güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir kara harekâtı başlattığında, komutanlar sınır ötesindeki herhangi bir eylemin "sınırlı" olacağında ısrar ettiler. CNN'e göre sahadaki gerçeklik, çok daha büyük bir savaş olasılığına işaret ediyor.

Kağıt üzerinde, İsrail ordusu Hizbullah'ın savaşçılarından çok daha üstün, daha gelişmiş ve sofistike silahlara, önemli ölçüde daha fazla sayıda birliğe, daha iyi istihbarata sahip ancak CNN'e konuşan İsrailli bir asker, Güney Lübnan'ın dağlarında yaşanan çatışmalarda bu avantajların pek bir şey ifade etmediğini itiraf etti.

Güvenlik uzmanı Daniel Sobelman da 2006 yılında yaşanan son savaşı ve İsrail'in yaşadığı fiyaskoyu hatırlattı ve çatışmaların Hizbullah'ın çok daha iyi bildiği bir bölgede gerçekleştiğini söyledi. Sobelman'a göre Hizbullah şu anda yeraltı tesislerinde savunma pozisyonuna geçmiş durumda ancak onlar da İsrail gibi yıllardır bu savaşa hazırlanıyorlar, İsrail çok sert bir direnişle karşı karşıya kalabilir.

ABD: İsrail İran'ın askeri ve enerji altyapısını hedef alacak

NBC News'in haberine göre, ABD'li yetkililer,İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağına veya ülke içinde suikast düzenleyeceğine dair bir işaret bulunmadığını belirtti.

İsmi açıklanmayan kaynaklara göre, İsrail'in ne zaman ve nasıl harekete geçeceğine dair nihai karar henüz verilmedi ancak saldırıda İran'ın askeri ve enerji altyapısının hedef alınabileceği düşünülüyor.

İsrail Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarını vurdu: En az 11 ölü
İsrail Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarını vurdu: En az 11 ölü

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef alan saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Austin İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Austin'in görüşmede “İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açması ve iki Lübnan askerinin ölümüne dair haberlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği” kaydedildi. Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Austin'in, “En kısa sürede Lübnan'daki askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönüş ihtiyacını yinelediği” aktarıldı. “Bakan Austin ayrıca Gazze'deki vahim insani durumu da gündeme getirdi ve bu durumun düzeltilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı” denilen açıklamada, “Bakan Austin, ABD’nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti” ifadeleri kullanıldı. Austin'in ayrıca tüm rehinelerin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

CENTCOM'un Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki
CENTCOMun Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Yahudilerin kutsal kabul ettikleri koç boynuzundan yapılan Şofar çalgısıyla X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı.Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kişi, ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi. Bazı X kullanıcıları, CENTCOM'un paylaşımını "ihanet" olarak değerlendirirken Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo, "Oğullarım yabancı bir savaşta ölmeyecek." ifadesini kullandı.

ABD halkının vergileriyle İsrail'in desteklenmesine karşı çıkan bazı kişiler, CENTCOM'a "Özür dilerim. Siz hangi ülkenin gücüsünüz?" sorusunu yöneltti.Bazı kullanıcılar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayıp ABD'yi bu suçların parçası olamamaya davet etti.

Yahudiliğin en önemli mukkaddes bayramı olarak gösterilen Yom Kippur, bağışlanmak isteyenlerin oruç tutup sinagoglarda dua ettiği bir gün olarak biliniyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bomba yüklü robotlar kullanıyor
İsrail ordusu, Gazzenin kuzeyinde bomba yüklü robotlar kullanıyor

İsmini açıklamayan güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki kara saldırılarında daha fazla can ve mal kaybına yol açmak için patlayıcı yüklü robotları kullandı.Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Faluca Mahallesi'nde 2 gün önce bu robotların kullanılması sonucu birkaç evden oluşan bir yerleşim alanı tamamen yıkıldı.

Söz konusu kaynak, bomba yüklü robotların, evlerin arasında hareket ettiğini ve İsrail ordusu tarafından uzaktan kumanda edildiğini, patlamanın ise yine uzaktan kumanda yöntemiyle ya da Filistinli direniş gruplarının hedef alması sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Robotların, bir yerleşim bölgesini yıkabilecek patlayıcı güce sahip olduğunu kaydeden kaynak, bu silahın ilk defa mayıs ayında Cibaliya Mülteci Kampı'nın karadan işgal sürecinde kullanıldığını, Filistinli direnişçilerin, içinde askerlerin olduğunu düşündükleri bir personel aracını hedef alması sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldiğini ve daha sonra bunun aslında bomba yüklü bir robot olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı
İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsraile THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı. ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.Şu anki konuşlandırma, İsrail’in İran’a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail’in halihazırda uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud’un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" olmak üzere 3 hava savunma sistemi bulunuyor ancak bu sistemler, İran’ın son misilleme saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Kızılhaç ekibinden 4 kişi yaralandı
timelineBM Lübnan Barış Gücü'ne katkı veren Türkiye dahil 34 ülkeden İsrail'e tepki
timelineİran'dan uçuş emniyeti için yeni karar
timelineİsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürüyor
timelineİsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor
timelineABD: İsrail İran'ın askeri ve enerji altyapısını hedef alacak
timelineİsrail Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarını vurdu: En az 11 ölü
timelineABD Savunma Bakanı Austin İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü
timelineCENTCOM'un Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki
timelineİsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bomba yüklü robotlar kullanıyor
timelineİsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı
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#İsrail#Hizbullah#Lübnan

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