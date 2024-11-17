Son dakika... Tel Aviv'de protesto: Sen suçlusun... Netanyahu'nun konutuna saldırı: 'Suikast girişimi'

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü’nün yanı sıra Hayfa’nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombalandığı ifade edildi.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından Hayfa kentine doğru yaklaşık 10 roket atışı tespit edildiğini, bu roketlerden bazılarının doğrudan binalara isabet ederek büyük hasara yol açtığını" duyurdu.
Ayrıca İsrail ordusu, "Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışı yapıldığını açıkladı.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeğinin atılmasının ardından Adalet Bakanı Yariv Levin, olayı "suikast girişimi" olarak niteleyerek, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savundu.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Levin, Netanyahu'nun Kayserya'da kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılmasının ardından emniyet ve yargıya eleştiride bulundu.
Levin, Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu iddia etti.
Bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini ileri süren Levin, İsrail Yüksek Mahkemesini de buna onay vermekle suçlayarak, "Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek vermenin ve anarşi, kaos, itaatsizlik ve başbakana zarar verme girişimlerine son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Yüksek Mahkemenin yapısı da dahil olmak üzere "hükümetin kuruluşundan bu yana bazı şeyleri temelden değiştirmek için mücadele ediyorum" açıklamasında bulunan Levin, dondurulan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının tekrar başlatılması gerektiğini öne sürdü.
Levin, "Koalisyonun tüm üyelerinin, tüm fraksiyonların ve Knesset'in tüm üyelerinin, tek bir adam olarak, benim öncülük ettiğim ve durdurulan hamlelere ve durumu değiştirmek için gerekli olan diğer tüm hamlelere açık desteklerini ilan etmelerinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu kararın Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılar kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.
İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yer alan Metula ve Kfar Yuval yerleşim bölgelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun çatışmaların yaşanabileceği bölgelere sivillerin girişini yasakladığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu askeri bölge ilan kararının yarın geceye kadar geçerli olduğu ifade edildi.
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin düştüğü belirtildi.
Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı.
Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.
תיעוד: פצצות התאורה בחצר בית רה"מ בקיסריה | צפו— כאן חדשות (@kann_news) November 16, 2024
אורלי אלקלעי pic.twitter.com/pFdIQyHQNY
İsrailli esirlerin aileleri, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.
Bu hafta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezi her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi oldu.
Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.
İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.
Pek çok esir yakını, yaptıkları konuşmalarla Netanyahu hükümetine esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu.
Oğlu Gazze'de tutulan Einav Zangauker, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump’a Gazze’ye saldırıları sonlandırması ve esirleri geri getirmesi için Başbakan Netanyahu'ya baskı yapması çağrısı yaptı.
AA muhabirine konuşan gösterici Beni ise Başbakan Netanyahu'nun esirleri umursamadığını, yozlaşmış olduğunu savunarak, "Esirlere yaklaşım biçiminden de anlaşılıyor ki onların serbest kalmasını istemiyor. Umursamıyor." dedi.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıma çabasına rağmen hükümetin, Batı Şeria'da güvenlik ve mali istikrarı sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.
Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamaya göre, Mustafa, Beytullahim ilini dolaştı.
Başbakan Mustafa, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıma çabalarına rağmen Batı Şeria'da güvenlik, mali ve finansal istikrarın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkı aleyhinde süregelen saldırıları ve bölgenin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesi nedeniyle oluşan zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Mustafa, ayrıca İsrail'in bağımsız bir Filistin devletinin oluşumunu kökten engellemek amacıyla Batı Şeria'yı Gazze Şeridi'nden ayırma girişimlerinin yol açtığı sıkıntılara da dikkati çekti.
Mustafa, Gazze Şeridi'nin, Kudüs ve diğer Filistin toprakları gibi Filistin devletinin bölünmez bir parçası olduğunu vurguladı.
İsrail saldırıları sona erdiğinde, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın siyasi, coğrafi ve kurumsal olarak yeniden birleştirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Mustafa, ulusal uzlaşının gerekli olduğunu; tek, bağımsız ve birleşik bir Filistin devletinin kurulması yolunda olduklarını ifade etti.
Mustafa, "Filistin halkı aleyhinde yürütülen soykırımı durdurmak, Gazze Şeridi'nin yeniden işgal olmaktan kurtarmak, insani yardım konularına odaklanmak, yeniden inşa sürecini başlatmak ve kurumları birleştirmek" amacıyla diplomatik çabaların sürdürüldüğüne dikkati çekti.
Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.
Rapora göre, 23 Eylül'den bugüne kadar 382 bin 682'si Suriyeli, 218 bin 755'i Lübnan vatandaşı olmak üzere 601 bin 437 kişi Lübnan'dan Suriye topraklarına geçti.
Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için bugüne kadar 1173 akredite merkez açıldı ve bunların 981'i azami kapasiteye ulaştı.
Rapora göre, söz konusu merkezlerde 188 bin 190 kişi (44 bin 357 aile) konaklıyor ve en yüksek kayıtlı göç Beyrut ve Cebeli Lübnan'a gerçekleşti.
Yerinden edilmiş kişi sayısının kayıtlı verilerden çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.
İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine son 24 saatte 145 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Bu saldırıların 73'ünün Lübnan'ın güneyine gerçekleştirildiği ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin 55 hava saldırısıyla son 24 saatte en fazla saldırı düzenlenen kent olduğu kaydedildi.